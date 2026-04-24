Historia Małgorzaty Jasiniak, aktorki i scenopisarki z Krakowa, to opowieść o ambicji, odwadze i konsekwencji. Po ukończeniu szkoły muzycznej w Polsce zdecydowała się na wyjazd do Nowego Jorku - miasta, które dla wielu artystów jest symbolem spełnienia marzeń. Tam ukończyła prestiżowe uczelnie artystyczne i rozpoczęła budowanie swojej kariery. Jednak rzeczywistość szybko pokazała, że droga ta nie składa się wyłącznie z sukcesów i możliwości. Dziś życie artysty za granicą to nie tylko castingi, projekty i rozwój twórczy. To również ciągłe funkcjonowanie w systemie, który staje się coraz bardziej wymagający i nieprzewidywalny. Zaostrzające się przepisy imigracyjne sprawiają, że nawet najbardziej utalentowane osoby muszą nieustannie udowadniać swoją wartość - nie tylko na scenie, ale i przed urzędnikami.