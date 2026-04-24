"Nomada": Trump, wizy i strach o przyszłość. Życie artystki w Nowym Jorku
Jak budować życie i karierę w miejscu, które z jednej strony daje ogromne możliwości, a z drugiej - coraz częściej przypomina, że nic nie jest dane na stałe? Aktorka z Krakowa wciąż walczy o wizę, a ciągle zmieniające się przepisy imigracyjne i decyzje polityczne niczego nie ułatwiają. O wszystkim opowiada w podcaście "Nomada".
Historia Małgorzaty Jasiniak, aktorki i scenopisarki z Krakowa, to opowieść o ambicji, odwadze i konsekwencji. Po ukończeniu szkoły muzycznej w Polsce zdecydowała się na wyjazd do Nowego Jorku - miasta, które dla wielu artystów jest symbolem spełnienia marzeń. Tam ukończyła prestiżowe uczelnie artystyczne i rozpoczęła budowanie swojej kariery. Jednak rzeczywistość szybko pokazała, że droga ta nie składa się wyłącznie z sukcesów i możliwości. Dziś życie artysty za granicą to nie tylko castingi, projekty i rozwój twórczy. To również ciągłe funkcjonowanie w systemie, który staje się coraz bardziej wymagający i nieprzewidywalny. Zaostrzające się przepisy imigracyjne sprawiają, że nawet najbardziej utalentowane osoby muszą nieustannie udowadniać swoją wartość - nie tylko na scenie, ale i przed urzędnikami.
Proces uzyskania wizy artystycznej bywa długi, kosztowny i stresujący. Wymaga konkretnych osiągnięć, rekomendacji i dowodów na "wyjątkowość", co rodzi pytanie: czy to wciąż formalność, czy już selekcja? W takim systemie talent przestaje być jedynym wyznacznikiem - równie ważne staje się dopasowanie do zmieniających się kryteriów.
Niepewność nie kończy się jednak na formalnościach. Decyzje polityczne, zmiany prawa czy napięcia międzynarodowe mają realny wpływ na codzienne życie. Trudno planować przyszłość, gdy przepisy mogą zmienić się z dnia na dzień, a stabilność staje się pojęciem względnym. To wszystko sprawia, że życie na emigracji - zwłaszcza w branży artystycznej - staje się nieustannym balansowaniem między marzeniami a rzeczywistością. Między tym, co możliwe, a tym, co dozwolone.