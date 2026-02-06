W najnowszym odcinku podcastu "Nomada" Karolina Burda rozmawia z Karoliną Wachowicz - dziennikarką podróżniczą - o Chinach takimi, jakimi poznała na własnej skórze. Po pierwszej wizycie była pewna jednego: "nigdy więcej". Z czasem jednak wróciła, by przyjrzeć się temu krajowi dokładniej i zrozumieć jego mechanizmy od środka.

Jednym z poruszanych wątków są relacje międzyludzkie, które znacząco różnią się od europejskich wyobrażeń. W chińskim modelu rodziny emocje i ciepło nie stanowią fundamentu związku - liczy się funkcjonalność, stabilność i dobrze dobrany układ. Małżeństwa często zawierane są za pośrednictwem targów matrymonialnych, gdzie za odpowiednią cenę można "ułożyć sobie życie" na korzystnych zasadach.

Rozwód? To nie tylko osobista porażka, ale także cios w reputację i konieczność zmierzenia się z umową która miała wszystko regulować. Jak tłumaczy Karolina, zdarza się, że w takich sytuacjach "ludzie po prostu znikają". Choć małżeństwa z miłości oczywiście istnieją, nie są one podstawowym filarem systemu. Nie brakuje również romansów - co dla Europejczyków bywa zaskoczeniem. Sama Karolina po kilku miesiącach związku dowiedziała się, że jej partner miał żonę i dziecko, a ona była kochanką. Była w szoku i wzięła to za zwykły żart. Natomiast reakcja jej chińskich znajomych? Brak zdziwienia. Więcej takich historii, anegdot i obserwacji na temat jedzenia, relacji, kontroli władz, czy też monitoringu znajdziecie w nowym odcinku podcastu "Nomada" na kanale YouTube Interia Rozmowy.