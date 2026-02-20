Ameryka bez filtra. Jak radzą sobie Polki w emigracji?

Choć przez lata Stany Zjednoczone uchodziły za uosobienie nieograniczonych szans i spełnionego "amerykańskiego snu", codzienność potrafi zweryfikować te wyobrażenia. Jak podkreśla Magdalena Żelazowska, pierwsze miesiące po przeprowadzce bywają wymagające - już samo znalezienie mieszkania może okazać się sporym wyzwaniem. Nowe otoczenie, odmienne przepisy oraz inny kod kulturowy sprawiają, że początki nie zawsze są łatwe, a Ameryka nie każdemu od razu pokazuje swoje najbardziej przyjazne oblicze.

Mimo to Polki odnajdują się w tej rzeczywistości z dużą determinacją. Słyną z pracowitości i konsekwencji w działaniu, a z czasem budują silne sieci wsparcia. Tworzą społeczności dla rodaczek - zarówno dla młodych kobiet stawiających pierwsze kroki w dorosłości, osób poszukujących pracy, mam łączących macierzyństwo z karierą, jak i seniorek potrzebujących kontaktu i solidarności.

Sukcesy, o których mówi się za mało

Autorka przybliża historie Polek, które w USA osiągnęły imponujące sukcesy - w biznesie, nauce czy kulturze. Wyróżnia Helenę Modrzejewską, która wpisała się w amerykański teatr. Często są to kobiety, które zaczynały od zera, budując swoją pozycję konsekwencją i ciężką pracą. Mimo to ich osiągnięcia rzadko przebijają się do głównego nurtu narracji o emigracji. Dlaczego? Jak zauważa Żelazowska, Polki mają tendencję do umniejszania własnych sukcesów. Skromność, która w Polsce bywa cnotą, w amerykańskiej rzeczywistości może utrudniać budowanie rozpoznawalności i marki osobistej. Cała rozmowa dostępna także na kanale YouTube - Interia Rozmowy.