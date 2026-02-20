"Nomada": Życie emigrantek w USA. "Polki są bardzo pracowite"
W najnowszym odcinku podcastu "Nomada" gościnią jest Magdalena Żelazowska - dziennikarka, która na cztery lata wyjechała do Stanów Zjednoczonych, przyjmując propozycję pracy i zanurzając się w codzienność amerykańskiego życia. To doświadczenie stało się dla niej nie tylko zawodową przygodą, ale też ważną lekcją społeczną i kulturową. Dziś dzieli się swoimi obserwacjami w mediach oraz w książkach, w tym w najnowszej publikacji "Polki w USA".
Ameryka bez filtra. Jak radzą sobie Polki w emigracji?
Choć przez lata Stany Zjednoczone uchodziły za uosobienie nieograniczonych szans i spełnionego "amerykańskiego snu", codzienność potrafi zweryfikować te wyobrażenia. Jak podkreśla Magdalena Żelazowska, pierwsze miesiące po przeprowadzce bywają wymagające - już samo znalezienie mieszkania może okazać się sporym wyzwaniem. Nowe otoczenie, odmienne przepisy oraz inny kod kulturowy sprawiają, że początki nie zawsze są łatwe, a Ameryka nie każdemu od razu pokazuje swoje najbardziej przyjazne oblicze.
Mimo to Polki odnajdują się w tej rzeczywistości z dużą determinacją. Słyną z pracowitości i konsekwencji w działaniu, a z czasem budują silne sieci wsparcia. Tworzą społeczności dla rodaczek - zarówno dla młodych kobiet stawiających pierwsze kroki w dorosłości, osób poszukujących pracy, mam łączących macierzyństwo z karierą, jak i seniorek potrzebujących kontaktu i solidarności.
Sukcesy, o których mówi się za mało
Autorka przybliża historie Polek, które w USA osiągnęły imponujące sukcesy - w biznesie, nauce czy kulturze. Wyróżnia Helenę Modrzejewską, która wpisała się w amerykański teatr. Często są to kobiety, które zaczynały od zera, budując swoją pozycję konsekwencją i ciężką pracą. Mimo to ich osiągnięcia rzadko przebijają się do głównego nurtu narracji o emigracji. Dlaczego? Jak zauważa Żelazowska, Polki mają tendencję do umniejszania własnych sukcesów. Skromność, która w Polsce bywa cnotą, w amerykańskiej rzeczywistości może utrudniać budowanie rozpoznawalności i marki osobistej. Cała rozmowa dostępna także na kanale YouTube - Interia Rozmowy.