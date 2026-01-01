Jak szybko nauczyć się języka obcego?
Gościem nowego odcinka podcastu wideo Zdanowicz pomiędzy wersami był Piotr Kruk, ekspert w zakresie komunikacji międzynarodowej. Ekspert, władający siedmioma językami obcymi, opowiadał o tym, jak szybko i efektywnie nauczyć się języka, czy istnieje coś takiego jak "talent do języków obcych" i o tym, czy politycy powinni znać języki obce.
"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast w ramach którego topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.