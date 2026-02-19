Jak wysoki jest rachunek za sukces?
Gościnią nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" była Karolina Karolczak - mentorka, trenerka i coach. Z prowadzącą, Katarzyną Zdanowicz, rozmawiała o tym jak osiągać cele, zamiast wyłącznie skupiać się na swoich wyzwaniach.
"Presja to przywilej, a sukces to obowiązek" - mówiła Karolczak. "Oznacza to, że jeśli chcesz odnieść sukces musisz zdać sobie sprawę, że będzie trzeba za to zapłacić cenę na początku. Poświęcasz rok, dwa, trzy, na stworzenie życia, którym chcesz żyć, ale potem odcinasz kupony".