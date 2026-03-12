Jakub Bączek, trener mentalny: Narcyz czy osoba pewna siebie - jak ich odróżnić?
Czy sportowcy, żyjący pod ciągłą presją, są poturbowani psychicznie? Kiedy młodym ludziom należy wprowadzić psychologa? Czy sukces zawodowy oznacza trudne relacje w związku? Jak odróżnić narcyza od osoby pewnej siebie? Jak rozpoznać toksyka? Na te i inne tematy w podcaście "Pomiędzy wersami" Katarzyna Zdanowicz rozmawiała z Jakubem Bączkiem, trenerem mentalnym, pracującym m.in. z olimpijczykami i siatkarzami.
"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast wideo, którego nowe odcinki co tydzień można oglądać na łamach Interii.