Ekspert podkreśla, że przemoc psychiczna działa długoterminowo. Mamy dwa rodzaje kosztów przemocy psychicznej. Pierwszy, który ponosi ofiara to ten bieżący, czyli obniżenie własnej wartości, obniżenie samopoczucia, wycofanie. Drugi koszt, to koszt odroczony, który ujawnia się, kiedy kończy się przemocowa relacja (w domu, w pracy, w rodzinie), kiedy z niej wychodzimy. Wtedy ciało odpuszcza napięcie i... sypie się zdrowie. Organizm odreagowuje.

Jak w związku rozpoznać przemoc psychiczną? Jarosław Gibs wskazuje, że to wyjątkowa trudność. Z jednej strony możemy opierać się na prawie, czyli np. na Konwencji Stambulskiej, która mówi, że przemoc psychiczna jest naruszeniem czyjejś charmonii psychologicznej. Jednak ponieważ to pojęcie jest bardzo szerokie, pojawia się inne - nadużycie emocjonalne. Jednak znów - aktów przemocy psychicznej jest wiele, również tych, które omijają emocje, np. gaslighting. Drugi aspekt tego tematu, to kwestie indywidualne - każdy z nas inaczej odbiera różne sytuacje. Trzecia rzecz, to normalizacja przemocy. To wszystko stoi nam na przeszkodzie do zdefiniowania przemocy psychicznej.