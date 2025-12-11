Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 159: Igor Dobrowolski i Zbigniew Mańkowski INTERIA.PL

Motyw cierpienia w malarstwie Igora Dobrowolskiego

Gośćmi nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" byli Igor Dobrowolski, artysta i Zbigniew Mańkowski, teoretyk sztuki. W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz tłumaczyli, w jaki sposób język sztuki może opowiadać o ludzkich emocjach. "Patrzę na obrazy Igora i pojawia się takie poczucie, że tutaj mamy do czynienia z kimś, kto temat cierpienia ogarnia formą, ogarnia malarsko. To jest jakiś bardzo dziwny fenomen" - mówił Zbigniew Mańskowski.