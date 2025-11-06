Rafał Rutkowski: Polacy uwielbiają się śmiać
Gościem nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" był Rafał Rutkowski - aktor, kabareciarz i stand-uper. W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz Rutkowski mówił o różnicach w profesji aktora i stand-upera oraz o poczuciu humoru Polaków. - Na codzienność, na ulicy, w biurze, nie uśmiechamy się. Taka nasza specyfika - mówił. - Natomiast Polacy uwielbiają się śmiać. Ja to czuję jako komik, widzę po ludziach, którzy przychodzą na stand up, na farsy do teatru. Ludzie bardzo tego łakną.
"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast w ramach którego topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.