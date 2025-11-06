Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 154: Rafał Rutkowski INTERIA.PL

Rafał Rutkowski: Polacy uwielbiają się śmiać

Gościem nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" był Rafał Rutkowski - aktor, kabareciarz i stand-uper. W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz Rutkowski mówił o różnicach w profesji aktora i stand-upera oraz o poczuciu humoru Polaków. - Na codzienność, na ulicy, w biurze, nie uśmiechamy się. Taka nasza specyfika - mówił. - Natomiast Polacy uwielbiają się śmiać. Ja to czuję jako komik, widzę po ludziach, którzy przychodzą na stand up, na farsy do teatru. Ludzie bardzo tego łakną.