Seksuolog Andrzej Gryżewski: Największym organem seksualnym jest mózg
Gościem nowego odcinka podcastu "Zdanowicz pomiędzy wersami" był Andrzej Gryżewski, seksuolog, psycholog i psychoterapeuta. Z prowadzącą, Katarzyną Zdanowicz, rozmawiał o męskości, problemach w sypialni i umiejętności budowania relacji.
"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast w ramach którego topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.