"Zdanowicz pomiędzy wersami". Co czuje dziecko, gdy rodzice się rozwodzą?
Gościnią nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" była Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń, prawniczka i mediatorka sądowa. - Gdy ludzie podejmują decyzję o rozstaniu mają punkt widzenia "musi być po mojemu, muszę udowodnić moją prawdę", ale nigdy tak nie jest. Prawda zawsze leży po środku - mówiła ekspertka.
- Z mojego doświadczenia w tej walce bardziej zaciekłe są kobiety. Nie umieją wybaczać, przechodzić nad pewnymi kwestiami do porządku dziennego, zapominać i przechodzić dalej. W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz prawniczka mówiła nie tylko o emocjach, towarzyszących rozwodom, ale przede wszystkim o sytuacji dzieci, których rodzice się rozstają.