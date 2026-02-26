"Zdanowicz pomiędzy wersami". Najgorszy stan w życiu człowieka. Mózg odbiera go jako ból
Gościnią nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" była Alina Adamowicz, psycholożka i autorka książek. W rozmowie z dziennikarką, Katarzyną Zdanowicz, opowiadała o swojej nowej książce "Bliskość", stylach przywiązania i rodzajach relacji. - Bliskość mamy ukrytą w podświadomości - mówiła Adamowicz. - Jest podstawową ludzką potrzebą biologiczną. Możemy mówić, że jej nie chcemy, ale ona robi bardzo dużo dobrego. To jest głębokie połączenie z naszymi emocjami, wartościami, potrzebami, z wglądem w wewnętrzne "ja".
"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast wideo, którego nowe odcinki co tydzień można oglądać na łamach Interii. W ramach cyklu topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.