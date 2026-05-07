Spis treści: Alternatywa dla Tatr. Beskidy polecają się na piesze wędrówki Mały Szlak Beskidzki: 137 kilometrów, trzy pasma górskie Mały Szlak Beskidzki: dokładna trasa Co na szlaku, czyli kilka miejsc z widokami i beskidzkim klimatem Luboń Wielki na start lub koniec. Domek Baby Jagi i "bajeczne widoki"

"Przeszedłem! To była piękna, prawdziwa droga: słońce, wiatr, mgły, chłód, zmęczone stopy, plaster na małym palcu, gorąca herbata, schroniska, ludzie spotkani po drodze. I ten dziwny moment na końcu, kiedy człowiek już skończył, a nogi jeszcze chciałyby iść dalej". Taki wpis widnieje na jednym z forów poświęconych relacjom z przejścia Małego Szlaku Beskidzkiego. Bo górskie wędrówki to dla niektórych nie tylko aktywność fizyczna. Część osób podejmuje wyzwanie nie tylko ze względu na możliwość aktywnego spędzenia czasu. To również testowanie własnych granic. Bliskość, ale i pokora wobec natury z pewnością temu sprzyja. Całkiem możliwe też, że na koniec pojawi się refleksja: "zostanie tyle gór ile udźwignąłem na plecach".

Tatry, Tatry, Tatry - to one cieszą się największą popularnością wśród turystów. W sezonie przeżywają wręcz oblężenie, czego dowodem już wielokrotnie bywały zdjęcia tłumów na szlakach publikowane w mediach społecznościowych.

Specjalne miejsce wśród popularnych górskich kierunków zajmują też Beskidy, w których - w zależności od regionu - każdy znajdzie coś dla siebie. Chociaż wiosną i latem na szlakach jest dość tłoczno, to i tak duża szansa, że uda się znaleźć jakiś ustronny zakątek czy pusty szlak. Dlatego też są coraz chętniej wybierane przez osoby poszukujące opcji wędrówek na trasach "bardziej oddalonych od cywilizacji". Do dyspozycji turystów są rozmaite trasy o różnym stopniu trudności.

Mały Szlak Beskidzki: 137 kilometrów, trzy pasma górskie

Jedną z nich jest Mały Szlak Beskidzki. To malownicza trasa licząca 137 kilometrów (w tym w tym ok. 5772 m podejść i 5176 m zejść), a na jej przejście - w zależności od kondycji - trzeba przeznaczyć od pięciu do siedmiu dni.

Dla porównania: pokonanie ponad 500 kilometrowego Głównego Szlaku Beskidzkiego zazwyczaj zajmuje ok. trzy tygodnie. Z kolei przejście The Loop, czyli Wielkiej Pętli Beskidzkiej mającej ok. 230-250 kilometrów to od pięciu do ośmiu dni intensywnego trekkingu. Wszystko zależy oczywiście od kondycji, warunków i dni, jakie chcemy przeznaczyć na wędrówkę. Nie jest to szlak zbyt trudny technicznie, ale warto pamiętać, że większość trasy wiedzie przez lasy i miejscowości. Dlatego też widoki serwuje turystom od czasu do czasu.

Mały Szlak Beskidzki jest określany mianem młodszego brata GSB. Jest niepozorny tylko z nazwy, bo to czwarty pod względem długości szlak w polskich Karpatach. Niegdyś był nazywany "Szlakiem Północnym". Jest oznakowany kolorem czerwonym i biegnie od Straconki w Bielsku-Białej po Luboń Wielki w Beskidzie Wyspowym.

Swoim zasięgiem obejmuje tereny Beskidów, które omija GSB. Wędrówka wiedzie przez Beskid Mały, Beskid Makowski i Beskid Wyspowy. Można go przejść z Bielska-Białej na Luboń Wielki lub odwrotnie.

To trasa zarówno dla tych, którzy szukają nowych wyzwań i chcą aktywnie spędzić czas, jak i osób, którym marzy się spokojna wędrówka w pięknych okolicznościach przyrody. Jest również świetnym wyborem dla osób, które w góry wybierają się nie tylko po piękne widoki.

Warto dodać, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Forum Gmin Beskidu Wyspowego ustanowiły Odznakę Turystyczną Mały Szlak Beskidzki PTTK, przyznawaną za jego przejście.

Mały Szlak Beskidzki: dokładna trasa

Tak prezentuje się 137-kilometrowa trasa Małego Szlaku Beskidzkiego, uwzględniająca szczyty, miejsca i miejscowości, przez który przebiega:

Bielsko Biała: Straconka, Gaiki (szczyt w Grupie Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym), Przełęcz u Panienki, Hrobacza Łąka (schronisko), Bujakowski Groń, Żarnówka Mała, Jezioro Międzybrodzkie, Góra Żar, Kiczera, Cisowa Grapa, Kocierz, Przełęcz Kocierska, Potrójna (schronisko), Łamana Skała, Leskowiec (schronisko), Krzeszów, Żurawnica, Żmijowa, Zembrzyce, Chełm, Palcza, Babica, Sularzówka, Myślenice, Uklejna, Śliwnik, Kudłacze (schronisko) , Lubomir, Wierzbanowska Góra, Dzielec, Kasina Wielka, Lubogoszcz (schronisko), Mszana Dolna, Luboń Wielki (schronisko).

Co na szlaku, czyli kilka miejsc z widokami i beskidzkim klimatem

Na trasie znajduje się wiele interesujących punktów. Wystarczy wspomnieć chociażby o Górze Żar, popularnym wśród turystów szczycie Beskidu Małego. Ma 761 m n.p.m. i góruje nad Jeziorem Międzybrodzkim. Na spłaszczonym sztucznie wierzchołku góry znajduje się zbiornik wodny, część elektrowni szczytowo-pompowej. Ma 650 m długości i 250 m szerokości. Jego maksymalna głębokość to 28 m. Z Góry Żar można podziwiać panoramę Beskidu Małego i jezior w przełomie rzeki Soły.

U podnóża powstało lotnisko szybowcowe, działa tu obecnie szkoła szybowcowa. Szczyt jest również popularny wśród amatorów paralotniarstwa.

Jednym z najbardziej klimatycznych punktów na trasie jest Chatka pod Potrójną. Schronisko to stara, drewniana góralska chałupa w otoczeniu lasów i łąk. Jest czynna cały rok, ale nocleg w weekend warto zarezerwować wcześniej. Obiekt jest wyposażony w kuchnię, gdzie można samemu przygotować posiłek (z własnych produktów). W chatce znajduje się sala z kominkiem dla 30 osób, a na poddaszu pięć pokoi. Obok głównego schroniska znajduje się Stodółka, mniejszy budynek, który może pomieścić 15 osób.

Kolejnym takim miejscem jest schronisko na Leskowcu. Znajduje się we wschodniej części Beskidu Małego, na dawnej hali pasterskiej - Polanie Bargłowej, pod szczytem Gronia Jana Pawła II (890 m n.p.m.). Rozpościera się stąd się panorama na Beskid Żywiecki, Makowski i Wyspowy, Gorce, Tatry, Pogórze Wielickie i Pogórze Śląskie.

Na trasie znajduje się też Schronisko PTTK na Kudłaczach na wysokości 730 m, w Pasmie Lubomira i Łysiny Beskidu Średniego (Myślenickiego). To ok. 8 km w linii prostej na południowy wschód od Myślenic. Oprócz miejsc noclegowych w obiekcie, do dyspozycji turystów jest też pole namiotowe. Ciekawostka: Kudłacze, to jedyne schronisko górskie, do którego można w jeden dzień dojść z Krakowa. Trasa prowadzi niebieskim szlakiem do Myślenic, a stamtąd czerwonym, lub zielonym. To łącznie 9 godzin marszu.

Luboń Wielki na start lub koniec. Domek Baby Jagi i "bajeczne widoki"

- Perełką dla mnie jest Luboń Wielki. Na szczyt prowadzi kilka szlaków, ja najwcześniej wybieram ten niebieski z odcinkiem przez skalne rumowisko. Bajeczne widoki, możliwość oswajania lęków przed ekspozycją i ciekawe wyzwanie dla początkujących wędrowców. Miłośników ciekawostek i zdobywania wiedzy zabrałabym na Lubomir. Mój partner uwielbia to miejsce za obserwatorium astronomiczne znajdujące się na szczycie. Do budynku można wejść i wysłuchać opowieści przewodnika, który nie tylko zna się na astronomii, ale chętnie dzieli się też górskimi opowieściami - mówiła w cyklu Interii "Polska na własne oczy" Kinga, mieszkanka Krakowa i miłośniczka górskich wędrówek.

Mały Szlak Beskidzki kończy się (lub zaczyna, w zależności od której strony wędrujemy) właśnie na wspomnianym na Luboniu Wielkim. To popularny wśród turystów szczyt w Beskidzie Wyspowym, o wysokości 1022 m n.p.m. Znajduje się pomiędzy Rabką-Zdrojem, Mszaną Dolną a Tenczynem.

Na szczycie działa Schronisko PTTK, które kształtem przypomina domek Baby Jagi. Powstało w 1931 roku i od tego czasu nie przeszło większych zmian w wyglądzie. Budynek wśród turystów uchodzi za miejsce z klimatem, na co składają się malownicze położenie, smaczne jedzenie, "zielone światło" dla czworonogów i panorama na Beskidy (Wyspowy, Makowski, Żywiecki), Gorce i Tatry. To wszystko sprawia, że aż chce się tu wracać. Albo zaczynać i kończyć wielką górską przygodę.

Źródło: Interia/odkryjbeskidwyspowy.pl/slaskie.travel/visitmalopolska.pl

