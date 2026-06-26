5 miejsc, które musisz znać. Tu zdjęcia we Wrocławiu wychodzą najlepiej

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Wrocław i jego architektura od dawna przyciągają filmowców i fotografów, którzy w stolicy Dolnego Śląska tworzą tło do swoich produkcji. Nie tylko zawodowcy muszą wiedzieć, gdzie w mieście są najlepsze plenery do fotografii. Warto pójść, przekonać się na własne oczy i zobaczyć, gdzie Wrocław wygląda jak na pocztówce. Przedstawiamy 5 najlepszych miejsc.

Oświetlony budynek Uniwersytetu Wrocławskiego odbijający się w rzece, z mostem kamiennym po prawej stronie.
Wrocław to doskonałe miejsce do robienie zdjęć. Każdy kadr wygląda jak pocztówkaTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Spis treści:

  1. Pergola nie musi być drugoplanowa
  2. Galeria Neonów: punkt obowiązkowy
  3. Niewielki park, ale ogromny potencjał
  4. Muzeum Narodowe i jego walory
  5. Bulwary i wyspy na Odrze

Pergola nie musi być drugoplanowa

Szeroka, zacieniona alejka z kamiennymi kolumnami, oplecionymi bujną zielenią i pnączami, prowadząca przez spokojny ogród.
Wrocławska pergola często jest pomijana, chyba że szukamy cienia w upalne dniTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Sama Hala Stulecia oraz Pawilon Czterech Kopuł to magnes dla turystów oraz wszystkich tych, którzy parają się fotografią. Modernistyczny kompleks i jego kadry aż same proszą się o uwiecznienie. Symetryczne obiekty przykuwają uwagę, ale nie tylko one mogą punktem kulminacyjnym zwiedzania tej części Wrocławia.

Fontanny tryskające na tle monumentalnego budynku Hali Stulecia, otoczone zielenią i łukiem roślin, na pierwszym planie ławka z siedzącymi ludźmi oraz kolorowa rabata kwiatowa.
Z pergoli Hala Stulecia wygląda najpiękniejTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Pergola czasami jest niezauważalna, ale to właśnie ona nadaje cień dla skąpanej słońcem przestrzeni i daje niesamowite pole do popisu dla pasjonatów fotografii. Nie dość, że pergola sama w sobie może być dobrym tłem dla portretów, to z jej perspektywy widać Halę Stulecia w pełnej krasie: w trakcie dnia i nocą.

Najpiękniejsze we Wrocławiu:
zdjęcieOstrów Tumski
zdjęcieWrocławskie krasnale
zdjęcieRynek
zdjęcieMuzeum „Pana Tadeusza” w Kamienicy Pod Złotym Słońcem
zdjęcieStare Jatki
zdjęcieMostek Pokutnic
zdjęcieUniwersytet Wrocławski (gmach główny)
zdjęcieKolorowe podwórka
zdjęciePanorama Racławicka
zdjęcieMuzeum Narodowe
zdjęcieRejs po Odrze
zdjęcieHydropolis
zdjęcieHala Stulecia
zdjęciePawilon Czterech Kopuł i Muzeum Sztuki Współczesnej
zdjęcieFontanna multimedialna w Pergoli
zdjęcieOgród Japoński
zdjęcieWrocławskie ZOO
zdjęcieKolejkowo
zdjęcieMuzeum Sztuki Cmentarnej. Stary cmentarz żydowski
zdjęcieDzielnica Czterech Wyznań (Świątyń)
zdjęcieGaleria Neonów (Neon Side)
zdjęciePałac Królewski
zdjęcieNarodowe Forum Muzyki
zdjęcieAula Leopoldina
zdjęcieKatedra wrocławska
zdjęcieBastion sakwowy
zdjęcieSky tower

Galeria Neonów: punkt obowiązkowy

Wąska, klimatyczna uliczka z kolorowymi neonami i muralami, oświetlona girlandami świateł, prowadząca w stronę neonowego szyldu kamienicy, z przechodniami i ogródkami kawiarnianymi po bokach.
Wejście do Galerii NeonówTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Galeria Neonów to obowiązkowy punkt do przygotowania sesji fotograficznej: nie tylko tej profesjonalnej. Zaułek przy ulicy Ruskiej szczelnie wypełniony jest kolorowymi refleksami, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu autentycznie rozświetlały szare ulice miast i miasteczek Dolnego Śląska. Choć neony zniknęły z przestrzeni publicznej całkowicie albo dziś są bardzo słabo widoczne, tutaj można zobaczyć wczuć się w klimat minionego ustroju.

Fasada budynku ozdobiona kolorowymi neonowymi napisami, takimi jak Wrocław Główny, Grand Hotel, Elektro, Kwiaty, hermes; na dole wejście z szyldem recepcja oraz liczne światła w różnych barwach.
Ściany zaułka szczelnie wypełniają neonyTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Zaułek przy ulicy Ruskiej, gdzie znajduje się Galeria Neonów najlepiej zwiedzić tuż po zmroku, ale trzeba przyznać jedno - o tej porze jest tutaj gwarno i tłoczno. Jeśli chcemy zrobić zdjęcia w kameralnie atmosferze, trzeba pójść tutaj za dnia, ale wtedy zdjęcia nie będą aż tak efektowne.

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Tomasz Hirkyj
Tomasz Hirkyj

Niewielki park, ale ogromny potencjał

Zabytkowy budynek z wieżą otoczony zielenią, odbijający się w spokojnej tafli stawu z fontanną pośrodku.
Budynek Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej wygląda jak z bajkiTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

We Wrocławiu jest mnóstwo parków. Jedne są urządzone w stylu francuskim: z wypielęgnowanymi klombami, ukwieconymi rabatami oraz równo przystrzyżonym trawnikiem, a inne w odmiennym stylu francuskim, gdzie natura gra pierwsze skrzypce i człowiek nie ingeruje w zieleń. Niektóre parki są ogromne i zajmują spore areały, inne są mniejsze, ale to nie znaczy, że nie są warte zwiedzenia. Przykład? Park Stanisława Tołpy.

Park Tołpy przyciąga fotografów z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy z nich to bliskość ogrodu botanicznego i centrum, drugi to idealna sceneria do robienia zdjęć. W parku znajduje się akwen, a w jego pobliżu ulokowany jest budynek Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Ciekawa forma budynku przypomina zamek, co stanowi magnes dla fotografów i osób, chcących zamieścić zdjęcia w mediach społecznościowych.

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Tomasz Hirkyj
Tomasz Hirkyj

Muzeum Narodowe i jego walory

Imponujące wnętrze budynku z trzema kondygnacjami arkad, dwoma rzeźbami postaci w niszach oraz dekoracyjnymi balustradami i detalami architektonicznymi w stylu klasycystycznym.
Ogromny hol we wnętrzu Muzeum Narodowego we WrocławiuTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Muzeum Narodowe we Wrocławiu to okazały gmach, który gromadzi działa sztuki dolnośląskich artystów z różnych epok i stylów, ale w przestronnych salach wystawowych można znaleźć również np. obrazy młodopolskich artystów. Budynek z zewnątrz jest godny uwiecznienia na zdjęciach - zwłaszcza jesienią, kiedy porastający fasadę bluszcz mieni się kolorami, ale wnętrze skrywa fotograficzne ciekawostki.

Jasne atrium o klasycznej architekturze z białymi łukami na dwóch poziomach oraz przeszklonym dachem ozdobionym geometrycznym wzorem.
Świetlik zapewnia jasność w ogromnym pomieszczeniuTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Warto wejść do muzeum, aby zobaczyć główny hol. Za sprawą świetlika, jego okazałe, neorenesansowe wnętrze jest dobrze oświetlone, co sprzyja robieniu fotografii i szukaniu ciekawych do uwiecznienia kadrów.

Bulwary i wyspy na Odrze

Oświetlona katedra i kościół odbijające się w spokojnej tafli rzeki nocą, otoczone zabytkowymi kamienicami.
Z Bulwaru Xawerego Dunikowskiego Ostrów Tumski wygląda najpiękniejTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Wrocław może poszczycić się rozbudowaną siecią żeglugową, dlatego mnogość kanałów, mostów i wysp na Odrze nadaje miastu przydomek "polskiej Wenecji". To właśnie tutaj w słoneczne dni przesiadują setki mieszkańców i turystów. Idealne miejsce na fotografie? Bulwar Xawerego Dunikowskiego - właśnie stąd widać cały Ostrów Tumski z archikatedrą oraz kolegiatą św. Krzyża i Bartłomieja. Najlepsze widoki? Zaraz po zachodzie słońca, kiedy na Odrze odbijają się iluminacje oświetlonych świątyń.

Gdzie jeszcze warto podejść? Na wyspy odrzańskie: Słodową, Piasek oraz Pomorską.

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