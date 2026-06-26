Spis treści: Pergola nie musi być drugoplanowa Galeria Neonów: punkt obowiązkowy Niewielki park, ale ogromny potencjał Muzeum Narodowe i jego walory Bulwary i wyspy na Odrze

Pergola nie musi być drugoplanowa

Wrocławska pergola często jest pomijana, chyba że szukamy cienia w upalne dni Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Sama Hala Stulecia oraz Pawilon Czterech Kopuł to magnes dla turystów oraz wszystkich tych, którzy parają się fotografią. Modernistyczny kompleks i jego kadry aż same proszą się o uwiecznienie. Symetryczne obiekty przykuwają uwagę, ale nie tylko one mogą punktem kulminacyjnym zwiedzania tej części Wrocławia.

Z pergoli Hala Stulecia wygląda najpiękniej Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Pergola czasami jest niezauważalna, ale to właśnie ona nadaje cień dla skąpanej słońcem przestrzeni i daje niesamowite pole do popisu dla pasjonatów fotografii. Nie dość, że pergola sama w sobie może być dobrym tłem dla portretów, to z jej perspektywy widać Halę Stulecia w pełnej krasie: w trakcie dnia i nocą.

Najpiękniejsze we Wrocławiu: Ostrów Tumski Wrocławskie krasnale Rynek Muzeum „Pana Tadeusza” w Kamienicy Pod Złotym Słońcem Stare Jatki Mostek Pokutnic Uniwersytet Wrocławski (gmach główny) Kolorowe podwórka Panorama Racławicka Muzeum Narodowe Rejs po Odrze Hydropolis Hala Stulecia Pawilon Czterech Kopuł i Muzeum Sztuki Współczesnej Fontanna multimedialna w Pergoli Ogród Japoński Wrocławskie ZOO Kolejkowo Muzeum Sztuki Cmentarnej. Stary cmentarz żydowski Dzielnica Czterech Wyznań (Świątyń) Galeria Neonów (Neon Side) Pałac Królewski Narodowe Forum Muzyki Aula Leopoldina Katedra wrocławska Bastion sakwowy Sky tower Zagłosuj

Galeria Neonów: punkt obowiązkowy

Wejście do Galerii Neonów Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Galeria Neonów to obowiązkowy punkt do przygotowania sesji fotograficznej: nie tylko tej profesjonalnej. Zaułek przy ulicy Ruskiej szczelnie wypełniony jest kolorowymi refleksami, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu autentycznie rozświetlały szare ulice miast i miasteczek Dolnego Śląska. Choć neony zniknęły z przestrzeni publicznej całkowicie albo dziś są bardzo słabo widoczne, tutaj można zobaczyć wczuć się w klimat minionego ustroju.

Ściany zaułka szczelnie wypełniają neony Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Zaułek przy ulicy Ruskiej, gdzie znajduje się Galeria Neonów najlepiej zwiedzić tuż po zmroku, ale trzeba przyznać jedno - o tej porze jest tutaj gwarno i tłoczno. Jeśli chcemy zrobić zdjęcia w kameralnie atmosferze, trzeba pójść tutaj za dnia, ale wtedy zdjęcia nie będą aż tak efektowne.

Niewielki park, ale ogromny potencjał

Budynek Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej wygląda jak z bajki Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

We Wrocławiu jest mnóstwo parków. Jedne są urządzone w stylu francuskim: z wypielęgnowanymi klombami, ukwieconymi rabatami oraz równo przystrzyżonym trawnikiem, a inne w odmiennym stylu francuskim, gdzie natura gra pierwsze skrzypce i człowiek nie ingeruje w zieleń. Niektóre parki są ogromne i zajmują spore areały, inne są mniejsze, ale to nie znaczy, że nie są warte zwiedzenia. Przykład? Park Stanisława Tołpy.

Park Tołpy przyciąga fotografów z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy z nich to bliskość ogrodu botanicznego i centrum, drugi to idealna sceneria do robienia zdjęć. W parku znajduje się akwen, a w jego pobliżu ulokowany jest budynek Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Ciekawa forma budynku przypomina zamek, co stanowi magnes dla fotografów i osób, chcących zamieścić zdjęcia w mediach społecznościowych.

Muzeum Narodowe i jego walory

Ogromny hol we wnętrzu Muzeum Narodowego we Wrocławiu Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Muzeum Narodowe we Wrocławiu to okazały gmach, który gromadzi działa sztuki dolnośląskich artystów z różnych epok i stylów, ale w przestronnych salach wystawowych można znaleźć również np. obrazy młodopolskich artystów. Budynek z zewnątrz jest godny uwiecznienia na zdjęciach - zwłaszcza jesienią, kiedy porastający fasadę bluszcz mieni się kolorami, ale wnętrze skrywa fotograficzne ciekawostki.

Świetlik zapewnia jasność w ogromnym pomieszczeniu Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Warto wejść do muzeum, aby zobaczyć główny hol. Za sprawą świetlika, jego okazałe, neorenesansowe wnętrze jest dobrze oświetlone, co sprzyja robieniu fotografii i szukaniu ciekawych do uwiecznienia kadrów.

Bulwary i wyspy na Odrze

Z Bulwaru Xawerego Dunikowskiego Ostrów Tumski wygląda najpiękniej Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Wrocław może poszczycić się rozbudowaną siecią żeglugową, dlatego mnogość kanałów, mostów i wysp na Odrze nadaje miastu przydomek "polskiej Wenecji". To właśnie tutaj w słoneczne dni przesiadują setki mieszkańców i turystów. Idealne miejsce na fotografie? Bulwar Xawerego Dunikowskiego - właśnie stąd widać cały Ostrów Tumski z archikatedrą oraz kolegiatą św. Krzyża i Bartłomieja. Najlepsze widoki? Zaraz po zachodzie słońca, kiedy na Odrze odbijają się iluminacje oświetlonych świątyń.

Gdzie jeszcze warto podejść? Na wyspy odrzańskie: Słodową, Piasek oraz Pomorską.

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