5 miejsc, które musisz znać. Tu zdjęcia we Wrocławiu wychodzą najlepiej
Wrocław i jego architektura od dawna przyciągają filmowców i fotografów, którzy w stolicy Dolnego Śląska tworzą tło do swoich produkcji. Nie tylko zawodowcy muszą wiedzieć, gdzie w mieście są najlepsze plenery do fotografii. Warto pójść, przekonać się na własne oczy i zobaczyć, gdzie Wrocław wygląda jak na pocztówce. Przedstawiamy 5 najlepszych miejsc.
Spis treści:
- Pergola nie musi być drugoplanowa
- Galeria Neonów: punkt obowiązkowy
- Niewielki park, ale ogromny potencjał
- Muzeum Narodowe i jego walory
- Bulwary i wyspy na Odrze
Pergola nie musi być drugoplanowa
Sama Hala Stulecia oraz Pawilon Czterech Kopuł to magnes dla turystów oraz wszystkich tych, którzy parają się fotografią. Modernistyczny kompleks i jego kadry aż same proszą się o uwiecznienie. Symetryczne obiekty przykuwają uwagę, ale nie tylko one mogą punktem kulminacyjnym zwiedzania tej części Wrocławia.
Pergola czasami jest niezauważalna, ale to właśnie ona nadaje cień dla skąpanej słońcem przestrzeni i daje niesamowite pole do popisu dla pasjonatów fotografii. Nie dość, że pergola sama w sobie może być dobrym tłem dla portretów, to z jej perspektywy widać Halę Stulecia w pełnej krasie: w trakcie dnia i nocą.
Galeria Neonów: punkt obowiązkowy
Galeria Neonów to obowiązkowy punkt do przygotowania sesji fotograficznej: nie tylko tej profesjonalnej. Zaułek przy ulicy Ruskiej szczelnie wypełniony jest kolorowymi refleksami, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu autentycznie rozświetlały szare ulice miast i miasteczek Dolnego Śląska. Choć neony zniknęły z przestrzeni publicznej całkowicie albo dziś są bardzo słabo widoczne, tutaj można zobaczyć wczuć się w klimat minionego ustroju.
Zaułek przy ulicy Ruskiej, gdzie znajduje się Galeria Neonów najlepiej zwiedzić tuż po zmroku, ale trzeba przyznać jedno - o tej porze jest tutaj gwarno i tłoczno. Jeśli chcemy zrobić zdjęcia w kameralnie atmosferze, trzeba pójść tutaj za dnia, ale wtedy zdjęcia nie będą aż tak efektowne.
Niewielki park, ale ogromny potencjał
We Wrocławiu jest mnóstwo parków. Jedne są urządzone w stylu francuskim: z wypielęgnowanymi klombami, ukwieconymi rabatami oraz równo przystrzyżonym trawnikiem, a inne w odmiennym stylu francuskim, gdzie natura gra pierwsze skrzypce i człowiek nie ingeruje w zieleń. Niektóre parki są ogromne i zajmują spore areały, inne są mniejsze, ale to nie znaczy, że nie są warte zwiedzenia. Przykład? Park Stanisława Tołpy.
Park Tołpy przyciąga fotografów z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy z nich to bliskość ogrodu botanicznego i centrum, drugi to idealna sceneria do robienia zdjęć. W parku znajduje się akwen, a w jego pobliżu ulokowany jest budynek Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Ciekawa forma budynku przypomina zamek, co stanowi magnes dla fotografów i osób, chcących zamieścić zdjęcia w mediach społecznościowych.
Muzeum Narodowe i jego walory
Muzeum Narodowe we Wrocławiu to okazały gmach, który gromadzi działa sztuki dolnośląskich artystów z różnych epok i stylów, ale w przestronnych salach wystawowych można znaleźć również np. obrazy młodopolskich artystów. Budynek z zewnątrz jest godny uwiecznienia na zdjęciach - zwłaszcza jesienią, kiedy porastający fasadę bluszcz mieni się kolorami, ale wnętrze skrywa fotograficzne ciekawostki.
Warto wejść do muzeum, aby zobaczyć główny hol. Za sprawą świetlika, jego okazałe, neorenesansowe wnętrze jest dobrze oświetlone, co sprzyja robieniu fotografii i szukaniu ciekawych do uwiecznienia kadrów.
Bulwary i wyspy na Odrze
Wrocław może poszczycić się rozbudowaną siecią żeglugową, dlatego mnogość kanałów, mostów i wysp na Odrze nadaje miastu przydomek "polskiej Wenecji". To właśnie tutaj w słoneczne dni przesiadują setki mieszkańców i turystów. Idealne miejsce na fotografie? Bulwar Xawerego Dunikowskiego - właśnie stąd widać cały Ostrów Tumski z archikatedrą oraz kolegiatą św. Krzyża i Bartłomieja. Najlepsze widoki? Zaraz po zachodzie słońca, kiedy na Odrze odbijają się iluminacje oświetlonych świątyń.
Gdzie jeszcze warto podejść? Na wyspy odrzańskie: Słodową, Piasek oraz Pomorską.
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