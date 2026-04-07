Spis treści: Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna Zjazd w głąb ziemi i spacer wśród milionów lat historii Zwiedzanie - bilety, terminy i ograniczenia

Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna

Kopalnia Soli Kłodawa to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Jest jedyną na świecie czynną kopalnią soli, którą można zwiedzać, a wycieczka prowadzi przez autentyczne korytarze wydrążone w złożach soli. Trasa turystyczna przebiega na głębokości około 600 metrów, a cała wycieczka trwa około 2,5 godziny.

Pomysł stworzenia podziemnej trasy turystycznej pojawił się w połowie lat 90. XX wieku. Celem było nie tylko pokazanie niezwykłego miejsca, ale również edukacja - zwłaszcza młodzieży - w zakresie geologii, powstawania złóż solnych oraz samego procesu wydobycia soli. Trasa została oficjalnie udostępniona do zwiedzania 4 grudnia 2004 roku, w dniu Barbórki, a w 2007 roku wpisano ją do rejestru zabytków.

Zjazd w głąb ziemi i spacer wśród milionów lat historii

Zwiedzanie rozpoczyna się od zjazdu szybem górniczym w specjalnej windzie przypominającej klatkę. Zjeżdża ona z prędkością około 6 metrów na sekundę, co już na początku dostarcza sporo emocji. Po dotarciu na poziom trasy zwiedzający przemierzają korytarze, które prowadzą przez złoża soli liczącej około 220 milionów lat. Sama sól wydobywana w tym miejscu ma około 250 milionów lat.

Podczas wycieczki można zobaczyć, jak wygląda codzienna praca w kopalni, poznać historię kłodawskich złóż solnych oraz dowiedzieć się, w jaki sposób sól jest wydobywana i wykorzystywana. W programie zwiedzania znajdują się także dawne maszyny górnicze, które przez lata służyły do pracy pod ziemią.

Szczególnym miejscem na trasie jest kaplica, w której znajduje się solna figura św. Kingi. Na ścianie umieszczono również tablicę z nazwiskami górników, którzy stracili życie podczas pracy w kopalni. To miejsce przypomina, że podziemna praca zawsze wiązała się z dużym ryzykiem.

Zwiedzanie - bilety, terminy i ograniczenia

Bilety na zwiedzanie podziemnej trasy można kupić online na stronie kopalni. Cena biletu normalnego wynosi 90 zł, ulgowego dla emerytów i rencistów 80 zł, a dla dzieci, młodzieży i studentów 70 zł.

Ze względu na to, że kopalnia jest nadal czynnym zakładem, terminy zwiedzania są ściśle określone i publikowane na oficjalnej stronie. Przed planowaniem wizyty warto również zapoznać się z regulaminem, który jasno określa zasady bezpieczeństwa.

Nie każdy może wziąć udział w takiej wycieczce. Trasa nie jest dostępna dla dzieci poniżej 7 roku życia oraz osób z ograniczeniami ruchowymi. Z wyjazdu powinny zrezygnować również osoby z poważnymi schorzeniami układu krążenia, problemami oddechowymi, nadciśnieniem, klaustrofobią czy po przebytych udarach. Zjazd na głębokość 600 metrów wiąże się ze zmianą ciśnienia, dlatego w razie wątpliwości warto wcześniej skonsultować się z lekarzem.

Podziemna trasa w Kłodawie to nie tylko lekcja historii i geologii, ale też wyjątkowa przygoda. To miejsce, w którym można zobaczyć świat ukryty głęboko pod ziemią i poczuć klimat prawdziwej kopalni.

