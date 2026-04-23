W skrócie Cztery jeziora Pogoria stanowią rekreacyjny kompleks położony na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska.

Pogoria I i III charakteryzują się rozwiniętą infrastrukturą turystyczną i dużą popularnością wśród wypoczywających.

Pogoria II oraz Pogoria IV wyróżniają się naturalnym krajobrazem i spokojem, przyciągając miłośników przyrody i ciszy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Spis treści: Jeziora Pogoria, czyli idealna odskocznia na weekend Pogoria I - kultowe miejsce i relaks nad wodą Pogoria II - królestwo natury i ciszy Pogoria III - centrum weekendowych i letnich atrakcji Pogoria IV - rekordzistka w dwóch kategoriach

Jeziora Pogoria, czyli idealna odskocznia na weekend

W skład rekreacyjnego kompleksu wchodzą cztery jeziora: Pogoria I, II, III i IV, których łączna powierzchnia wynosi około 860 hektarów. Co ciekawe, zbiorniki nie powstały w sposób naturalny. Są to zalane wodą wyrobiska pozostałe po wydobyciu piasku na potrzeby górnicze.

Choć geneza może brzmieć niezbyt urokliwie. Pojezierze Dąbrowskie stało się tutejszą enklawą zieleni, w której łatwo znaleźć wytchnienie od miejskiego zgiełku i codziennych spraw. Zbiorniki wodne oraz ich otoczenie przyciągają zarówno tych, którzy szukają aktywnego wypoczynku, jak i osoby marzące o bliskim kontakcie z naturą.

Jeziora Pogoria zadowolą miłośników sportów wodnych 123RF/PICSEL

Pogoria I - kultowe miejsce i relaks nad wodą

Oto najstarsze z tutejszych jezior. Już w czasach PRL brzegi zbiornika były dobrze zagospodarowane, co skutecznie przyciągało wczasowiczów spragnionych wypoczynku z daleka od ulic miast i coraz gęstszej zabudowy. Ta tradycja trwa zresztą do dziś, a wokół Pogorii I działa wiele hoteli, pensjonatów, restauracji i barów, które tworzą wakacyjny klimat nawet przed nadejściem lata.

Plaże są zadbane i łatwo dostępne, a na wodzie niemal nieustannie widać żaglówki oraz kajaki. Funkcjonuje tu kilka klubów żeglarskich, co czyni Pogorię I ważnym punktem na mapie śląskich aktywności wodnych. Jeśli ktoś szuka ruchu i rozbudowanej infrastruktury sportowej, jest to właściwy adres.

Pogoria II - królestwo natury i ciszy

W tym przypadku mamy do czynienia z miejscem o zupełnie odmiennym charakterze. Pogoria II to obszar, w którym natura gra pierwsze skrzypce. Zrezygnowano ze sztucznej rewitalizacji, pozwalając przyrodzie robić swoje we własnym tempie. W ten sposób teren stał się użytkiem ekologicznym, stając się propozycją w sam raz dla osób, które chcą zwolnić i odciąć się od cywilizacji chociaż na chwilę.

Brzegi jeziora porastają rozległe szuwary, a w ich sąsiedztwie występują lasy łęgowe i tereny bagienne. Krajobraz ten zamienił się w dom dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt, stając się jednocześnie rajem dla miłośników ornitologii. Obserwować tu można między innymi najmniejszą polską czaplę, zimorodki i remizy.

Pojezierze Dąbrowskie potrafi zaskoczyć ciszą i spokojem 123RF/PICSEL

Pogoria III - centrum weekendowych i letnich atrakcji

Pogoria III to zdecydowanie najbardziej oblegane jezioro w całym kompleksie. Latem tętni życiem od rana do wieczora. Mieszkańców bliższych i dalszych okolic przyciągają:

wypożyczalnie sprzętu wodnego,

szeroka plaża,

przystanie wodne,

charakterystyczne drewniane molo,

rozwinięta infrastruktura turystyczna.

Dobre warunki wiatrowe sprawiają, że nad śląski akwen przybywają tłumnie miłośnicy windsurfingu.

Drewniane molo to znak rozpoznawczy Pogorii III 123RF/PICSEL

Pogoria IV - rekordzistka w dwóch kategoriach

Najmłodsze jezioro, którego oficjalną nazwą jest Kuźnica Warężyńska, w rekreacyjnym zespole jest jednocześnie największym zbiornikiem. Powierzchnia wynosi około 560 hektarów. Pełni nie tylko funkcję rekreacyjną, ale również przeciwpowodziową i retencyjną.

Jednocześnie miejsce zachwyca przestrzenią i spokojem. W przeciwieństwie do bardziej zatłoczonych Pogorii I oraz III, pozwala odetchnąć. Na jeziorze znajdują się niewielkie wysepki, które sprawiają, że krajobraz jest jeszcze bardziej malowniczy i rzeczywiście zaczyna przypominać mazurskie pejzaże.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

