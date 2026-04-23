Absolutny hit wśród mieszkańców Zagłębia. Kultowe miejsce na weekend
"Małe Mazury" w sercu przemysłowego krajobrazu. W ten sposób często opisuje się miejsce, które bywa określane także mianem zielono-niebieskiej perełki Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Mimo że tereny te w pierwszej chwili kojarzą się głównie z górnictwem, znaleźć tu można oazę rekreacji, przyciągającą wszystkich miłośników wypoczynku na łonie natury.
W skrócie
- Cztery jeziora Pogoria stanowią rekreacyjny kompleks położony na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska.
- Pogoria I i III charakteryzują się rozwiniętą infrastrukturą turystyczną i dużą popularnością wśród wypoczywających.
- Pogoria II oraz Pogoria IV wyróżniają się naturalnym krajobrazem i spokojem, przyciągając miłośników przyrody i ciszy.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Spis treści:
- Jeziora Pogoria, czyli idealna odskocznia na weekend
- Pogoria I - kultowe miejsce i relaks nad wodą
- Pogoria II - królestwo natury i ciszy
- Pogoria III - centrum weekendowych i letnich atrakcji
- Pogoria IV - rekordzistka w dwóch kategoriach
Jeziora Pogoria, czyli idealna odskocznia na weekend
W skład rekreacyjnego kompleksu wchodzą cztery jeziora: Pogoria I, II, III i IV, których łączna powierzchnia wynosi około 860 hektarów. Co ciekawe, zbiorniki nie powstały w sposób naturalny. Są to zalane wodą wyrobiska pozostałe po wydobyciu piasku na potrzeby górnicze.
Choć geneza może brzmieć niezbyt urokliwie. Pojezierze Dąbrowskie stało się tutejszą enklawą zieleni, w której łatwo znaleźć wytchnienie od miejskiego zgiełku i codziennych spraw. Zbiorniki wodne oraz ich otoczenie przyciągają zarówno tych, którzy szukają aktywnego wypoczynku, jak i osoby marzące o bliskim kontakcie z naturą.
Pogoria I - kultowe miejsce i relaks nad wodą
Oto najstarsze z tutejszych jezior. Już w czasach PRL brzegi zbiornika były dobrze zagospodarowane, co skutecznie przyciągało wczasowiczów spragnionych wypoczynku z daleka od ulic miast i coraz gęstszej zabudowy. Ta tradycja trwa zresztą do dziś, a wokół Pogorii I działa wiele hoteli, pensjonatów, restauracji i barów, które tworzą wakacyjny klimat nawet przed nadejściem lata.
Plaże są zadbane i łatwo dostępne, a na wodzie niemal nieustannie widać żaglówki oraz kajaki. Funkcjonuje tu kilka klubów żeglarskich, co czyni Pogorię I ważnym punktem na mapie śląskich aktywności wodnych. Jeśli ktoś szuka ruchu i rozbudowanej infrastruktury sportowej, jest to właściwy adres.
Pogoria II - królestwo natury i ciszy
W tym przypadku mamy do czynienia z miejscem o zupełnie odmiennym charakterze. Pogoria II to obszar, w którym natura gra pierwsze skrzypce. Zrezygnowano ze sztucznej rewitalizacji, pozwalając przyrodzie robić swoje we własnym tempie. W ten sposób teren stał się użytkiem ekologicznym, stając się propozycją w sam raz dla osób, które chcą zwolnić i odciąć się od cywilizacji chociaż na chwilę.
Brzegi jeziora porastają rozległe szuwary, a w ich sąsiedztwie występują lasy łęgowe i tereny bagienne. Krajobraz ten zamienił się w dom dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt, stając się jednocześnie rajem dla miłośników ornitologii. Obserwować tu można między innymi najmniejszą polską czaplę, zimorodki i remizy.
Pogoria III - centrum weekendowych i letnich atrakcji
Pogoria III to zdecydowanie najbardziej oblegane jezioro w całym kompleksie. Latem tętni życiem od rana do wieczora. Mieszkańców bliższych i dalszych okolic przyciągają:
- wypożyczalnie sprzętu wodnego,
- szeroka plaża,
- przystanie wodne,
- charakterystyczne drewniane molo,
- rozwinięta infrastruktura turystyczna.
Dobre warunki wiatrowe sprawiają, że nad śląski akwen przybywają tłumnie miłośnicy windsurfingu.
Pogoria IV - rekordzistka w dwóch kategoriach
Najmłodsze jezioro, którego oficjalną nazwą jest Kuźnica Warężyńska, w rekreacyjnym zespole jest jednocześnie największym zbiornikiem. Powierzchnia wynosi około 560 hektarów. Pełni nie tylko funkcję rekreacyjną, ale również przeciwpowodziową i retencyjną.
Jednocześnie miejsce zachwyca przestrzenią i spokojem. W przeciwieństwie do bardziej zatłoczonych Pogorii I oraz III, pozwala odetchnąć. Na jeziorze znajdują się niewielkie wysepki, które sprawiają, że krajobraz jest jeszcze bardziej malowniczy i rzeczywiście zaczyna przypominać mazurskie pejzaże.
