Absolutny hit wśród mieszkańców Zagłębia. Kultowe miejsce na weekend

Joanna Leśniak

Oprac.: Joanna Leśniak

"Małe Mazury" w sercu przemysłowego krajobrazu. W ten sposób często opisuje się miejsce, które bywa określane także mianem zielono-niebieskiej perełki Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Mimo że tereny te w pierwszej chwili kojarzą się głównie z górnictwem, znaleźć tu można oazę rekreacji, przyciągającą wszystkich miłośników wypoczynku na łonie natury.

Jezioro otoczone lasami i łąkami, białe żaglówki na wodzie, pomost z plaży, w tle zieleń i zabudowa.
Sielankowy krajobraz czeka w okolicach Dąbrowy Górniczej123RF/PICSEL

W skrócie

  • Cztery jeziora Pogoria stanowią rekreacyjny kompleks położony na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska.
  • Pogoria I i III charakteryzują się rozwiniętą infrastrukturą turystyczną i dużą popularnością wśród wypoczywających.
  • Pogoria II oraz Pogoria IV wyróżniają się naturalnym krajobrazem i spokojem, przyciągając miłośników przyrody i ciszy.
Spis treści:

  1. Jeziora Pogoria, czyli idealna odskocznia na weekend
  2. Pogoria I - kultowe miejsce i relaks nad wodą
  3. Pogoria II - królestwo natury i ciszy
  4. Pogoria III - centrum weekendowych i letnich atrakcji
  5. Pogoria IV - rekordzistka w dwóch kategoriach

Jeziora Pogoria, czyli idealna odskocznia na weekend

W skład rekreacyjnego kompleksu wchodzą cztery jeziora: Pogoria I, II, III i IV, których łączna powierzchnia wynosi około 860 hektarów. Co ciekawe, zbiorniki nie powstały w sposób naturalny. Są to zalane wodą wyrobiska pozostałe po wydobyciu piasku na potrzeby górnicze.

Choć geneza może brzmieć niezbyt urokliwie. Pojezierze Dąbrowskie stało się tutejszą enklawą zieleni, w której łatwo znaleźć wytchnienie od miejskiego zgiełku i codziennych spraw. Zbiorniki wodne oraz ich otoczenie przyciągają zarówno tych, którzy szukają aktywnego wypoczynku, jak i osoby marzące o bliskim kontakcie z naturą.

szereg kolorowych kajaków i łodzi ustawionych równolegle na piaszczystej plaży nad brzegiem jeziora, obok drewniany pomost wchodzący w wodę, w tle budynki i gęsta zieleń drzew
Jeziora Pogoria zadowolą miłośników sportów wodnych123RF/PICSEL

Pogoria I - kultowe miejsce i relaks nad wodą

Oto najstarsze z tutejszych jezior. Już w czasach PRL brzegi zbiornika były dobrze zagospodarowane, co skutecznie przyciągało wczasowiczów spragnionych wypoczynku z daleka od ulic miast i coraz gęstszej zabudowy. Ta tradycja trwa zresztą do dziś, a wokół Pogorii I działa wiele hoteli, pensjonatów, restauracji i barów, które tworzą wakacyjny klimat nawet przed nadejściem lata.

Plaże są zadbane i łatwo dostępne, a na wodzie niemal nieustannie widać żaglówki oraz kajaki. Funkcjonuje tu kilka klubów żeglarskich, co czyni Pogorię I ważnym punktem na mapie śląskich aktywności wodnych. Jeśli ktoś szuka ruchu i rozbudowanej infrastruktury sportowej, jest to właściwy adres.

Pogoria II - królestwo natury i ciszy

W tym przypadku mamy do czynienia z miejscem o zupełnie odmiennym charakterze. Pogoria II to obszar, w którym natura gra pierwsze skrzypce. Zrezygnowano ze sztucznej rewitalizacji, pozwalając przyrodzie robić swoje we własnym tempie. W ten sposób teren stał się użytkiem ekologicznym, stając się propozycją w sam raz dla osób, które chcą zwolnić i odciąć się od cywilizacji chociaż na chwilę.

Brzegi jeziora porastają rozległe szuwary, a w ich sąsiedztwie występują lasy łęgowe i tereny bagienne. Krajobraz ten zamienił się w dom dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt, stając się jednocześnie rajem dla miłośników ornitologii. Obserwować tu można między innymi najmniejszą polską czaplę, zimorodki i remizy.

rozległe jezioro o intensywnie niebieskiej wodzie otoczone mozaiką piaszczystych wydm i skupisk niskiej roślinności oraz drzew sosnowych, w tle widoczny szeroki pas zielonych pól i zabudowań na horyzoncie
Pojezierze Dąbrowskie potrafi zaskoczyć ciszą i spokojem123RF/PICSEL

Pogoria III - centrum weekendowych i letnich atrakcji

Pogoria III to zdecydowanie najbardziej oblegane jezioro w całym kompleksie. Latem tętni życiem od rana do wieczora. Mieszkańców bliższych i dalszych okolic przyciągają:

  • wypożyczalnie sprzętu wodnego, 
  • szeroka plaża, 
  • przystanie wodne, 
  • charakterystyczne drewniane molo,
  • rozwinięta infrastruktura turystyczna.

Dobre warunki wiatrowe sprawiają, że nad śląski akwen przybywają tłumnie miłośnicy windsurfingu.

drewniane molo z latarniami prowadzące do wysokiej wieży widokowej, otoczone spokojną taflą jeziora, w tle jesienny las odbijający się w wodzie
Drewniane molo to znak rozpoznawczy Pogorii III123RF/PICSEL

Pogoria IV - rekordzistka w dwóch kategoriach

Najmłodsze jezioro, którego oficjalną nazwą jest Kuźnica Warężyńska, w rekreacyjnym zespole jest jednocześnie największym zbiornikiem. Powierzchnia wynosi około 560 hektarów. Pełni nie tylko funkcję rekreacyjną, ale również przeciwpowodziową i retencyjną.

Jednocześnie miejsce zachwyca przestrzenią i spokojem. W przeciwieństwie do bardziej zatłoczonych Pogorii I oraz III, pozwala odetchnąć. Na jeziorze znajdują się niewielkie wysepki, które sprawiają, że krajobraz jest jeszcze bardziej malowniczy i rzeczywiście zaczyna przypominać mazurskie pejzaże.

Plaża z piaskiem i kilkoma drzewami, pojedynczy samochód zaparkowany blisko brzegu zielonego jeziora, widok z lotu ptaka, typowa scena podróżnicza.
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują
