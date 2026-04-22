Adriatic Express wraca po sukcesie ubiegłego sezonu

Wakacyjny pociąg z Warszawy do Rijeki zadebiutował w ubiegłym roku i szybko stał się jednym z najpopularniejszych sezonowych połączeń PKP Intercity. Mimo że podróż trwała ponad 19 godzin, zainteresowanie było bardzo duże, a bilety na kursy sprzedawały się bardzo szybko. Dla wielu pasażerów była to atrakcyjna alternatywa wobec podróży samochodem lub samolotem.

W związku z dużym zainteresowaniem przewoźnik zdecydował się kontynuować połączenie również w tym roku. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, sprzedaż biletów rozpocznie się 5 maja, natomiast pierwszy kurs zaplanowano na 26 czerwca, czyli początek wakacji szkolnych. Sezonowe połączenie będzie dostępne do września.

Więcej połączeń i nowe kierunki dla pasażerów

Jedną z najważniejszych zmian w tegorocznej ofercie jest zwiększenie liczby kursów. W ubiegłym sezonie pociąg kursował cztery razy w tygodniu, natomiast w tym roku Adriatic Express będzie wyjeżdżał aż sześć razy w tygodniu. To oznacza większą dostępność połączeń i większe szanse na znalezienie dogodnego terminu podróży.

Nowością będzie również rozszerzenie trasy. Po dotarciu do Lublany skład zostanie podzielony - część wagonów pojedzie dalej do chorwackiej Rijeki, a część do Kopru w Słowenii.

Dodatkowo pasażerowie będą mogli skorzystać z biletu łączonego, obejmującego przejazd autobusem z Lublany do włoskiego Triestu. Dzięki temu wakacyjna oferta PKP Intercity stanie się bardziej elastyczna i pozwoli łatwiej zaplanować podróż po kilku krajach regionu.

Pociąg zabierze turystów do chorwackiej Rijeki, jednak po przesiadce dotrzeć możemy również do włoskiego Triestu 123RF/PICSEL

Krótsza podróż i większy komfort przejazdu

PKP Intercity zapowiada również skrócenie czasu przejazdu. W ubiegłym roku podróż z Warszawy do Rijeki zajmowała ponad 19 godzin, natomiast w tegorocznym rozkładzie ma potrwać około 18 godzin. Choć nadal będzie to jedna z najdłuższych tras sezonowych, skrócenie przejazdu o godzinę powinno poprawić komfort podróży.

Lepsza organizacja kursów, większa liczba połączeń oraz dodatkowe kierunki sprawiają, że Adriatic Express może ponownie stać się jednym z najbardziej popularnych wakacyjnych połączeń kolejowych.

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

To najmodniejszy kierunek wakacyjny w tym roku. Turyści wybierają Europę © 2026 Associated Press