Adriatic Express wraca na tory. Kiedy PKP Intercity uruchomi sprzedaż biletów?

Agata Zaremba

Już 5 maja ruszy sprzedaż biletów na tegoroczne kursy Adriatic Express - sezonowego pociągu PKP Intercity łączącego Polskę z chorwackim wybrzeżem. Po dużym zainteresowaniu ubiegłorocznym połączeniem przewoźnik zdecydował się nie tylko przywrócić wakacyjną trasę do Rijeki, ale również wprowadzić kilka istotnych zmian dla pasażerów.

Pociąg Adriatic Express jadący po torach otoczonych zielenią, w tle widoczne błękitne morze.
Już niedługo nad Adriatyk będzie można dojechać pociągiem. Ceny są naprawdę zachęcające123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Adriatic Express wraca po sukcesie ubiegłego sezonu
  2. Więcej połączeń i nowe kierunki dla pasażerów
  3. Krótsza podróż i większy komfort przejazdu

Adriatic Express wraca po sukcesie ubiegłego sezonu

Wakacyjny pociąg z Warszawy do Rijeki zadebiutował w ubiegłym roku i szybko stał się jednym z najpopularniejszych sezonowych połączeń PKP Intercity. Mimo że podróż trwała ponad 19 godzin, zainteresowanie było bardzo duże, a bilety na kursy sprzedawały się bardzo szybko. Dla wielu pasażerów była to atrakcyjna alternatywa wobec podróży samochodem lub samolotem.

W związku z dużym zainteresowaniem przewoźnik zdecydował się kontynuować połączenie również w tym roku. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, sprzedaż biletów rozpocznie się 5 maja, natomiast pierwszy kurs zaplanowano na 26 czerwca, czyli początek wakacji szkolnych. Sezonowe połączenie będzie dostępne do września.

Więcej połączeń i nowe kierunki dla pasażerów

Jedną z najważniejszych zmian w tegorocznej ofercie jest zwiększenie liczby kursów. W ubiegłym sezonie pociąg kursował cztery razy w tygodniu, natomiast w tym roku Adriatic Express będzie wyjeżdżał aż sześć razy w tygodniu. To oznacza większą dostępność połączeń i większe szanse na znalezienie dogodnego terminu podróży.

Nowością będzie również rozszerzenie trasy. Po dotarciu do Lublany skład zostanie podzielony - część wagonów pojedzie dalej do chorwackiej Rijeki, a część do Kopru w Słowenii.

Dodatkowo pasażerowie będą mogli skorzystać z biletu łączonego, obejmującego przejazd autobusem z Lublany do włoskiego Triestu. Dzięki temu wakacyjna oferta PKP Intercity stanie się bardziej elastyczna i pozwoli łatwiej zaplanować podróż po kilku krajach regionu.

średniowieczny zamek położony na wzgórzu, otoczony zielenią i ogrodami, w tle rozciąga się panorama miasta z wysokimi budynkami oraz widokiem na morze i góry
Pociąg zabierze turystów do chorwackiej Rijeki, jednak po przesiadce dotrzeć możemy również do włoskiego Triestu123RF/PICSEL

Krótsza podróż i większy komfort przejazdu

PKP Intercity zapowiada również skrócenie czasu przejazdu. W ubiegłym roku podróż z Warszawy do Rijeki zajmowała ponad 19 godzin, natomiast w tegorocznym rozkładzie ma potrwać około 18 godzin. Choć nadal będzie to jedna z najdłuższych tras sezonowych, skrócenie przejazdu o godzinę powinno poprawić komfort podróży.

Lepsza organizacja kursów, większa liczba połączeń oraz dodatkowe kierunki sprawiają, że Adriatic Express może ponownie stać się jednym z najbardziej popularnych wakacyjnych połączeń kolejowych.

