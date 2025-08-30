Rafting po Dunajcu. Świetna alternatywa dla spływu tratwą

Opowiadając o Pieninach, trudno zacząć inaczej niż od ich największej atrakcji - spływu Dunajcem. To przeżycie, które oprócz możliwości podziwiania malowniczego górskiego krajobrazu oraz zapoznania się z lokalną tradycją, może dostarczyć nam odrobinę adrenaliny, a to za sprawą możliwości pokonania fragmentu rzeki pontonem lub kajakiem. Choć Dunajec płynie spokojnie, a większość trasy jest łagodna, w niektórych momentach nurt staje się silniejszy, a woda może nas nieco ochlapać.

Moje pierwsze wspomnienia ze spływu Dunajcem sięgają dzieciństwa. Płynęłam wtedy tratwą flisacką, a w pamięci pozostały mi przede wszystkim burzowe chmury, deszcz i nieco niepokojąca atmosfera. Tym razem było zupełnie inaczej - miałam okazję wziąć udział w raftingu. Trafiła mi się też idealna pogoda. Błękitne niebo i słońce wspaniale podkreślały soczystą zieleń porośniętych lasem skał i szczytów.

Na pontonie było nas siedmioro, każdy otrzymał wiosło. Wówczas przemknęło mi przez myśl, że będzie to męczące półtorej godziny. Byłam w błędzie - okazało się, że prąd rzeki wykonuje za nas większość pracy, a my możemy skupić się na kontemplowaniu natury i widoków. Przez sporą część trasy towarzyszą nam majestatyczne Trzy Korony, które dumnie wznoszą się ponad Dunajcem. Jednakże największe wrażenie robi krajobraz po około 30 minutach trasy - wówczas naszym oczom ukazują się wysokie pionowe skały porośnięte zielenią.

Świat, jak to mówią, jest mały. Okazało się, że tego samego dnia na spływ wybrała się moja dawna znajoma z czasów liceum. Zdecydowała się na wycieczkę tradycyjną tratwą flisacką, którą podsumowała krótko:

Widoki piękne, ale spływ spokojny, tak spokojny, że w pewnym momencie mi się przysnęło.

Jej spływ organizowany był po stronie polskiej i trwał około dwóch godzin. To dość sporo czasu, biorąc pod uwagę fakt, że wycieczka tratwą może okazać się nieco monotonna. Owszem, flisacy opowiadają ciekawe historie i potrafią zabawić turystów, ale nie przez cały czas. Mimo to jest to świetna opcja dla rodzin z małymi dziećmi albo osób, które wolą spokojniejszy wypoczynek.

Ja z kolei wybrałam się na spływ po stronie słowackiej. Trasa rozpoczyna się w Majere lub Czerwonym Klasztorze, a kończy w malowniczej Leśnicy. Pokonanie tego odcinka zajmuje około półtorej godziny. Dla porównania polska trasa jest dłuższa - zaczyna się wcześniej i kończy później. Warto jednak dodać, że najpiękniejsze widoki znajdują się mniej więcej w jej środkowej części, dlatego krótszy wariant słowacki wydaje się być optymalną opcją - nie ma czasu na nudę, a krajobraz jest równie zachwycający.

Jest jeszcze jeden atut takiego rozwiązania - słowacki spływ kończy się w Leśnicy, gdzie warto zatrzymać się na posiłek np. w schronisku Chata Pieniny. Możemy rozsmakować się tam w tradycyjnej słowackiej kuchni - pierogach lub haluszkach z bryndzą (produkowaną z prawdziwego owczego mleka), smażonym serze albo świeżutkim pstrągu.

Rafting po Dunajcu to ciekawa przygoda Agata Zaremba archiwum prywatne

Droga Pienińska - idealne miejsca na rowerową wycieczkę

Pieniny to raj dla osób aktywnych. Choć największą popularnością cieszy się spływ Dunajcem, równie chętnie wybieraną atrakcją są rowerowe wycieczki. Wyjątkową trasą w regionie jest Droga Pienińska - dziewięciokilometrowy szlak pieszo-rowerowy prowadzący ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru.

Trasę warto przemierzyć rowerem elektrycznym, droga nie jest bowiem całkowicie płaska - na trasie czekają zarówno łagodniejsze odcinki, jak i wymagające podjazdy. Wypożyczalnie rowerów działają tu niemal na każdym kroku, dlatego nic dziwnego, że ta forma aktywności cieszy się taką popularnością wśród turystów.

Szlak wiedzie wzdłuż Dunajca. Po lewej stronie mijamy monumentalne skalne ściany, po prawej towarzyszy nam rzeka, za którą rozpościera się widok na majestatyczne Trzy Korony.

Stamtąd w kilkanaście minut możemy dotrzeć do nietypowego miejsca, które przywita nas zachwycającym krajobrazem i wyjątkowym aromatem. To Lawendowe Wzgórza w Szczawnicy - pola kwitnącej lawendy, za którymi rozpościera się krajobraz Tatr. Na miejscu warto też skosztować wybornej lawendowej lemoniady.

Lawendowe Wzgórza to miejsce, gdzie można spacerować wśród ośmiu tysięcy krzewów lawendy Agata Zaremba archiwum prywatne

Czerwony Klasztor - jedna z ciekawszych atrakcji w regionie

Wróćmy jednak na chwilę do miejscowości Czerwony Klasztor, oddzielonej od polskiej wsi Sromowce Niżne Dunajcem.

To miejsce znane jest przede wszystkim z dawnego klasztoru, którego historia sięga XIV wieku. Początkowo zamieszkiwali go kartuzi - mnisi słynący z niezwykle surowego życia duchowego i samotniczej pracy. Stacjonowali tam aż do roku 1567, w którym rozwiązano zakon. Później klasztor przejęli kameduli, którzy pozostali tam aż do 1782 roku, kiedy to austriacki zaborca wydał dekret o jego kasacie.

Na początku XX wieku klasztor doznał poważnych zniszczeń w wyniku pożaru, który strawił wieżę i dach kościoła. Dopiero w latach 50. XX wieku rozpoczęto prace renowacyjne, a obecnie - dzięki projektowi "Czerwony Klasztor - odrodzenie" - miejsce to odzyskuje dawną świetność. W ramach inicjatywy przywracane są niektóre pierwotne funkcje klasztoru, m.in. warzenie piwa i miodów pitnych, produkcja leczniczych preparatów roślinnych czy prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodzin.

Dziś w murach klasztoru działa muzeum, w którym możemy zobaczyć liczne eksponaty: habity, symbole zakonne oraz przedmioty codziennego użytku dawnych mnichów. Po zwiedzaniu warto zajrzeć do stylizowanej karczmy z XVIII wieku, gdzie serwowane jest m.in. piwo "Romuald", warzone specjalnie dla klasztoru - wyjątkowy akcent, który pozwala poczuć ducha historii także przy stole.

Czerwony Klasztor to obowiązkowy punkt wycieczki po słowackich Pieninach Agata Zaremba archiwum prywatne

Smerdžonka w Czerwonym Klasztorze. Uzdrowisko pod Trzema Koronami

W Czerwonym Klasztorze znajduje się jeszcze jedno miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić - uzdrowisko Smerdžonka. Sama nazwa nie jest przypadkowa i pochodzi od charakterystycznego zapachu i aromatu wody mineralnej bogatej w siarkowodór, na której opierają się tutejsze kuracje.

Źródła wykorzystywane są w leczeniu m.in.:

schorzeń skóry,

dolegliwości układu ruchu,

problemów trawiennych,

chorób neurologicznych.

Goście mogą korzystać z kąpieli leczniczych w basenach wypełnionych wodą mineralną, a także spróbować jej prosto ze źródła - jest szczególnie zalecana osobom z problemami wątrobowymi.

Oferta uzdrowiska obejmuje ponadto szeroką gamę zabiegów wspomagających regenerację i proces leczenia, takich jak:

elektroterapia,

światłolecznictwo,

fizjoterapia,

tlenoterapia,

różne formy masażu.

Dumny strażnik Spisza. Dlaczego warto odwiedzić Zamek Lubownia?

Będąc na Słowacji, warto zrobić sobie także mały wypad poza same Pieniny. W zaledwie pół godziny drogi z Leśnicy dojedziemy do miejscowości Stara Lubownia, nad którą góruje jeden z najlepiej zachowanych zamków na Słowacji.

Historia Zamku Lubownia sięga przełomu XIII i XIV wieku, a pierwsza pisemna wzmianka o twierdzy pochodzi z 1311 roku.

W 1412 roku na zamku doszło do spotkania króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego z królem polskim Władysławem Jagiełłą, podczas którego podpisano umowę o przyjaźni i pokoju. Pod koniec tego samego roku Stara Lubownia została włączona do tzw. Zastawu Spiskiego i pozostawała w nim przez kolejne 360 lat.

Nad miastem Stara Lubownia w północno-wschodniej części regionu Spisz wznosi się Zamek Lubownia Agata Zaremba archiwum prywatne

Zamek odegrał istotną rolę również w czasach "potopu szwedzkiego" - to właśnie tutaj w latach 1655-1661 ukrywano polskie klejnoty koronacyjne. W 1768 roku więziono w nim podróżnika zwanego "królem" Madagaskaru - Maurycego Beniowskiego. W 1825 roku twierdzę zakupił węgierski szlachcic Jerzy Feliks Raisz, a ostatnim prywatnym właścicielem był Jan Kanty Zamoyski, który poślubił hiszpańską infantkę Izabelę de Bourbon. Ród Zamoyskich zarządzał zamkiem aż do 1945 roku.

W barokowym pałacu możemy podziwiać wnętrza urządzone w stylu charakterystycznym dla epoki, natomiast w wysokim bastionie prezentowana jest ekspozycja poświęcona rodzinie Zamoyskich. Zwiedzając zamek, zdecydowanie warto wejść na główną wieżę, z której rozciąga się imponujący widok na okolicę.

