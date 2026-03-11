Spis treści: Czarnogóra: nowy turystyczny hit wśród Polaków Szybka zmiana scenerii Miejsca, które trzeba zobaczyć. Tak Czarnogóra kusi turystów

Przez lata pozostawała w cieniu bardziej rozpoznawalnych sąsiadów. Czarnogóra to obecnie kierunek, który cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Niewielki kraj nad Adriatykiem przyciąga zapierającymi dech krajobrazami, pięknymi plażami, górskimi panoramami i klimatycznymi miejscowościami. Planujesz urlop wiosną i latem? Czarnogóra to świetna alternatywa dla Chorwacji.

Czarnogóra: nowy turystyczny hit wśród Polaków

Z raportów publikowanych przez władze Czarnogóry wynika, że Polacy to trzecia najliczniej odwiedzająca ją nacja. Wyprzedzają nas mieszkańcy Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Podobnie wnioski płyną z danych Travelist.pl. Wynika z nich, że liczba wyjazdów do Czarnogóry rezerwowanych za pośrednictwem wspomnianego portalu wzrosła rok do roku o 53 proc.

Nadmorskie miasta, takie jak Kotor, pełne są zabytków materiały prasowe

"Warto podkreślić, że w większości nie są to krótkie wyjazdy typu city break, lecz pełnowymiarowy urlop, bo średnia długość pobytu wśród naszych użytkowników wynosi około tygodnia. To czas, który pozwala połączyć odpoczynek nad morzem ze zwiedzaniem i aktywnością w górach. Czarnogóra jest również kierunkiem szczególnie docenianym przez rodziców podróżujących z dziećmi, a średnia liczba osób w ramach jednej rezerwacji zazwyczaj przekracza trzy osoby, co świadczy o jej potencjale jako destynacji rodzinnej - zaznacza Karolina Deorocka, Category z Travelist.pl.

Szybka zmiana scenerii

Walory przyrodnicze i coraz lepsza siatka połączeń lotniczych to nie wszystko. Eksperci Travelist.pl zaznaczają, że jednym z najmocniejszych atutów Czarnogóry jest możliwość szybkiej zmiany scenerii. Przykład? Kolejka linowa łącząca Kotor z masywem Lovćen pozwala w kilkanaście minut znaleźć się na wysokości ponad 1300 m n.p.m. W Parku Narodowym Lovćen znajdują się widokowe trasy spacerowe i mauzoleum Petara II Petrovicia-Niegosza, z którego rozpościera się jedna z najpiękniejszych panoram Bałkanów.

Czarnogóra kusi pięknymi widokami 123RF/PICSEL

"Czarnogóra jest jednym z tych kierunków, które oferują niezwykłą koncentrację atrakcji na niewielkiej przestrzeni. W ciągu jednego dnia można spacerować po średniowiecznej starówce, kąpać się w Adriatyku, a następnie wjechać na punkt widokowy z panoramą gór opadających do zatoki. To połączenie sprawia, że kraj doskonale sprawdza się zarówno jako kierunek rodzinny, jak i aktywny wyjazd dla osób, które nie lubią nudy" - wyjaśnia Deorocka.

Miejsca, które trzeba zobaczyć. Tak Czarnogóra kusi turystów

Jakie miejsca warto odwiedzić podczas pobytu w Czarnogórze? To m.in.:

średniowieczne miasta nad Zatoką Kotorską,

wybrzeże Riwiery Budvańskiej z piaszczystymi i szerokimi plażami,

masyw ,

Jezioro Szkoderskie i podziemne formacje Jaskini Lipskiej,

nowoczesna marina Porto Montenegro w Tivacie.

W rejonie Riwiery Budvańskiej turyści chętnie odwiedzają Budvę i pobliską plażę Jaz. Łagodne zejście do wody i dobrze rozwinięta infrastruktura sprzyjają wypoczynkowi - również aktywnemu. Z kolei południe kraju to przede wszystkim Ulcinj z szeroką Velika Plaža, jedna z najdłuższych plaż nad Adriatykiem.

Czarnogóra to nowy turystyczny hit wśród Polaków 123RF/PICSEL

Wizytówką kraju są średniowieczne miasta położone w malowniczych zakątkach. Kotor słynie ze starówki wpisanej na listę UNESCO oraz widokiem na Zatokę Kotorską, nad którą wznoszą się masywy górskie.

Z kolei kameralny Perast pozwala spojrzeć na zatokę z innej perspektywy, szczególnie podczas krótkiego rejsu na wyspę Matki Boskiej na Skale. Natomiast historyczna część Budvy pozwoli połączyć wakacyjny klimat z architekturą pamiętającą czasy Republiki Weneckiej.

Historyczne starówki to oczywiście znak rozpoznawczy Czarnogóry. Nowoczesnym akcentem jest z kolei Porto Montenegro w Tivacie. Sporo w nim restauracji z widokami na zatokę, a szeroka promenada zachęca do spacerów.

