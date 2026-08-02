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Alternatywa dla Gardy lub Como. Leży u podnóża Alp, oferuje piękne plaże

Agata Zaremba

Agata Zaremba

Włoskie Como znajduje się na liście marzeń wielu turystów. Tymczasem niebywałe jeziora otoczone górami możemy znaleźć znacznie bliżej Polski. Takim miejscem jest Jezioro Bodeńskie, położone na styku Niemiec, Austrii i Szwajcarii, gdzie wypoczniemy łącząc błogi relaks nad wodą ze zwiedzaniem oraz aktywnością na świeżym powietrzu.

Port jachtowy nad Jeziorem Bodeńskim, otoczony zabudową miasteczka, wzgórzami i górami w tle.
Jezioro Bodeńskie, znane jest jako "małe morze Niemiec”123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jezioro Bodeńskie zachwyca jak włoskie kurorty. Leży u podnóża Alp
  2. Wyspy, zamki i zabytkowe miasta. Co warto zobaczyć nad Jeziorem Bodeńskim?
  3. Plaże, rowery i sporty wodne. Jezioro Bodeńskie idealne na wakacje

Jezioro Bodeńskie zachwyca jak włoskie kurorty. Leży u podnóża Alp

Jezioro Bodeńskie, nazywane również Jeziorem Konstanckim, to jeden z najpiękniejszych akwenów Europy Środkowej. Położone jest na styku Niemiec, Austrii i Szwajcarii, a jego okolice oferują połączenie alpejskich krajobrazów, zabytkowych miejscowości oraz licznych atrakcji dla osób szukających zarówno aktywnego wypoczynku, jak i spokojnego relaksu.

To trzecie pod względem powierzchni jezioro słodkowodne w Europie Środkowej i Zachodniej. Zajmuje około 538 kilometrów kwadratowych, a jego linia brzegowa rozciąga się na ponad 270 kilometrów. Dzięki wyjątkowemu położeniu w pogodny dzień możemy podziwiać tam panoramę Alp odbijającą się w tafli wody.

Jezioro pełni również ważną funkcję - jest jednym z największych rezerwuarów wody pitnej w Europie. Korzysta z niego około 4,5 miliona mieszkańców regionu. Przez akwen przepływa rzeka Ren, która łączy jego poszczególne części: Górne Jezioro (Obersee), Dolne Jezioro (Untersee) oraz odcinek Seerhein.

Jezioro Bodeńskie tworzy naturalną granicę trzech państw, a największa część jego wybrzeża należy do Niemiec. Po stronie niemieckiej leżą m.in. popularne miejscowości Konstancja, Friedrichshafen czy Lindau. Austriackim centrum regionu jest natomiast Bregencja, znana przede wszystkim z organizowanego nad wodą festiwalu muzycznego Bregenz Festival.

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Wyspy, zamki i zabytkowe miasta. Co warto zobaczyć nad Jeziorem Bodeńskim?

Jednym z największych turystycznych atutów jeziora są malownicze miejscowości położone wzdłuż brzegu. Największa z nich - Konstancja (Konstanz) - zachwyca zabytkową starówką, średniowiecznymi uliczkami i imponującą katedrą. To również świetna baza wypadowa do odkrywania pozostałych atrakcji regionu.

Warto odwiedzić także Lindau, którego historyczne centrum znajduje się na wyspie połączonej z lądem. Charakterystyczny port z latarnią morską i widokiem na Alpy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc nad jeziorem.

Miłośnicy historii powinni zajrzeć do Meersburga - niewielkiego miasta z zamkiem i promenadą nad wodą. Z kolei Friedrichshafen przyciąga Muzeum Zeppelina, poświęcone słynnym sterowcom, które na początku XX wieku zapisały się w historii lotnictwa.

Nad Jeziorem Bodeńskim znajdują się również wyjątkowe wyspy. Mainau słynie z ogromnych ogrodów kwiatowych, które każdego roku przyciągają miłośników przyrody. Reichenau zachwyca z kolei zabytkami sakralnymi - znajdujący się tam kompleks klasztorny został wpisany na listę UNESCO. Wyspa Lindau natomiast sama w sobie jest jedną z największych atrakcji regionu.

Jacht żaglowy na spokojnej tafli jeziora, otoczony zielenią drzew i roślin, z górami widocznymi w oddali.
To świetne miejsce na wakacje bez tłumów123RF/PICSEL

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Plaże, rowery i sporty wodne. Jezioro Bodeńskie idealne na wakacje

Choć Jezioro Bodeńskie kojarzy się przede wszystkim ze zwiedzaniem i górskimi widokami, jest również świetnym miejscem na letni wypoczynek. Wokół akwenu znajduje się wiele kąpielisk i plaż, gdzie można odpocząć nad wodą. Popularnością cieszą się zarówno piaszczyste fragmenty wybrzeża, jak i trawiaste plaże z widokiem na Alpy.

Jedną z największych atrakcji jest trasa rowerowa prowadząca wokół całego jeziora. Liczy około 260 kilometrów i w większości jest płaska oraz dobrze przygotowana, dlatego nadaje się również dla rodzin z dziećmi. Po drodze można zatrzymywać się w niewielkich miasteczkach, odwiedzać lokalne restauracje i podziwiać zmieniające się krajobrazy.

Na wodzie również nie brakuje możliwości aktywnego wypoczynku. Turyści mogą wybrać rejs statkiem, wypożyczyć kajak, spróbować żeglarstwa czy windsurfingu. Popularne są także spokojne spacery wzdłuż promenad, z których rozciągają się widoki na trzy państwa otaczające jezioro.

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

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