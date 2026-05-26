Kołobrzeg, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Łeba, Świnoujście czy Mielno - to cieszące się ogromną popularnością miasta nad Bałtykiem. Niektórzy poszukują jednak spokojniejszych alternatyw, gdzie będą mogli cieszyć się bliskością morza i chociaż odrobiną ciszy. O takie miejsca coraz trudniej, ale sporo do zaoferowania mają mniejsze miejscowości.

Sarbinowo to miejscowość położona nad Bałtykiem 30 km na wschód od Kołobrzegu oraz 7 km na zachód od Mielna. Liczby 666 mieszkańców, a promenada znana jest jako jedna z najpiękniejszych nad polskim morzem.

Sarbinowo: nadmorska perełka niedaleko Mielna

7 kilometrów od Mielna znajduje się prawdziwa perełka. Sarbinowo to mniej popularna miejscowość. Gdy popularne kurorty pękają w szwach, warto rozważyć na pobyt tę letniskową wieś. To świetna alternatywa.

Sarbinowo jest uznawane za jedną z najpiękniejszych miejscowości Gminy Mielno. Leży tuż przy wydmie i promenadzie, gdzie znajdują się odrestaurowane przedwojenne budynki, jak i nowoczesne pensjonaty i wille. Wieś słynie z czystej plaży, której piasek lśni w słońcu niczym złoto. Plażę w Sarbinowie wyściela unikatowy w skali Europy piasek kwarcowy. Do tego należy dodać mikroklimat, bogate w jod morskie powietrze, lasy i duże nasłonecznienie. To wszystko sprawia, że turyści zaczynają rozważać tego typu miejsca na wypoczynek.

Promenada, trasy spacerowe i cenny zabytek

Sarbinowo wpisuje się w ten plan idealnie. Długim spacerom z pewnością będą sprzyjać trasy liczące nawet po kilkanaście kilometrów. Zachwycające widoki gwarantowane. Oprócz tego, przez wieś prowadzi przywydmowy szlak turystyczny.

W sezonie zmienia się w spokojniejszą alternatywę dla zatłoczonych kurortów. Przez większość roku jest po prostu miejscem zamieszkania dla nieco ponad 600 osób.

Najcenniejszym zabytkiem jest neogotycki kościół z 1856 roku. W świątyni znajdują się XIX-wieczne organy - dzięki temu organizowane są koncerty muzyków, śpiewaków operowych i chórów.

Jedną z najbardziej znanych atrakcji jest promenada, licząca 1,2 km długości. Oświetlony i zmodernizowany deptak ciągnie się wzdłuż brzegu morza. Powstał na bazie muru oporowego z 1910 roku, który miał chronić Sarbinowo przed falami. Obecnie to popularne miejsce na spacery. Promenada uchodzi za jeden z piękniejszych spacerowych obiektów nad morzem. Wzdłuż znajdują się kawiarnie, bary, ogródki gastronomiczne, hotele i pensjonaty.

Sarbinowo i co dalej?

Sarbinowo to propozycja dla osób, które poszukują spokojniejszego miejsca na urlop nad morzem. Ze względu na położenie, wieś jest świetną bazą wypadową do innych miejscowości: Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Mielno.

Wieś leży w sąsiedztwie dwóch mniejszych miejscowości - Chłopy i Gąski. Gąski są oddalone o ok. 5 km i słyną z drugiej co do wielkości latarni morskiej nad polskim morzem. Z kolei Chłopy to zabytkowa wieś rybacka. Do obu można dojść brzegiem morza lub ulicami (Nadmorską do Gąsek, Leśną do Chłopów).

Dla dzieci sporą atrakcją będzie z pewnością mini zoo. Znajduje się niedaleko głównego skrzyżowania Będzino-Sarbinowo, przy drodze łączącej Mielno i Gąski.

