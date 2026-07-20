Spis treści: Spektakularne widoki rzut beretem od Chorwacji Serce Parku Narodowego Una Co czeka turystów na miejscu? Przyjedź tu o konkretnej godzinie. Wodospad wygląda wtedy najpiękniej

Spektakularne widoki rzut beretem od Chorwacji

Dalmatyńskie plaże czy Plitwickie Jeziora to stałe punkty na mapie polskich turystów, przybywających do Chorwacji. Nie można odmówić im urody, jednak w sezonie wakacyjnym bywają zatłoczone. To z kolei potrafi nieco uprzykrzyć urlopowy wypoczynek. Warto więc zdać sobie sprawę, że wystarczy krótka przejażdżka samochodowa w ramach jednodniowej wycieczki i przekroczenie granicy z Bośnią i Hercegowiną, aby znaleźć się w zupełnie innym świecie.

Park Narodowy Una oraz jej klejnot w postaci w postaci spektakularnych wodospadów to kapitalna alternatywa dla zatłoczonych chorwackich atrakcji. Oferuje spokój, bliski kontakt z przyrodą i widoki, które pozostają w pamięci na długo.

Kojący kontakt z naturą, a może wodna przygoda? Tutaj możesz wybrać swoją ulubioną formę spędzania czasu Sladja Kisic Agencja FORUM

Zobacz też: Zagraniczni turyści na wakacjach w Polsce. "Polska wygląda tak, jak Niemcy chcieliby, żeby wyglądał ich kraj"

Serce Parku Narodowego Una

Strbacki buk to prawdziwa perła regionu. Wodospad znajduje się na terenie jednego z najmłodszych i najbardziej malowniczych rezerwatów w tym rejonie Europy. Obszar chroni krystalicznie czyste, turkusowe wody rzeki Una oraz jej dopływów, a także bogatą florę i faunę okolicznych wąwozów.

Czym wyróżnia się sam Strbacki buk? To kaskada o wysokości sięgającej niemal 25 metrów, z której z ogromnym szumem spadają spienione, szmaragdowe wody. Cały system składa się z mniejszych progów wodnych rozciągniętych na odcinku kilkudziesięciu metrów. Widok potęgi żywiołu w otoczeniu gęstych lasów robi ogromne wrażenie na każdym odwiedzającym.

Co czeka turystów na miejscu?

Oto miejsce, w którym natura gra pierwsze skrzypce. Nie ma tutaj interaktywnego muzeum, wysokiej wieży widokowej ani sieciowych kawiarni. Podróżnicy przybywają po spektakl, którego główną gwiazdą jest przyroda. Kto odnajdzie się tutaj najlepiej? Trzeba przyznać, że miejsce odpowiada na różne potrzeby.

Osoby szukające wypoczynku w postaci spokojnych spacerów ucieszą się na widok łagodnych ścieżek i wygodnych pomostów, które pozwalają z bezpiecznej odległości podziwiać wodospad. Można założyć, że zdjęć z takiej wycieczki będzie sporo!

Strbacki buk jest mniej znany niż Plitwice - to jednak spory atut 123RF/PICSEL

Turyści, którym zależy na nieco mocniejszych wrażeniach, też znajdą tu coś dla siebie. Rzeka Una to jeden z najlepszych rejonów raftingowych w całej Europie. Spływ pontonem po wzburzonych wodach z widokiem na skaliste wąwozy dostarcza sporej dawki adrenaliny. Emocje poczują nawet te osoby, które wodne zmagania obserwują z brzegu.

Zobacz też: Europejski raj na wyciągnięcie ręki. Wygląda jak Tajlandia, a lot trwa dwie godziny

Przyjedź tu o konkretnej godzinie. Wodospad wygląda wtedy najpiękniej

Strbacki buk pełnię swojego uroku ukazuje o konkretnej porze. Chcąc uniknąć ostrego światła, warto zaplanować wizytę o poranku - przed godziną 10. Woda w rzece mieni się wszystkimi odcieniami turkusu i seledynu, a unosząca się nad kaskadami mgiełka tworzy baśniowy klimat.

Równie dobrym terminem jest popołudnie, po godzinie 16. Miękkie światło pięknie rozświetla wtedy okoliczne skały i korony drzew.

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL





Puszcza Białowieska. Jedyny taki las w Europie Polsat News Polsat News