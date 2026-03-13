Spis treści: Spokojniejsza siostra Majorki i Ibizy Najpiękniejsze miasteczka Minorki Raj dla plażowiczów Prehistoryczne tajemnice wyspy Bezpośrednie loty z Polski

Spokojniejsza siostra Majorki i Ibizy

Na temat bardziej popularnych wysp Balearów powstawały już nawet piosenki. Gdyby można było przypisać miejscom typowo ludzie cechy, Majorka i Ibiza byłyby duszami towarzystwa, zwracającymi na siebie uwagę, głośnymi i zawsze mającymi coś do powiedzenia. Z kolei Minorka byłaby bardziej wycofana, spokojna, może nawet nieśmiała, nadal jednak pełna uroku.

Wyspa rozwija turystykę w bardziej zrównoważony sposób. Brakuje tu wielkich kompleksów hotelowych i hucznych imprez trwających do białego rana. Zamiast tego dominują mniejsze pensjonaty, lokalne restauracje i krajobrazy, które w wielu miejscach wyglądają niemal tak samo jak kilkadziesiąt lat temu. Minorka jest więc atrakcyjną lokalizacją dla osób, które szukają kontaktu z naturą i autentycznego śródziemnomorskiego klimatu.

Najpiękniejsze miasteczka Minorki

Podróż po wyspie warto zacząć od odkrywania jej niewielkich, ale niezwykle klimatycznych miejscowości. Jedną z najbardziej "pocztówkowych" jest Binibeca, czyli wioska rybacka przypominająca labirynt wąskich uliczek i skromnych, białych domów.

Drugim miejscem, które czaruje atmosferą, jest Ciutadella, dawna stolica wyspy. To miasto pełne eleganckich pałaców, należących do dawnej arystokracji. Zarówno główne place miasta, jak i węższe zaułki wieczorami wypełniają się światłem kameralnych restauracji oraz kawiarenek.

Z kolei obecna stolica wyspy, Mahon, słynie z portu ciągnącego się przez pięć kilometrów. Warto urządzić tu sobie pieszą wycieczkę lub zdecydować się na rejs wzdłuż wybrzeża, by zobaczyć miasto z morskiego punktu widzenia.

Raj dla plażowiczów

Choć Minorka to kapitalne miejsce dla fanów pieszych wędrówek, nie ma co tu kryć - pobyt na wyspie nie mógłby pominąć plażowania. Miejsca idealne do leniwego wypoczynku to jeden z największych skarbów całej wyspy. Wiele z nich wygląda jak fragmenty Karaibów przeniesione na Morze Śródziemne.

Skupisko piaszczystych zatok znajduje się na południowym wybrzeżu. Wylicza się, że plaż jest tutaj około 120, a wśród nich można znaleźć lokalizacje o bajkowym wyglądzie. Turkusowe zatoki otoczone klifami i sosnowymi lasami, do których często prowadzą atrakcyjne widokowo ścieżki. Do tego płytka, krystalicznie czysta woda - czy istnieje lepszy przepis na perfekcyjny urlop, skupiony na relaksie?

Trzeba wspomnieć, że północ wyspy ma już inny charakter. Krajobraz jest bardziej dziki, surowy i skalisty. Fale bywają tutaj silniejsze, przez co rejon bardziej poleca się do podziwiania z punktów widokowych niż do plażowania.

Prehistoryczne tajemnice wyspy

Trudno byłoby stworzyć kompletny przewodnik po wyspie w jednym artykule, ale wypada wspomnieć o jeszcze jednym miejscu. Niewiele osób wie, że Minorka kryje fascynującą historię, która sięga tysięcy lat wstecz.

Wyspa słynie z budowli megalitycznych, które powstały najprawdopodobniej około 1300 r. p. n. e. Najbardziej charakterystyczne są konstrukcje zwane taulami, składające się z wysokich, pionowych głazów nakrytych szerokimi, kamiennymi płytami. Określa się je mianem śródziemnomorskiego Stonehenge i do dziś pozostają największą zagadką archeologiczną tego regionu.

Bezpośrednie loty z Polski

Do niedawna Polscy turyści, chcący odwiedzić Minorkę, musieli zakładać konieczność lotu z przesiadką lub wykupienia wycieczki w biurze podróży. Brzmi jak sporo zamieszania? Niejedna osoba pewnie z entuzjazmem zareaguje na wieść, że od 24 marca tego roku na Minorkę można dolecieć bezpośrednio z Warszawy (Lotnisko Chopina) tanimi liniami lotniczymi, a lot zajmie około 3 godzin.

