Spis treści: Rovinj - romantyczna perełka chorwackiej Istrii Piran - słoweńskie miasteczko z włoskim charakterem Petrovac na moru - alternatywa dla głośnych kurortów Vieste - nadmorska duma Włochów

Rovinj - romantyczna perełka chorwackiej Istrii

Najpiękniejsze miasta nad Adriatykiem nie zawsze zaliczają się do punktów najbardziej znanych z przewodników i mediów społecznościowych. Do tego grona z całą pewnością można zaliczyć Rovinj w Chorwacji. Choć nie dorównuje popularnością Dubrownikowi albo Splitowi, wzbudza zachwyt już od pierwszego spaceru po starym mieście.

Kolorowe kamienice sprawiają wrażenie, jakby wyrastały prosto z morza. Wąskie, brukowane uliczki i niewielkie place tworzą swego rodzaju labirynt, z którego nie chce się wychodzić. Wieczorem Rovinj staje się jeszcze bardziej magiczny. Światła odbijające się w wodzie i klimatyczne tawerny sprawiają, że miasto jest doskonałym kierunkiem na kilkudniowy wyjazd dla osób szukających pięknych widoków bez turystów wypełniających każdy metr kwadratowy.

Rovinj nadal nie jest tak popularnym miastem, jak Dubrownik, ale ma wiele do zaoferowania 123RF/PICSEL

Piran - słoweńskie miasteczko z włoskim charakterem

Słowenia kojarzona jest głównie ze zjawiskowymi górami, jeziorami i jaskiniami, ale może pochwalić się również dostępem do Adriatyku. Co prawda pas wybrzeża nie jest długi i liczy około 45 km, ale właśnie tam zlokalizowane jest jedno z najbardziej klimatycznych miasteczek regionu.

Słowenia to nie tylko góry Mateusz Grochocki East News

Piran przyciąga malowniczym położeniem na wąskim cyplu. Czerwone dachy z terakoty, wąskie alejki, pastelowe kamienice na Placu Tartiniego, wznoszące się na wzgórzu mury miejskie, zapewniające panoramiczne widoki to tylko część argumentów przemawiających na korzyść miasteczka. Nie jest zbyt duże, więc Piran idealnie nadaje się na krótki city break, podczas którego można zwiedzać bez pośpiechu.

Petrovac na moru - alternatywa dla głośnych kurortów

Oto spokojne miasteczko w Czarnogórze, które stanowi kapitalną alternatywę dla zatłoczonej i dość głośnej Budvy. Właśnie ten klimat przyciąga osoby łaknące spokoju, często staje się celem rodzin podróżujących z dziećmi.

Samo zwiedzanie nie zajmuje duże czasu - Petrovac na moru służy przede wszystkim powolnym spacerom oraz posiedzeniom w restauracjach i kawiarniach zlokalizowanych przy bardzo przyjemnym deptaku. Co ciekawe, w samym centrum znajduje się piaszczysta plaża, co nie jest częstym widokiem w Czarnogórze. Być może nie jest bardzo szeroka, ale miękki piasek i pierwszorzędne widoki są w stanie to wynagrodzić.

Petrovac na moru to miejsce, w którym można spędzić jeden dzień lub dłuższy urlop MONKPRESS East News

Vieste - nadmorska duma Włochów

Mieszkańcy Italii nazywają to miasto "perłą Gargano". Trzeba przyznać, że nie jest to przesadzone określenie. Vieste zachwyca złotym piaskiem plaż i krystalicznie czystą wodą Adriatyku. Na tym jednak nie koniec, ponieważ pod względem architektonicznym miastu również niczego nie brakuje.

Vieste to miasto położone na malowniczym Półwyspie Gargano 123RF/PICSEL

Najważniejszym zabytkiem jest górujący nas miejscowością zamek, wzniesiony w XI wieku. Ciemna forteca wybudowana na krawędzi klifu to jedna z wizytówek Vieste, która pięknie kontrastuje z białą zabudową miasteczka. Krajobraz dopełnia romańska katedra.

