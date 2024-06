Arena zmagań piłkarzy w trakcie Euro. Miasto urzeka także klimatem i zabytkami

Opracowanie Tomasz Kromp

Dortmund to miasto w Niemczech, będące aktualnie jedną z aren zmagań drużyn, które biorą udział w mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Jednak ci, którzy wybierają się tam na mecz, powinni zobaczyć również inne atrakcje, jakie ma do zaoferowania owa miejscowość. Z czego jest znany Dortmund i co konkretnie warto tam zobaczyć?