Spis treści: Ceny wyraźnie wzrosły, ale jeden kierunek wciąż pozostaje tańszą alternatywą Nie daj się złapać. Co zrobić, by nie wydać fortuny? Wakacje bez przepłacania? Klucz tkwi w tych trzech wyborach Bilety droższe o połowę, parkingi nawet cztery razy. Tak wygląda sezon w Chorwacji Mieszkanka Chorwacji pokazuje, jak nie przepłacić w sezonie

Ceny wyraźnie wzrosły, ale jeden kierunek wciąż pozostaje tańszą alternatywą

Przez lata Bałkany były synonimem udanych wakacji za rozsądne pieniądze. Dziś jednak coraz częściej pojawia się pytanie, czy ten wizerunek nie odchodzi do przeszłości. Aleksandra Zagórska-Chabros, autorka przewodników po regionie, założycielka bloga Bałkany według Rudej i właścicielka Bałkańskiego Sklepu, wyjaśnia, że - zasada "tanio to już było" dotyczy również ulubionego kierunku Polaków. Jak podkreśla, ceny w wielu krajach półwyspu wyraźnie wzrosły, choć skala podwyżek zależy od konkretnego miejsca.

Najbardziej odczuwalne zmiany dotyczą Chorwacji, Bułgarii i Albanii. Chorwacja od lat uchodziła za najdroższy kraj regionu - obok Słowenii - a wprowadzenie euro dodatkowo przyspieszyło wzrost cen. Podobny scenariusz zaczyna być widoczny w Bułgarii, która do strefy euro dołączyła na początku 2026 roku. Choć jeszcze niedawno kusiła budżetowymi wakacjami nad Morzem Czarnym, dziś taki wyjazd coraz trudniej zaliczyć do wyjątkowo ekonomicznych. Albania również staje się coraz droższa, choć - jak zauważa ekspertka - podwyżki nie obejmują wszystkich elementów podróży. Najbardziej po kieszeni uderzają ceny paliwa i restauracji.

Podczas listopadowego wyjazdu, czyli poza sezonem, zdarzało się, że za nocleg ze śniadaniem płaciliśmy mniej niż za obiad dla dwóch osób. Mówimy o dwóch daniach, w tym jednym wegetariańskim, i napojach bezalkoholowych.

Więcej trzeba przygotować także na wakacje w Czarnogórze. Zdaniem ekspertki nie warto jednak wrzucać całych Bałkanów do jednego cenowego worka. Półwysep jest bardzo zróżnicowany, dlatego trudno jednoznacznie stwierdzić, że jest tani lub drogi. Jeśli zależy nam na bardziej budżetowym wyjeździe, warto rozważyć Macedonię Północną lub Bośnię i Hercegowinę.

Macedonia Północna - często przez turystów niedoceniana i pomijana, bo nie ma dostępu do morza. Za to ma wspaniałe jeziora, pozwalające na plażowanie, cudowne góry idealnie skrojone pod wycieczki piesze czy rowerowe, a także doskonałą kuchnię, która zaspokoi potrzeby tak mięsożerców, jak i wegetarian czy wegan. Szalenie różnorodna, piękna i wciąż przyjazna dla portfela.

Nieco większych wydatków wymagają Serbia, Czarnogóra i Albania, natomiast do najdroższych kierunków w regionie nadal należą Chorwacja, Słowenia oraz Grecja. W przypadku tej ostatniej wiele zależy jednak od wyspy lub regionu, który wybierzemy na wakacje.

Nie daj się złapać. Co zrobić, by nie wydać fortuny?

Choć półwysep wciąż potrafi pozytywnie zaskoczyć cenami, nie brakuje też miejsc i sytuacji, w których łatwo przepłacić. Jak podkreśla Aleksandra, jedną z najważniejszych kwestii jest termin wyjazdu. Ceny noclegów, atrakcji czy biletów wstępu potrafią zmieniać się diametralnie w zależności od sezonu. Dobrym przykładem jest Park Narodowy Krka w Chorwacji. Za jednodniowy bilet dla osoby dorosłej w szczycie sezonu - od czerwca do września - trzeba zapłacić 40 euro. Tymczasem w kwietniu, maju i październiku koszt spada do 20 euro, a w najniższym sezonie wynosi zaledwie 7 euro. Podobne różnice można zauważyć także przy wielu innych atrakcjach w regionie.

Park Narodowy Krka choć oferuje piękne widoki, może przepalić wakacyjny budżet w sezonie 123RF/PICSEL

Ekspertka radzi również zachować ostrożność wobec ulicznych naganiaczy, szczególnie w nadmorskich kurortach. Oferty rejsów, wycieczek czy innych atrakcji często kuszą spontanicznością, ale nie zawsze okazują się najlepszym wyborem. Zamiast podejmować decyzję pod wpływem chwili, lepiej poświęcić kilka minut na porównanie ofert. Wiele lokalnych firm publikuje cenniki i szczegóły wycieczek na swoich stronach internetowych, a atrakcyjne promocje można znaleźć także na popularnych platformach rezerwacyjnych.

Jedną z najczęstszych pułapek są również zakupy na straganach w najbardziej turystycznych miejscowościach. Scenariusz często wygląda podobnie - sprzedawca częstuje domowym dżemem figowym, miodem, czy napojem, a zachwycony turysta bez wahania kupuje produkt. Rozczarowanie przychodzi dopiero po powrocie do domu, gdy okazuje się, że zawartość zamkniętego słoika czy butelki smakuje zupełnie inaczej niż próbka. Jak uniknąć takiej sytuacji? Zasada jest prosta: jeśli decydujemy się na degustację, warto poprosić o spróbowanie produktu z tego samego słoika lub butelki, które później trafią do naszej torby. Dzięki temu łatwiej uniknąć kosztownego rozczarowania.

Wakacje bez przepłacania? Klucz tkwi w tych trzech wyborach

Aleksandra wyjaśnia, że w miejscu, którego nie znamy, trudno na pierwszy rzut oka ocenić, czy cena jest uczciwa. W praktyce najwięcej daje zdrowy rozsądek i intuicja. Jeśli coś wzbudza nasze wątpliwości lub po prostu mamy wrażenie, że "coś nie gra", często najlepszym rozwiązaniem jest poszukanie innej oferty. Pomocne okazuje się również sprawdzanie opinii w internecie - na przykład w Google Maps, gdzie łatwo przyjrzeć się doświadczeniom innych turystów.

Wiele osób uznaje targowanie za świetny sposób na zaoszczędzenie podczas podróży. Bałkany jednak mają swoje zasady. Miejscem, gdzie negocjacje są naturalną częścią zakupów, są lokalne bazary. Warto podchodzić do nich z wyczuciem. Zazwyczaj szybko można dostrzec, czy sprzedawca jest otwarty na rozmowę o cenie, czy raczej trzyma się sztywno swoich stawek.

Ekspertka zwraca uwagę, że kluczem do bardziej budżetowych i spokojniejszych wakacji na Bałkanach jest wybór odpowiedniego terminu. Najlepszym momentem na podróż są tzw. sezony przejściowe - kwiecień i maj oraz wrzesień i październik. W tym czasie w wielu regionach panują wciąż dobre warunki pogodowe, a jednocześnie można liczyć na niższe ceny. Więc choć coraz częściej mówi się, że Bałkany przestały być kierunkiem typowo budżetowym, wciąż można tam spędzić stosunkowo tanie wakacje. Kluczowe znaczenie mają jednak trzy czynniki: termin wyjazdu, wybór kraju oraz standard i lokalizacja noclegu. To właśnie one w największym stopniu decydują o finalnym koszcie podróży.

Bilety droższe o połowę, parkingi nawet cztery razy. Tak wygląda sezon w Chorwacji

Wraz z Klaudią Franičević, która na co dzień łączy polsko-chorwackie życie w Splicie i prowadzi profil @poznajbalkany na Instagramie, przyglądamy się temu, jak naprawdę wyglądają ceny w jednym z najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków - Chorwacji.

Jak podkreśla, rosnące koszty nie wynikają wyłącznie z turystyki, choć ta ma istotny wpływ na lokalną gospodarkę. Duże znaczenie ma także inflacja napędzana przez sytuację w sektorze usług, podwyżki cen energii, wzrost wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Dodatkowo Chorwacja jako niewielki kraj w dużej mierze opiera się na imporcie, co również przekłada się na stopniowy wzrost cen. Ekspertka zwraca uwagę, że rząd stara się łagodzić skutki podwyżek - część podstawowych produktów spożywczych ma administracyjnie ograniczone ceny, a przez długi czas regulowano również koszty paliwa. Jak zauważa, to pokazuje, że państwo podejmuje działania, by chronić interesy mieszkańców.

Jednak nie da się ukryć, że koszty w sezonie turystycznym wciąż rosną i doskwierają nie tylko turystom, ale i Chorwatom. W Splicie głośnym przykładem była podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej - wprowadzona wraz z początkiem wakacji, bez wcześniejszych zapowiedzi. Cena biletu kupowanego w aplikacji wzrosła z 1 do 1,5 euro, przy czym sama komunikacja wciąż nie należy do najlepiej zorganizowanych. Latem drożej bywa również w innych obszarach: rosną ceny paliwa, jedzenia czy parkingów. Dla porównania w Makarskiej różnice są bardzo wyraźne - poza sezonem za parking w strefie pierwszej płaci się około 1 euro, natomiast latem już nawet 4 euro.

W Splicie mieszkańcy mówią wręcz, że przez wysokie ceny parkingu czują się jakby władze ich zniechęcały do odwiedzania centrum. Dla mieszkańców to są ceny nie do przyjęcia.

W tym miejscu łatwo przepłacić. Chorwaci mówią "stop" Adrian Slazok/REPORTER, Aliaksandr Valodzin East News

Mieszkanka Chorwacji pokazuje, jak nie przepłacić w sezonie

Klaudia podkreśla, że Chorwacja od dawna nie jest już typowo budżetowym kierunkiem - widać to chociażby po cenach noclegów czy biletów wstępu do popularnych atrakcji, takich jak parki narodowe. Duże znaczenie ma jednak termin wyjazdu. Poza sezonem można zwiedzać kraj zdecydowanie taniej, zwłaszcza jeśli koszty podróży i zakwaterowania dzieli się z innymi osobami. Jesienią, zimą, a czasem także wiosną pojawiają się dodatkowe promocje np. na bilety do parków narodowych, mury Dubrownika czy przeprawy promowe.

Jak zaznacza, największe oszczędności dotyczą jednak regionów mniej turystycznych. Przyjezdni najczęściej wybierają wybrzeże, gdzie ceny są najwyższe, podczas gdy tańszą alternatywą pozostają m.in. Slawonia i Baranja. W sezonie wyraźnie drożej jest też w restauracjach, dlatego warto wcześniej zaplanować miejsca, w których chce się jeść, zamiast wybierać przypadkowe lokale przy promenadzie. Pomaga również korzystanie z rekomendacji lokalnych lub sprawdzonych poleceń. Oszczędności przynosi też łączenie różnych opcji - część posiłków można przygotować samodzielnie w apartamencie, a na mieście zjeść tylko wybrane dania. Warto też pamiętać, że napoje w restauracjach są zwykle znacznie droższe niż w sklepach. Latem natomiast warto unikać okresów dużych wydarzeń i festiwali, kiedy ceny noclegów i transportu potrafią gwałtownie wzrosnąć. Klaudia zwraca też uwagę na zakupy - najlepiej robić je większe, w supermarketach i z listą, a świeże produkty dokupować na bieżąco. Natomiast w małych sklepikach wybór bywa ograniczony, a ceny wyższe.

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Jak można zauważyć Chorwacja wciąż pozostaje jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków, ale nie jest już typowo budżetowy wybór. Jednak przy odpowiednim planowaniu kierunek ten nadal daje możliwość udanego wypoczynku w różnych wariantach cenowych.

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