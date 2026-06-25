Polacy pokochali Bałkany. Gdzie jeździmy najczęściej?

Polacy kochają Bałkany i z roku na roku odwiedzają ten rejon coraz liczniej i chętniej. Prym wiodą oczywiście Chorwacja oraz Grecja (choć różni się od pozostałych krajów bałkańskich to historycznie w dużej mierze dzieliła ich losy i leży na Półwyspie Bałkańskim), Bułgaria, Albania czy Czarnogóra. Nic dziwnego, kraje te są bardzo gościnne, przyciągają dostępem do morza, pięknie położonymi górami i oczywiście pyszną kuchnią. Wciąż są też nie do końca odkryte i bardziej przystępne cenowo niż inne europejskie, wakacyjne kierunki jak choćby Hiszpania, Portugalia czy Włochy.

Bałkany leżą w Europie południowo-wschodniej, na Półwyspie Bałkańskim. Do grupy tej zalicza się najczęściej takie kraje jak:

Bułgaria,

Albania,

Czarnogóra,

Macedonia Północna,

Bośnia i Hercegowina,

Grecja,

Kosowo,

Chorwacja,

część terytoriów Rumunii, Serbii i Turcji.

W tym miejscu warto jednak dodać, że nie ma jednej, wyraźnie wytyczonej granicy Bałkanów - przynależność państw do regionu jest kwestią sporną. Bałkany tworzą jednak wspólnotę kulturową, a czasem rozumiane są jako grupa krajów, które tworzyły kiedyś obszar Jugosławii.

Ulubionym krajem bałkańskim Polaków jest oczywiście Chorwacja. Tylko w 2025 roku odwiedziło ją 1,24 miliona turystów z Polski, dzięki czemu nasz kraj utrzymał czwarte miejsce wśród najważniejszych rynków dla chorwackiej branży turystycznej - uplasowaliśmy się za Niemcami, Słowenią i Austrią. Co ciekawe, najczęściej odwiedzamy ten kraj samochodem - według szacunków nawet około 80 procent polskich turystów stawia na tę formę podróży. Wygrywa oczywiście argument ekonomiczny - podróż autem jest zdecydowanie tańsza dla większej grupy, odpada również koszt wynajmu pojazdu na miejscu.

Sporą popularnością od wielu lat cieszy się też u nas Albania, nazywana zresztą tańszą i bardziej surową alternatywą dla Chorwacji. Według turystów i ekspertów to właśnie ten kraj wyróżnia się świetnym stosunkiem jakości do ceny. Niezmiennie odwiedzamy także Bułgarię, którą postrzegamy jako budżetowy kierunek, z takimi kurortami jak Słoneczny Brzeg czy Złote Piaski na czele oraz Czarnogórę z Zatoką Kotorską, Budvą i Ulcinj.

Trzy najtańsze perełki Bałkanów. Tu spędzisz ekonomiczne wakacje

Kraje Półwyspu Bałkańskiego uchodzą za przystępne cenowo, ale warto pamiętać, że wakacje w Chorwacji będą zdecydowanie droższe niż w Serbii, a w Słowenii wydamy dużo więcej niż w Bułgarii. Na szczęście, równie piękne, a rzadziej odwiedzane przez turystów perełki tego regionu mogą zaoferować nam bardziej ekonomiczny wypoczynek.

Do najtańszych krajów na Bałkanach należą Albania, Macedonia Północna oraz Bośnia i Hercegowina. Wszystkie trzy oferują świetny stosunek jakości do ceny, a Albania i Macedonia Północna uchodzą nawet za najtańsze kierunki w Europie. W Albanii nocleg znajdziemy już za około 100 - 250 zł za dobę za osobę, a dobry obiad w restauracji zjemy nawet za 30 zł. Podobne ceny oferuje Macedonia Północna - dobry nocleg ze śniadaniem kosztuje średnio 170 - 250 zł za noc dla dwóch osób, a obiad w lokalnej restauracji zjemy już za 30 - 60 zł za osobę. Równie dobrze wypada Bośnia i Hercegowina - dobry nocleg dla dwóch osób znajdziemy już za około 100 do 250 zł za noc, a tradycyjny obiad w restauracji zjemy za 40 - 80 zł za osobę.

Trzy proste triki na tańsze wakacje na Bałkanach

Tańsza forma transportu i dostępny cenowo nocleg to zaledwie początek oszczędności. Wakacje na Bałkanach mogą być naprawdę tanie, jeśli zastosujemy trzy proste triki, pozwalające "urwać" trochę pieniędzy na codziennych wydatkach.

Zacznijmy od posiłków. Bałkańska kuchnia jest przepyszna i słynie z różnorodności - to właśnie lokalne przysmaki przyciągają tu co roku miliony turystów. Choć ceny w restauracjach są niższe niż w Polsce, to odzwierciedlają ogólny trend wzrostowy. Na szczęście, możemy zjeść bardzo smacznie i tanio!

Świetną alternatywą jest bałkański street food z klasycznym burkiem, czyli wielowarstwowym ciastem, wypełnionym mięsem, serem, szpinakiem, ziemniakami i innymi z warzywami. To prosty, ale sycący posiłek, za który nie zapłacimy więcej niż 2 euro (zazwyczaj około 1.50 euro) w Albanii czy Bośni i Hercegowinie. Równie pyszne i tanie jest ćevapčići - grillowane mięso w puszystej bułce lepinja, za które w Bośni nie zapłacimy więcej niż 7 - 9 euro. W Chorwacji ceny te będą oczywiście wyższe, ale i tak nie zrujnują naszego portfela.

Dla osób, które zdecydują się na nocleg we własnym apartamencie z kuchnią, sposobem na oszczędność są zakupy na lokalnych targowiskach, zielonych bazarach oraz w marketach takich jak np. Idea (Serbia) czy czy Conad (Albania). Ceny w tych sklepach nie będą się różnić od polskich, nierzadko będą też niższe. Warto wybierać tutejsze produkty - słodycze, kawy czy przekąski bałkańskich marek będą zdecydowanie tańsze niż te znane na całym świecie.

Planując wakacje na Bałkanach warto brać pod uwagę porę roku - różnica w cenach między szczytem sezonu (lipiec - sierpień) a okresem niskim jest bowiem ogromna! Już w kwietniu takie kraje jak Chorwacja czy Czarnogóra mogą przywitać nas prawdziwie wiosenną aurą, a nawet letnimi temperaturami. Maj i czerwiec to już prawdziwe lato. Przed sezonem ceny noclegów bywają nawet o 40 procent niższe niż w sierpniu. Doskonałą porą na bałkańskie wakacje jest też oczywiście jesień - temperatury wciąż sięgają nawet 25 stopni, a ceny lecą w dół.

Czy na Bałkanach obowiązują zniżki dla seniorów i dzieci?

Przed wyjazdem na Bałkany warto też zorientować się czy na miejscu będziemy mogli liczyć na zniżki. Kraje bałkańskie nie honorują wprawdzie wszystkich polskich dokumentów, ale dla seniorów, dzieci czy studentów przewidziano trochę ulg.

Polscy seniorzy, po okazaniu legitymacji emeryta lub dowodu z datą urodzenia, mogą zapłacić mniej za bilety lub wstępy na turystyczne atrakcje. Warto też mieć przy sobie Europejską Kartę Seniora (w Polsce wydawaną bezpłatnie przez Stowarzyszenie MANKO) i pytać na miejscu o zniżki. Obiekty zarządzane przez państwa lub miasta np. muzea Chorwacji, Bośni i Hercegowiny czy Czarnogóry, mają w ofercie bilety seniorskie tańsze nawet o około 40 procent. Rabaty oferują też parki narodowe i miejscy przewoźnicy.

Na Bałkanach obowiązują również zniżki dla studentów. By z nich skorzystać, warto mieć przy sobie Międzynarodową legitymację ISIC, uznawaną przez większość muzeów, parków narodowych oraz u przewoźników międzynarodowych. Polska legitymacja, choć najlepiej wystawiona w języku angielskim lub z widocznym słowem "Student", również powinna być honorowana w większości krajów bałkańskich.

Główna zasada jest taka, że warto zawsze mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek, status emeryta, ucznia czy studenta. W zależności od tego w jakim kraju jesteśmy, będziemy mogli liczyć na różne zniżki i ulgi. Dla przykładu, w Sarajewie, uczniowie i studenci mają zagwarantowane bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, a najstarsi emeryci podróżują za darmo.

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