Spokojna alternatywa dla popularnych kurortów nad Bałtykiem

Trzęsacz leży na Pobrzeżu Szczecińskim, w gminie Rewal, w powiecie gryfickim. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku miejscowość zamieszkują zaledwie 132 osoby.

Choć to niewielka osada, od lat rozwija się przede wszystkim dzięki turystyce. Na miejscu działa dobrze rozbudowana baza noclegowa i gastronomiczna. Turyści mogą wybierać między hotelami z widokiem na morze, pensjonatami czy domkami idealnymi dla rodzin i większych grup.

Ogromnym atutem Trzęsacza jest jego położenie. Miejscowość usytuowana jest na charakterystycznym klifowym brzegu, który tworzy wyjątkowy krajobraz i oferuje spektakularne widoki, szczególnie o zachodzie słońca. To także jedno z ciekawszych miejsc w Polsce dla miłośników paralotniarstwa - klifowe ukształtowanie terenu sprzyja lotom, a punkt startowy znajduje się tuż nad plażą.

Przez lata morze pochłonęło fragmenty wybrzeża

Historia Trzęsacza nierozerwalnie związana jest z siłą Bałtyku. Dawniej miejscowość nosiła nazwy Thom Have, Tom Have, a później Hoff. Obecna polska nazwa nawiązuje do dawnego określenia zjawiska erozji klifu, które w ludowych wierzeniach nazywano właśnie "trzęsaczem".

Przez stulecia morze stopniowo zabierało kolejne fragmenty lądu. Proces ten, znany jako abrazja, doprowadził do spektakularnych zmian linii brzegowej. Według historycznych przekazów Bałtyk pochłonął tu nawet około dwóch kilometrów lądu.

Najbardziej wymownym świadectwem tego zjawiska są ruiny gotyckiego kościoła stojące dziś na skraju klifu.

Plaża w Trzęsaczu to gratka dla miłośników wyjątkowych plenerów. Świetne miejsce na wypoczynek i sesje zdjęciową

Gotycki kościół, który stanął na krawędzi klifu

To właśnie one rozsławiły miejscowość w całej Polsce. Dawna świątynia powstała w XIV wieku i pierwotnie znajdowała się niemal dwa kilometry od morza, w centrum osady.

Z biegiem lat klif był systematycznie podmywany przez fale, aż w końcu większa część budowli runęła do morza. Dziś pozostał jedynie fragment południowej ściany, stojący na krawędzi urwiska.

To jeden z najbardziej niezwykłych zabytków nad polskim morzem i zarazem przejmujące przypomnienie o sile natury. Widok ruin na tle Bałtyku robi duże wrażenie o każdej porze roku.

Najlepszy punkt widokowy na Bałtyk i malowniczy klif

Jedną z największych atrakcji Trzęsacza jest ulica Klifowa - nieduży deptak pełen kawiarni, restauracji, lodziarni i sklepików z pamiątkami.

To właśnie stąd można dojść do platformy widokowej, która pełni podwójną funkcję. Z jednej strony umożliwia bezpieczne zejście z wysokiego, niemal 20-metrowego klifu na plażę, z drugiej pozwala podziwiać panoramę wybrzeża oraz słynne ruiny kościoła z najlepszej perspektywy.

To miejsce szczególnie warto odwiedzić wieczorem, gdy zachodzące słońce podświetla klif ciepłym światłem i tworzy jeden z najpiękniejszych widoków nad polskim Bałtykiem.

Platforma widokowa to jedno z najlepszych miejsc na podziwianie zachodów słońca

Co robić w Trzęsaczu? Nowoczesna atrakcja nad Bałtykiem

W ostatnich latach Trzęsacz wyraźnie się zmienił. Miejscowość rozwija infrastrukturę turystyczną, a jedną z najciekawszych nowych atrakcji jest MuzeON - nowoczesne, multimedialne muzeum poświęcone historii tej niewielkiej nadmorskiej osady.

Jego początki sięgają 2000 roku. To właśnie wtedy z inicjatywy Władysława Jagiełły, pasjonata lokalnej historii, powstała pierwsza placówka dokumentująca dzieje Trzęsacza i słynnego kościoła na klifie. Impulsem do jej stworzenia miało być niezwykłe znalezisko - oryginalna klamka z gotyckiej świątyni, którą morze najpierw porwało, a po latach wyrzuciło z powrotem na brzeg.

W 2014 roku muzeum otwarto ponownie w zupełnie nowej odsłonie. Dziś to nowoczesna przestrzeń, która za pomocą projekcji, efektów dźwiękowych i interaktywnych wizualizacji pozwala cofnąć się w czasie i prześledzić losy miejscowości.

Zwiedzanie podzielono na trzy sale tematyczne. Pierwsza opowiada historię Trzęsacza i pokazuje, jak przez wieki morze stopniowo zabierało kolejne fragmenty klifu. Druga sala przenosi odwiedzających w świat lokalnych legend. Największe wrażenie robi jednak trzecia sala - tam, znajduje się szczegółowa makieta dawnego kościoła oraz efektowna wizualizacja pokazująca kolejne etapy jego osuwania się do morza. To także tutaj można zobaczyć najcenniejszy eksponat muzeum - odnalezioną klamkę, od której zaczęła się historia całej placówki.

Blisko popularnych kurortów, ale bez tłumów

Jednym z największych atutów Trzęsacza jest jego położenie. W zaledwie 25 minut można dojść stąd spacerem do Rewala - plażą, ścieżką biegnącą wzdłuż klifu lub wygodnym chodnikiem.

To sprawia, że miejscowość jest świetnym wyborem dla osób, które chcą korzystać z atrakcji większego kurortu, ale po dniu pełnym wrażeń wracać do spokojniejszego otoczenia. Trzęsacz szczególnie dobrze sprawdza się także jako miejsce wypoczynku dla rodzin z dziećmi.

Jeśli w sezonie zrobi się tu tłoczniej, wystarczy ruszyć w przeciwnym kierunku. Po około 25 minutach spaceru dotrzemy do Pustkowa, gdzie plaże są zwykle znacznie spokojniejsze.

W odległości zaledwie 5 kilometrów znajduje się także Pobierowo - jedna z najpopularniejszych miejscowości polskiego wybrzeża, o której w ostatnich miesiącach zrobiło się głośno za sprawą budowy największego hotelu w Polsce.

Jak dojechać do Trzęsacza? Szybka trasa nad Bałtyk

Dla mieszkańców zachodniej Polski to jeden z najlepszych kierunków. Samochodem najłatwiej dotrzeć tu przez Szczecin, a następnie trasą prowadzącą w stronę Świnoujścia, skąd należy odbić na drogi wojewódzkie 107 i 102.

Orientacyjny czas przejazdu wynosi:

z Zielonej Góry - około 3 godziny,

z Poznania - około 3 godziny 40 minut,

z Wrocławia - około 5 godzin.

Podróż transportem publicznym wymaga nieco lepszego zaplanowania, ponieważ w Trzęsaczu nie ma klasycznej stacji PKP. Funkcjonuje tu natomiast stacja Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej, która kursuje sezonowo na trasie Gryfice - Trzęsacz - Rewal - Niechorze - Pogorzelica.

Najbliższe większe stacje kolejowe znajdują się w Trzebiatowie, Gryficach i Kamieniu Pomorskim, skąd można kontynuować podróż autobusem lub pociągiem.

