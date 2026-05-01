Spis treści: Uroczy zakątek Florencji. Nie wszyscy do niego docierają Sztuka na każdym kroku. Willa była siedzibą mecenasów sztuki Niezwykły tunel. Podziwiać go można tylko przez kilka tygodni Ogrody z widokiem na miasto Piękno i ulotność, czyli symbolika glicynii

Uroczy zakątek Florencji. Nie wszyscy do niego docierają

Do symboli włoskiego miasta z całą pewnością można zaliczyć katedrę Santa Maria del Fiore, Galerię Uffizi, Palazzo Vecchio czy słynny Most Złotników. Właśnie te punkty działają na turystów jak magnes, sprawiając, że zwiedzanie Florencji bez tłumów jest raczej mało prawdopodobne.

Tym bardziej warto uwzględnić w podróżniczym planie mniej oczywistą atrakcję, która wiosną zamienia się w przestrzeń prawdziwie bajkową. Villa Bardini położona jest na wzgórzu, nieco na uboczu najsłynniejszych atrakcji.

Sztuka na każdym kroku. Willa była siedzibą mecenasów sztuki

Początki willi oraz jej ogrodów sięgają XVII wieku. Kilkukrotnie zmieniali się właściciele, a każdy z nich wpłynął na przekształcenie zarówno samej budowli, jak i otaczających ją terenów zielonych. Zauważyć tu można detale renesansowe, zwłaszcza w postaci precyzyjnie wykonanych elementów dekoracyjnych. W oczy rzucają się także barokowe wykończenia oraz formy charakterystyczne dla stylu klasycystycznego.

Wiosną ogrody zatapiają się w fiolecie

Największy wpływ na rozwój tego miejsca miała jednak rodzina Bardini, która weszła w jego posiadanie na początku XX wieku. Ród znanych marszandów i mecenasów sztuki tchnął w posiadłość nowe życie. Dzięki zmysłowi estetycznemu i pasji do kolekcjonowania, ogród stał się nie tylko przestrzenią wypoczynkową, ale i projektem artystycznym.

Niezwykły tunel. Podziwiać go można tylko przez kilka tygodni

Największą atrakcją ogrodów florenckiej willi jest imponujący, długi na około 70 metrów tunel porośnięty glicynią. Wiosną zamienia się w intensywnie pachnący, fioletowy korytarz. Kwitnienie glicynii, zwanej także wisterią, przypada zazwyczaj na przełom kwietnia i maja, choć dokładny termin niezwykłego spektaklu uzależniony jest od pogody.

Możliwość spaceru w nietypowym tunelu to sezonowa gratka

Wizytę najlepiej zaplanować rano lub późnym popołudniem, gdy światło pięknie przenika przez kwiaty, tworząc niemal magiczną atmosferę. Spacer pod kwiatowym baldachimem to pierwszorzędne uzupełnienie wizyty we Florencji. Nie zdążysz odwiedzić stolicy Toskanii w tym terminie? Latem zielone liście tworzą zacieniony zakątek, w którym przyjemnie jest odpocząć od włoskiego upału.

Ogrody z widokiem na miasto

Poza słynnym tunelem glicynii ogrody oferują możliwość spacerowania po romantycznych alejkach. Według znanej legendy, łyk wody z jednej z fontann ma zagwarantować wszelką pomyślność. Niestety, jej właściwości uaktywniają się tylko podczas pełni Księżyca. Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu takich miejscach wody nie zaleca się do picia, lepiej będzie chyba zostać przy własnym bidonie.

Ogromnym atutem Villi Bardini jest jej położenie na wzgórzu. Dzięki temu ogrody zamieniają się w jeden z lepszych punktów widokowych we Florencji, z którego widać niemały kawałek zabytkowego miasta.

Villa Bardini oferuje świetne widoki

Piękno i ulotność, czyli symbolika glicynii

Glicynia od wieków postrzegana jest jako symbol miłości i oddania. Bywa jednak kojarzona także z ulotnością chwili. Spektakularne, choć krótkotrwałe kwitnienie ma przypominać o tym, jak ważne jest zatrzymanie się i docenienie piękna tu i teraz. W kontekście ogrodów przy Villa Bardini nabiera to szczególnego znaczenia. Oto miejsce, w którym warto zatrzymać się na dłuższy moment, zamiast skupiać się wyłącznie na odhaczaniu w pośpiechu kolejnych turystycznych hitów.

