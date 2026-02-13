Baśniowy zakątek został wpisany na listę UNESCO. Dociera tu niewielu turystów
Teneryfa, jedna z najpopularniejszych Wysp Kanaryjskich, kojarzy się przede wszystkim z turystycznym południem - kurortami otoczonymi złotymi plażami, a także Parkiem Narodowym Teide, nad którym góruje ogromny wulkan, będący jednocześnie najwyższym szczytem Hiszpanii. Jednak prawdziwą perłą Teneryfy są zielone góry Anaga rozciągające się na północno-wschodnim krańcu wyspy. Ten baśniowy zakątek został wpisany na listę biosfery UNESCO. Znajdziesz tu zamglone lasy wawrzynowe, dzikie plaże i szlaki piesze, które zapierają dech w piersi i przyspieszają bicie serca.
Spis treści:
- Wioska siedmiu mieszkańców, zjawiskowe plaże i szlak na końcu świata
- Roque de Taborno - król Anagi
- Peruwiańskie góry na wyciągnięcie ręki
- Tajemnicza latarnia na końcu świata
Wioska siedmiu mieszkańców, zjawiskowe plaże i szlak na końcu świata
Już sama droga wiodąca przez Anagę jest prawdziwą przyjemnością dla zmysłów. Zielone widoki, intensywne od wilgoci i mgły zapachy, śpiew ptaków - to wszystko sprawia, że kolejne zakręty mijają szybko. Im wyżej, tym bardziej spektakularne widoki na głębokie doliny i strome wąwozy, pośród których ukryte są niewielkie wioski. Góry Anaga to najstarsza część Teneryfy i jednocześnie jedno z kilku ostatnich miejsc, gdzie można podziwiać trzeciorzędowe lasy wawrzynowe. To również raj dla piechurów - sieć szlaków prowadzi w różnorodne zakątki, pełne endemicznych roślin i niezwykłych krajobrazów.
Jedna z piękniejszych tras prowadzi z leżącej u podnóża gór dzikiej plaży Benijo. Na spragnionych kontaktu z naturą turystów czekają tu czarny wulkaniczny piasek i zielone klify otoczone przez intensywnie niebieski ocean z szalejącymi falami. Szlak prowadzi widokową drogą wzdłuż wybrzeża do jednej z najmniejszych wiosek na wyspie - El Draquilo. Ponoć żyje tu zaledwie siedem osób. Trasa przez pewien czas pnie się lekko pod górę, oferując jednocześnie spektakularne widoki na wybrzeże, które przyprawiają o zawrót głowy. Na plażę Benijo można wrócić inną trasą, prowadzącą głębiej w ląd (przez Camino del Hediondo). Pętla ma około 5,5 km długości i można na niej podziwiać bujną roślinność - draceny, smokowce, olbrzymie agawy i aloesy. Idealnym zakończeniem dnia jest zachód słońca na plaży Benijo.
Roque de Taborno - król Anagi
Roque de Taborno to taki kanaryjski Matternhorn. Monumentalna skała przyciąga wzrok, a prowadzący wokół niej szlak nad przepaścią potrafi mocno podnieść adrenalinę. A wszystko to w sielankowych okolicznościach przyrody. Otaczają nas zielone góry, mnóstwo roślinności na czele z ogromnymi kaktusami i opuncjami, a także morze żółtych kwiatów. Widoki zmieniają się z każdym krokiem, a w tle majaczą charakterystyczne skały w oceanie. Szlak jest prosty, ale końcowa pętla wokół Roque de Taborno może być wyzwaniem dla osób z lękiem wysokości czy przestrzeni. Nie ma tu żadnych zabezpieczeń, a ekspozycja jest duża.
Peruwiańskie góry na wyciągnięcie ręki
Teneryfa oferuje też widoki rodem z Peru - na ogromne zielone góry poprzecinane stromymi wąwozami. Na trasie czekają egzotyczne rośliny, spektakularne widoki na ocean, niezwykłe formacje skalne i ścieżki nad przepaściami. Ten niezwykły szlak prowadzi z Punta del Hidalgo do niewielkiej wioski Chinamada. W jedną stronę to tylko 5 km, ale przewyższeń jest sporo, bo ok. 700 metrów. Mimo to warto - to jedna z najpiękniejszych tras na Teneryfie.
Ciekawe i pełne zieleni widoki oferuje również znajdujący się w pobliżu szlak z El Juntadero na Volcan de las Rosas. Ze szczytu rozpościerają się panoramiczne widoki, a na trasie można podziwiać wyjątkowe skalne formacje.
Tajemnicza latarnia na końcu świata
Jedną z najdalej wysuniętych na północny-wschód wiosek w Anadze jest Chamorga. Dojazd w ten rejon zajmuje sporo czasu i wymaga pokonania dziesiątek zakrętów. Jednak to właśnie stąd prowadzi zjawiskowy szlak do latarni morskiej Faro de Anaga. Krajobrazy są tu surowe, niemal nie ma turystów, a po drodze mija się opuszczone domostwa. Pierwsza część trasy prowadzi przez las wawrzynowy na skalne grzbiety, skąd roztaczają się panoramiczne widoki, aż w końcu naszym oczom ukazuje się majacząca na tle oceanu latarnia. Po dotarciu do niej wrócić można inną trasą - przez piękny wąwóz, czeka nas tu sporo przewyższeń. Całość trasy to ok. 6,5 km.
