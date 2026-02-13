Spis treści: Wioska siedmiu mieszkańców, zjawiskowe plaże i szlak na końcu świata Roque de Taborno - król Anagi Peruwiańskie góry na wyciągnięcie ręki Tajemnicza latarnia na końcu świata

Wioska siedmiu mieszkańców, zjawiskowe plaże i szlak na końcu świata

Już sama droga wiodąca przez Anagę jest prawdziwą przyjemnością dla zmysłów. Zielone widoki, intensywne od wilgoci i mgły zapachy, śpiew ptaków - to wszystko sprawia, że kolejne zakręty mijają szybko. Im wyżej, tym bardziej spektakularne widoki na głębokie doliny i strome wąwozy, pośród których ukryte są niewielkie wioski. Góry Anaga to najstarsza część Teneryfy i jednocześnie jedno z kilku ostatnich miejsc, gdzie można podziwiać trzeciorzędowe lasy wawrzynowe. To również raj dla piechurów - sieć szlaków prowadzi w różnorodne zakątki, pełne endemicznych roślin i niezwykłych krajobrazów.

Widoki na majestatyczne góry i plażę Benijo zachwycają. Cały szlak w okolicy El Draquilo jest niezwykle malowniczy Magdalena Kowalska Archiwum autora

Jedna z piękniejszych tras prowadzi z leżącej u podnóża gór dzikiej plaży Benijo. Na spragnionych kontaktu z naturą turystów czekają tu czarny wulkaniczny piasek i zielone klify otoczone przez intensywnie niebieski ocean z szalejącymi falami. Szlak prowadzi widokową drogą wzdłuż wybrzeża do jednej z najmniejszych wiosek na wyspie - El Draquilo. Ponoć żyje tu zaledwie siedem osób. Trasa przez pewien czas pnie się lekko pod górę, oferując jednocześnie spektakularne widoki na wybrzeże, które przyprawiają o zawrót głowy. Na plażę Benijo można wrócić inną trasą, prowadzącą głębiej w ląd (przez Camino del Hediondo). Pętla ma około 5,5 km długości i można na niej podziwiać bujną roślinność - draceny, smokowce, olbrzymie agawy i aloesy. Idealnym zakończeniem dnia jest zachód słońca na plaży Benijo.

Plaża Benijo jest najpiękniejsza o zachodzie słońca 123RF/PICSEL

Roque de Taborno - król Anagi

Roque de Taborno to taki kanaryjski Matternhorn. Monumentalna skała przyciąga wzrok, a prowadzący wokół niej szlak nad przepaścią potrafi mocno podnieść adrenalinę. A wszystko to w sielankowych okolicznościach przyrody. Otaczają nas zielone góry, mnóstwo roślinności na czele z ogromnymi kaktusami i opuncjami, a także morze żółtych kwiatów. Widoki zmieniają się z każdym krokiem, a w tle majaczą charakterystyczne skały w oceanie. Szlak jest prosty, ale końcowa pętla wokół Roque de Taborno może być wyzwaniem dla osób z lękiem wysokości czy przestrzeni. Nie ma tu żadnych zabezpieczeń, a ekspozycja jest duża.

Roque de Taborno to jeden z bardziej charakterystycznych szczytów Anagi Archiwum autora

Peruwiańskie góry na wyciągnięcie ręki

Teneryfa oferuje też widoki rodem z Peru - na ogromne zielone góry poprzecinane stromymi wąwozami. Na trasie czekają egzotyczne rośliny, spektakularne widoki na ocean, niezwykłe formacje skalne i ścieżki nad przepaściami. Ten niezwykły szlak prowadzi z Punta del Hidalgo do niewielkiej wioski Chinamada. W jedną stronę to tylko 5 km, ale przewyższeń jest sporo, bo ok. 700 metrów. Mimo to warto - to jedna z najpiękniejszych tras na Teneryfie.

Szlaki w pobliżu Chinamady są niezwykle malownicze Magdalena Kowalska Archiwum autora

Ciekawe i pełne zieleni widoki oferuje również znajdujący się w pobliżu szlak z El Juntadero na Volcan de las Rosas. Ze szczytu rozpościerają się panoramiczne widoki, a na trasie można podziwiać wyjątkowe skalne formacje.

Wejście na Volcan de las Rosas nie jest trudne, a można tu podziwiać piękne formacje skalne Magdalena Kowalska Archiwum autora

Tajemnicza latarnia na końcu świata

Jedną z najdalej wysuniętych na północny-wschód wiosek w Anadze jest Chamorga. Dojazd w ten rejon zajmuje sporo czasu i wymaga pokonania dziesiątek zakrętów. Jednak to właśnie stąd prowadzi zjawiskowy szlak do latarni morskiej Faro de Anaga. Krajobrazy są tu surowe, niemal nie ma turystów, a po drodze mija się opuszczone domostwa. Pierwsza część trasy prowadzi przez las wawrzynowy na skalne grzbiety, skąd roztaczają się panoramiczne widoki, aż w końcu naszym oczom ukazuje się majacząca na tle oceanu latarnia. Po dotarciu do niej wrócić można inną trasą - przez piękny wąwóz, czeka nas tu sporo przewyższeń. Całość trasy to ok. 6,5 km.

Po przyjemnej wędrówce przez góry na tle oceanu zaczyna majaczyć położona na końcu świata Faro de Anaga Magdalena Kowalska Archiwum autora

Zainspiruj się nowymi kierunkami i praktycznymi poradami dla podróżniczek. Sprawdź więcej artykułów na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

„Polacy za granicą”: Za co można pokochać Gran Canarię? Polsat Play Polsat Play