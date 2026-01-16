"Biały Lotos" tym razem w pałacu. Cena za nocleg powala
"Biały Lotos" to serial HBO cieszący się ogromną popularnością wśród widzów, który zapewnia nie tylko wciągającą fabułę, ale również wspaniałe widoki. Nie dziwi więc, że miejsca służące za scenografię stają się po emisji kolejnych sezonów niezwykle popularnymi kierunkami wśród turystów z całego świata. Po Hawajach, Włoszech i Tajlandii przyszedł czas na Francję. Jak zwykle będzie prestiżowo i luksusowo. Tym razem bohaterowie serialu zostaną zakwaterowani w zamku.
W skrócie
- Czwarty sezon serialu „Biały Lotos” będzie kręcony we Francji, główną lokalizacją ma być Château de La Messardière w Saint-Tropez.
- Château de La Messardière to dawny pałac, który stał się luksusowym hotelem i obecnie należy do Airelles Collection.
- Ceny noclegów w hotelu sięgają nawet 30 000 euro za noc, a zdjęcia do nowego sezonu rozpoczną się w kwietniu i potrwają do października.
Francuska sceneria czwartego sezonu "Białego Lotosu"
Aktualnie trwa produkcja czwartego sezonu "Białego Lotosu". Jak podał magazyn "Variety", a za nim francuskie media, twórcy serialu tym razem wybrali kilka lokalizacji pomiędzy Paryżem a Lazurowym Wybrzeżem, gdzie rozgrywać się będzie kolejna wypełniona emocjami, trudnymi relacjami i luksusem część serialu. Centralnym miejscem akcji będzie natomiast Château de La Messardière w Saint-Tropez. Jest to wydarzenie nie małe, bo po raz pierwszy w historii serialu Mike White zrezygnował ze współpracy z siecią hoteli Four Seasons. Czego można się spodziewać po nowej lokalizacji?
Pałac de La Messardière
Położony na wzgórzach Saint-Tropez, otoczony winnicami Ramatuelle i usytuowany kilka kilometrów od słynnej plaży Pampelonne, Château de La Messardière zachwyca scenerią i architekturą. Zbudowana w XIX wieku posiadłość była pierwotnie prezentem ślubnym, który Gabriel Dupuy d'Angeac - zamożny kupiec zajmujący się sprzedażą koniaku - podarował swojej córce Louise oraz jej mężowi, Henry'emu Brissonowi de La Messardière - oficerowi kawalerii.
Wczasy śmietanki towarzyskiej Paryża
Gdy pałac służył jako siedziba małżeńskie pary, jego wnętrza wypełniały dzieła sztuki, dyskretna elegancja i cisza prywatnej posiadłości. Jednak po śmierci męża Louise postanowiła przekształcić pałac w luksusowych hotel, wówczas budowla przeszła pierwszą metamorfozę. Wdowa miała najwyraźniej duże wyczucie, podejmując decyzję o zmianie funkcji obiektu, bo w latach dwudziestych XX wieku La Messardière stała się jednym z najważniejszych miejsc wypoczynku paryskiej arystokracji. A o wystawnych przyjęciach, jakie tu urządzano, miesiącami rozprawiano na salonach. Do pałacu należały też zaprojektowane z dużą pieczołowitością ogrody. Całość zajmuje powierzchnię 13 hektarów.
Dekady upadku i powrót do świetności
Wybuch wojny, trudna sytuacja ekonomiczna będąca jej następstwem, częste zmiany właścicieli - wszystko to sprawiło, że przez dekady pałac de La Messardière popadał w ruinę. Zmieniło się to dopiero w 1989 roku, gdy w odrestaurowanie budowli zaangażował się Jean-Claude Rochette - rozmiłowany w historii architekt zajmujący się ratowaniem dziedzictwa kulturowego. Dzięki renowacji budowla odzyskała swój dawny blask, a zadanie nie należało do najłatwiejszych, biorąc pod uwagę, że architektura pałacu łączyła w sobie wiele stylów: anglo-mauretański, orientalny, śródziemnomorski, florencki i prowansalski. Od 2019 roku Château de La Messardière należy do Airelles Collection - francuskiej pięciogwiazdkowej grupy hotelowej będącej własnością Stéphane'a Courbita.
Ile trzeba zapłacić, by poczuć się jak księżniczka?
Pobyt w hotelu, który niegdyś był pałacem, niejednemu z gości może pozwolić poczuć się jak książę czy księżniczka. Szczególnie że jest to pięciogwiazdkowy obiekt - a zatem hotel najwyższej klasy. Nie dziwi więc, że ceny są tam również iście książęce.
Za najtańszy pokój typu superior trzeba zapłacić od 1 390 euro za noc (ok. 5900 zł)
Pokój luksusowy, oferujący uprzywilejowany dostęp do basenu, kosztuje od 1 500 do 3 500 euro (ok. 6300 - 14 700 zł) za noc.
Ceny apartamentów (suite) wahają się od 2 500 do 16 000 euro (10 500 - 67 500 zł), w zależności od metrażu i sezonu.
Pałac oferuje także rezydencje dla 6-8 osób, których cena sięga nawet 30 000 euro (ok. 126 400 zł) za noc.
"Biały Lotos" sezon czwarty - zdjęcia ruszą w kwietniu
Zdjęcia do czwartego sezonu "Białego Lotosu" ruszą w kwietniu i potrwają do października. Planem zdjęciowym ma być także kilka innych miejsc na Lazurowym Wybrzeżu oraz jeden z paryskich hoteli, którego nazwy jeszcze nie podano. Informacje o Château de La Messardière jako głównym planie zdjęciowym nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale wiele wskazuje na to, że francuski pałac będzie gościł ekipę Mike'a White'a.
