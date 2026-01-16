W skrócie Czwarty sezon serialu „Biały Lotos” będzie kręcony we Francji, główną lokalizacją ma być Château de La Messardière w Saint-Tropez.

Château de La Messardière to dawny pałac, który stał się luksusowym hotelem i obecnie należy do Airelles Collection.

Ceny noclegów w hotelu sięgają nawet 30 000 euro za noc, a zdjęcia do nowego sezonu rozpoczną się w kwietniu i potrwają do października.

Francuska sceneria czwartego sezonu "Białego Lotosu"

Aktualnie trwa produkcja czwartego sezonu "Białego Lotosu". Jak podał magazyn "Variety", a za nim francuskie media, twórcy serialu tym razem wybrali kilka lokalizacji pomiędzy Paryżem a Lazurowym Wybrzeżem, gdzie rozgrywać się będzie kolejna wypełniona emocjami, trudnymi relacjami i luksusem część serialu. Centralnym miejscem akcji będzie natomiast Château de La Messardière w Saint-Tropez. Jest to wydarzenie nie małe, bo po raz pierwszy w historii serialu Mike White zrezygnował ze współpracy z siecią hoteli Four Seasons. Czego można się spodziewać po nowej lokalizacji?

Pałac de La Messardière

Położony na wzgórzach Saint-Tropez, otoczony winnicami Ramatuelle i usytuowany kilka kilometrów od słynnej plaży Pampelonne, Château de La Messardière zachwyca scenerią i architekturą. Zbudowana w XIX wieku posiadłość była pierwotnie prezentem ślubnym, który Gabriel Dupuy d'Angeac - zamożny kupiec zajmujący się sprzedażą koniaku - podarował swojej córce Louise oraz jej mężowi, Henry'emu Brissonowi de La Messardière - oficerowi kawalerii.

Wczasy śmietanki towarzyskiej Paryża

Gdy pałac służył jako siedziba małżeńskie pary, jego wnętrza wypełniały dzieła sztuki, dyskretna elegancja i cisza prywatnej posiadłości. Jednak po śmierci męża Louise postanowiła przekształcić pałac w luksusowych hotel, wówczas budowla przeszła pierwszą metamorfozę. Wdowa miała najwyraźniej duże wyczucie, podejmując decyzję o zmianie funkcji obiektu, bo w latach dwudziestych XX wieku La Messardière stała się jednym z najważniejszych miejsc wypoczynku paryskiej arystokracji. A o wystawnych przyjęciach, jakie tu urządzano, miesiącami rozprawiano na salonach. Do pałacu należały też zaprojektowane z dużą pieczołowitością ogrody. Całość zajmuje powierzchnię 13 hektarów.

Château de La Messardière JARRY/TRIPELON Getty Images

Dekady upadku i powrót do świetności

Wybuch wojny, trudna sytuacja ekonomiczna będąca jej następstwem, częste zmiany właścicieli - wszystko to sprawiło, że przez dekady pałac de La Messardière popadał w ruinę. Zmieniło się to dopiero w 1989 roku, gdy w odrestaurowanie budowli zaangażował się Jean-Claude Rochette - rozmiłowany w historii architekt zajmujący się ratowaniem dziedzictwa kulturowego. Dzięki renowacji budowla odzyskała swój dawny blask, a zadanie nie należało do najłatwiejszych, biorąc pod uwagę, że architektura pałacu łączyła w sobie wiele stylów: anglo-mauretański, orientalny, śródziemnomorski, florencki i prowansalski. Od 2019 roku Château de La Messardière należy do Airelles Collection - francuskiej pięciogwiazdkowej grupy hotelowej będącej własnością Stéphane'a Courbita.

Ile trzeba zapłacić, by poczuć się jak księżniczka?

Pobyt w hotelu, który niegdyś był pałacem, niejednemu z gości może pozwolić poczuć się jak książę czy księżniczka. Szczególnie że jest to pięciogwiazdkowy obiekt - a zatem hotel najwyższej klasy. Nie dziwi więc, że ceny są tam również iście książęce.

Za najtańszy pokój typu superior trzeba zapłacić od 1 390 euro za noc (ok. 5900 zł)

Pokój luksusowy, oferujący uprzywilejowany dostęp do basenu, kosztuje od 1 500 do 3 500 euro (ok. 6300 - 14 700 zł) za noc.

Ceny apartamentów (suite) wahają się od 2 500 do 16 000 euro (10 500 - 67 500 zł), w zależności od metrażu i sezonu.

Pałac oferuje także rezydencje dla 6-8 osób, których cena sięga nawet 30 000 euro (ok. 126 400 zł) za noc.

"Biały Lotos" sezon czwarty - zdjęcia ruszą w kwietniu

Zdjęcia do czwartego sezonu "Białego Lotosu" ruszą w kwietniu i potrwają do października. Planem zdjęciowym ma być także kilka innych miejsc na Lazurowym Wybrzeżu oraz jeden z paryskich hoteli, którego nazwy jeszcze nie podano. Informacje o Château de La Messardière jako głównym planie zdjęciowym nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale wiele wskazuje na to, że francuski pałac będzie gościł ekipę Mike'a White'a.

