Biegowa jesień - Kraków zaprasza na sportowy city break

Już 21 września rusza 18. PKO Bieg Trzech Kopców - idealna trasa dla miłośników wzniesień i różnorodnych widoków - od miejskich, po leśne. Wiedzie ona od Kopca Krakusa, przez Kościuszki, aż po Piłsudskiego. Uczestnicy mają do pokonania łącznie 13 km: przez urokliwe Podgórze i Dębniki, gdzie biegacze mijać będą zabytkową architekturę miasta, ale i nowoczesną infrastrukturę, by następnie przebiec drugą połowę trasy w otoczeniu natury. Zróżnicowany teren, nieutwardzone ścieżki i wzniesienia są obietnicą świetnej przygody. Bieg górski w centrum miasta? Dlaczego nie! Zapisy do 18. PKO Biegu Trzech Kopców już się rozpoczęły i potrwają do 16 września lub do wyczerpania limitu zgłoszeń, który wynosi 3500 osób.

Z kolei 12 października odbędzie się największe biegowe wydarzenie stolicy Małopolski i jedno z najpopularniejszych w Polsce na tym dystansie - 11. PKO Cracovia Półmaraton Królewski. W wydarzeniu weźmie udział aż 15 tysięcy osób (należy się spieszyć z zapisami, gdyż na liście startowej jest już ponad 14 tysięcy zgłoszonych)! Uczestnicy wystartują spod TAURON Areny Kraków, miną Wawel, Rynek Główny, Sukiennice oraz Mały Rynek. Po drodze zobaczą charakterystyczne krakowskie obiekty, m.in. stadiony miejskie, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Cricotekę, Kładkę im. Ojca L. Bernatka czy Ogród Botaniczny. Bieg ma wyjątkowe zakończenie - półmaratończycy przy przyćmionym świetle i dopingu kibiców wbiegną na płytę główną TAURON Areny. To trzeba przeżyć. Zapisy trwają do 6 października lub wyczerpania limitu miejsc.

Ale uczestnictwo w krakowskich imprezach biegowych to idealny pretekst do spędzenia w tym mieście weekendu. Bo kiedy już opadnie kurz na mecie, a medale zawisną na szyi, warto zejść z trasy i poczuć prawdziwy urok jesieni w stolicy Małopolski.

Planty - złoty pierścień miasta

Zanim jeszcze dotrzemy na Rynek Główny, by zjeść obiad w jednej z klimatycznych krakowskich knajpek, warto zwolnić i przespacerować się po Plantach. Jesienią drzewa się złocą, nisko unosi się mgła. Nic tak nie kojarzy się z magicznym Krakowem jak ten widok. Przysiądźmy na jednej z ławek opatrzonych tabliczkami z nazwiskami pisarzy i poetów. Przejdźmy się alejkami pomiędzy pomnikami i starymi dębami. Spacer możemy zacząć przy Teatrze Słowackiego i dojść do Wawelu skąd rozpościera się piękny widok na Wisłę albo pójść w drugą stronę - w kierunku Filharmonii, a po drodze wziąć kubek gorącego cappuccino na wynos. Ten spacer jest obowiązkowy.

Krakowskie Malediwy i Park Lotników

Tropikalna wyspa w jesiennej aranżacji?! Przy TAURON Arenie Kraków powstało wyjątkowe miejsce - staw, który mieszkańcy nazwali Malediwami. Lazurowa woda, drewniane kładki i jarzące się czerwienią klony - to trzeba zobaczyć. W pobliżu znajdziemy knajpki i food trucki, w których zamówimy nie tylko kawę i ciasto, ale i jedzenie. Co potem? Koniecznie wybierzmy się na spacer po ogromnym Parku Lotników, w którym przy ładnej pogodzie można zrobić sobie piknik, a następnie odwiedzić pobliski Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema. W końcu po wysiłku fizycznym dla równowagi warto zaserwować sobie ten intelektualny.

Zakrzówek - zalew, którego nie można pominąć

Jeśli po porannej kawie mamy ochotę na przygodę - ruszajmy na Zakrzówek. Dawny kamieniołom, dziś przekształcony w park z basenami i krętymi trasami spacerowymi, wygląda jesienią jak z baśni. Białe skały kontrastują z pomarańczowymi i czerwonymi liśćmi. Szlaki prowadzą przez ciche zakątki i punkty widokowe, by zejść na dół - do wody. Nawet jeśli sezon kąpielowy już się skończył, pomosty są nadal otwarte - można się po nich przespacerować i przysiąść nad lazurową wodą. To również wymarzone miejsce na lekki trening przed zawodami.

Bagry - złoty zachód nad wodą

Kolejnym miejscem idealnym na relaks po biegu jest zalew Bagry. Chociaż plaża i kąpielisko będą już zamknięte, wybierzmy się na spacer wokół jeziora, by zobaczyć, jak woda zmienia kolor na złoty, gdy zachodzi słońce. A może, jeśli aura pozwoli, zdecydujemy się na kąpiel? Niezależnie od tego, czy planujemy wejść do wody, czy pozostać na brzegu i spacerować po pomostach, zabierzmy ze sobą termos z gorącą herbatą i ciepły koc, żeby obejrzeć do końca ten spektakl kolorów. Weekend spędzamy z dziećmi? Nie będą się nudzić - nieopodal znajduje się plac zabaw.

Po biegu - zwolnijmy i rozejrzyjmy się wokół, Kraków jest magiczny jesienią! To idealna okazja, żeby lepiej poznać stolicę Małopolski - przespacerować się po jej najbardziej urokliwych zakątkach, wypić kawę bez pośpiechu.

