Spis treści: Wakacje w czerwcu, czyli kompromis idealny Bałkany w najpiękniejszym wydaniu. Czerwiec w Czarnogórze Malta to słoneczna wyspa idealna na początek lata Czas na wielkie greckie wakacje Początek lata nad oceanem, czyli wakacje w Portugalii

Wakacje w czerwcu, czyli kompromis idealny

Mowa o kompromisie między świetną pogodą a spokojniejszą atmosferą. Wybierając się na urlop poza wysokim sezonem turystycznym, łatwiej uniknąć największych tłumów. W wielu krajach Europy temperatury sprzyjają zarówno plażowaniu, jak i aktywnemu zwiedzaniu. Nie ma jeszcze męczących upałów, które sprawiają, że większość czasu najchętniej spędzilibyśmy w klimatyzowanych wnętrzach.

Niebagatelne znaczenie ma też fakt, że w czerwcu można liczyć na bardziej atrakcyjne ceny lotów i noclegów. Hotele, pensjonaty i właściciele apartamentów do wynajęcia często też zachęcają do skorzystania z ich usług na korzystniejszych warunkach.

Bałkany w najpiękniejszym wydaniu. Czerwiec w Czarnogórze

Momentami aż trudno uwierzyć, że kraj mniejszy od województwa małopolskiego ma do zaoferowania tak różnorodne krajobrazy. Zachwyca kameralnymi plażami (w większości żwirowymi i kamienistymi) położonymi w malowniczych zatokach, zabytkowymi miasteczkami i górskimi krajobrazami.

W czerwcu nawet najpopularniejsze kurorty nie są jeszcze nadmiernie oblegane. Temperatury w ciągu dnia dochodzą do 27 st. C, a Adriatyk zachęca już do kąpieli. To kapitalna alternatywa dla Chorwacji, która w miesiącach letnich jest znacznie bardziej zatłoczona.

Plaża z widokiem na Sveti Stefan to jedna z wizytówek Czarnogóry 123RF/PICSEL

Warto odwiedzić Budvę, łączącą piękne plaże z klimatycznym starym miastem i wszelkimi udogodnieniami, jakie oferują nowoczesne kurorty wakacyjne. Miłośnicy spektakularnych widoków nie mogą pominąć okolic Zatoki Kotorskiej (znanej jako jedyny fiord południa Europy), samego miasta Kotor, wpisanego na listę UNESCO, a także Parku Narodowego Lovćen.

Malta to słoneczna wyspa idealna na początek lata

Malta w czerwcu daje niemal stuprocentową gwarancję słońca. Temperatury zwykle utrzymują się tutaj na poziomie 26-28 st. C, co daje jasno do zrozumienia, że mamy do czynienia z oficjalnym rozpoczęciem lata. Deszcz praktycznie nie występuje, a jeśli już się zdarzą opady, są jedynie przelotne. Oto kierunek idealny dla osób, które chcą połączyć relaks na plaży ze zwiedzaniem.

A na nudę narzekać nie można. Ogromne wrażenie robi stolica wyspy - Valetta. Wąskie uliczki, charakterystyczne balkony, historyczne budynki i widok na morze tworzą niepowtarzalny klimat. Na liście miasteczek wartych odwiedzenia warto umieścić także Mdinę, zwaną "Miastem Ciszy".

Ghajn Tuffieha to jedno z najpiękniejszych miejsc na Malcie 123RF/PICSEL

Nie da się jednak zaprzeczyć, że słońca w czerwcu szukamy głównie w celu plażowania. Jednym z najpiękniejszych miejsc, które zapewni nam nie tylko beztroskie pluskanie się w wodzie, ale też spektakularne widoki jest Ghajn Tuffieha Bay oraz położona niedaleko Golden Bay. Miękki piasek, możliwość podziwiania klifów w nietuzinkowych barwach i woda mieniąca się szmaragdem, błękitem i granatem - czy trzeba czegoś więcej?

Czas na wielkie greckie wakacje

Grecja od lat pozostaje jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. W czerwcu pogoda dopisuje. Słoneczne dni, ciepłe morze i przyjemne wieczory zachęcają do długiego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Trzeba wziąć pod uwagę, że dla typowo urlopowych doznań poleca się wybierać raczej greckie wyspy, a niekoniecznie tereny kontynentalne. Świetnym wyborem okaże się Kreta, gdzie połączyć można plażowanie z odkrywaniem starożytnych zabytków i kosztowaniem lokalnej kuchni.

Kreta zadowoli wielbicieli plażowania 123RF/PICSEL

Szczególnie popularne są miasta Chania oraz Heraklion, które stają się doskonałymi bazami wypadowymi. Ich okolice oferują zarówno piękne plaże, jak i bogate życie nocne. Urlop w czerwcu pozwala cieszyć się greckim klimatem bez tłumów charakterystycznych dla lipca i sierpnia.

Początek lata nad oceanem, czyli wakacje w Portugalii

Portugalia, a zwłaszcza położony na południu kraju region Algarve to trafiony wybór dla osób, które szukają pięknych widoków i spokojnego wypoczynku. Nawet w szczycie sezonu da się znaleźć tutaj zaciszniejsze miejsca bez tłumów. W czerwcu jeszcze łatwiej będzie o cieszenie się złotymi plażami, spektakularnymi klifami i formacjami skalnymi w spokoju.

Plaże w Algarve fundują niezwykłe widoki 123RF/PICSEL

Algarve docenią turyści, którzy obawiają się upałów - temperatura oscyluje tutaj w okolicach przyjemnych 25 st. C, a bryza znad oceanu przynosi przyjemne orzeźwienie. Trzeba wziąć pod uwagę, że woda bywa chłodniejsza niż jest to w przypadku Adriatyku czy Morza Śródziemnego, a najspokojniejsze i najcieplejsze wody znajdują się we wschodniej części regionu.

