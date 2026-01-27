Spis treści: Madera zimą. Słońce, zieleń i idealny klimat na aktywny city-break Co robić na Maderze w lutym i marcu? Agadir: Marokański klimat i ceny, które kuszą Co warto zrobić w Agadirze o tej porze?

Madera zimą. Słońce, zieleń i idealny klimat na aktywny city-break

Zacznijmy od klasyka, który od lat nie wychodzi z podróżniczych trendów - Madera, nazywana nie bez powodu "wyspą wiecznej wiosny". Choć pogoda potrafi tu czasem zaskoczyć przelotnym deszczem czy zmiennym wiatrem, luty i marzec uchodzą za jedne z najlepszych miesięcy na spokojne odkrywanie wyspy. Temperatury sięgające 20-22 stopni Celsjusza sprzyjają zwiedzaniu, spacerom i aktywnemu wypoczynkowi.

To również dobry moment, by zapolować na atrakcyjne ceny lotów, gdyż Madera raczej nie słynie z "taniości". Przykładowo, w lutym można znaleźć połączenia z Warszawy w obie strony już od około 800 zł, z Gdańska nawet za 650 zł, a z Katowic w granicach 790 zł - zarówno na krótkie, kilkudniowe wypady, jak i pełnowymiarowe, 10-dniowe wakacje. Równie dobrze prezentuje się baza noclegowa. Na Bookingu bez problemu znajdziemy budżetowe opcje, jak pokoje dwuosobowe ze wspólną łazienką w cenie około 1400 zł za cały pobyt, ale też hotele ze śniadaniem w granicach 1650 zł - wszystko dla dwóch osób.

Madera zachwyca o każdej porze roku Canva Pro INTERIA.PL

Co robić na Maderze w lutym i marcu?

To czas, gdy wyspa pokazuje swoje najbardziej zielone i autentyczne oblicze, więc warto postawić na aktywny wypoczynek.

Wędrówki lewadami - przyjemne temperatury sprawiają, że słynne szlaki są idealne nawet dla mniej doświadczonych piechurów.

Punkty widokowe jak Cabo Girão czy Pico do Arieiro oferują spektakularne panoramy bez letniego tłoku.

Ogrody botaniczne w Funchal zaczynają rozkwita.

Lokalna kuchnia - spokojniejszy sezon sprzyja odkrywaniu restauracji i targów bez pośpiechu.

Luty i marzec na Maderze to propozycja dla tych, którzy szukają słońca, natury i klimatu slow, a przy okazji chcą podróżować rozsądnie cenowo. To idealny balans między wypoczynkiem, zwiedzaniem i aktywnym resetem.

Ogrody botaniczne w Funchal Canva Pro INTERIA.PL

Agadir: Marokański klimat i ceny, które kuszą

Kolejnym kierunkiem wartym uwagi pod koniec zimy jest Maroko, a w szczególności Agadir. Marzec to tu prawdziwy początek sezonu na słońce, bo temperatury sięgają nawet 25 stopni Celsjusza. Dzięki temu można już komfortowo korzystać z plaż, spacerować promenadą i łapać pierwszą solidną dawkę witaminy D, gdy u nas wciąż królują płaszcze i szaliki. Jednak Agadir zachwyca nie tylko pogodą, ale też odmienną kulturą i atmosferą. Kolorowe targi pełne przypraw, lokalne kawiarnie i piękne krajobrazy. Do tego dochodzą niskie ceny, czyli tanie jedzenie oraz noclegi. Warto też zarezerwować sobie spanie w riadach, które oferują autentyczne, lokalne doświadczenie.

Równie zachęcająco prezentują się koszty przelotu. Loty do Agadiru w lutym można znaleźć już od około 450 zł za 5 lub 9-dniowy pobyt z Krakowa, a podobne ceny obowiązują także z Wrocławia. Dużym plusem są tu bezpośrednie połączenia. Co prawda zdarzają się jeszcze tańsze opcje, w okolicach 350 zł za osobę, jednak zwykle dotyczą one bardzo krótkich, 2-dniowych wypadów, które przy ponad 4-godzinnym locie średnio się opłacają. Alternatywą są loty do Marrakeszu, choć te potrafią być droższe. Dobrą opcją jest więc przylot do Agadiru i dojazd na miejscu. Pod względem noclegów Maroko wypada wręcz znakomicie. Przeglądając Booking, można trafić na prawdziwe perełki: 7 nocy dla dwóch osób w przestronnym apartamencie z sypialnią, salonem i łazienką to koszt około 1000 zł. Jeszcze taniej wypadają opcje stricte budżetowe - prywatny pokój z dwoma łóżkami i wspólną łazienką można znaleźć już za 400 zł za tydzień, a miejsce w pokoju wieloosobowym z łazienką za około 450 zł.

Agadir Canva Pro INTERIA.PL

Co warto zrobić w Agadirze o tej porze?

Agadir w lutym i marcu to świetna propozycja dla tych, którzy marzą o egzotyce w rozsądnej cenie, słońcu bez upałów i podróży w stylu slow, z dala od europejskiej zimowej "ciapy". Najlepsze aktywności na tę porę:

Plażowanie i spacery nad oceanem .

Souk El Had - jeden z największych targów w Maroku, pełen przypraw, rękodzieła i lokalnych smaków.

Wycieczki na pustynię lub do Atlasu - łagodniejsze temperatury sprzyjają zwiedzaniu.

Hammam i marokańskie SPA - idealny sposób na regenerację po podróży.

Kuchnia marokańska - tagine, kuskus i świeże soki smakują tu najlepiej właśnie poza sezonem.

Tagine - tradycyjna marokańska potrawa Canva Pro INTERIA.PL

