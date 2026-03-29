Co najbardziej stresuje pasażerów lotniska? Wcale nie chodzi o lot

Karolina Burda

Planowanie podróży zwykle wywołuje ekscytację - przeglądamy zdjęcia, układamy plan, odliczamy dni do wyjazdu. Rzeczywistość lotniskowa potrafi jednak szybko sprowadzić nas na ziemię. Stres, pośpiech i chaos sprawiają, że nawet doświadczeni podróżnicy tracą pewność siebie. Zaglądamy za kulisy pracy obsługi lotniska. Kinga Mrozowska z działu obsługi klienta i CX Kraków Airport opowiada, z czym na co dzień mierzą się pracownicy i jakie błędy pasażerowie popełniają najczęściej podczas kontroli bezpieczeństwa oraz kiedy mogą odmówić wejścia na pokład.

Spis treści:

  1. Kontrola bezpieczeństwa - gdzie najłatwiej o wpadkę?
  2. Co dzieje się z zabranymi rzeczami?
  3. Tego lepiej na lotnisku nie robić

Kontrola bezpieczeństwa - gdzie najłatwiej o wpadkę?

Kinga Mrozowska w rozmowie w podcaście "Nomada" wyjaśnia, że największym problemem wśród pasażerów okazuje się pakowanie. Wbrew pozorom wiele osób wciąż nie wie, co można zabrać do bagażu podręcznego, a czego absolutnie nie. Najczęściej chodzi o płyny i kosmetyki. Kupujemy pełnowymiarowe produkty "na wyjazd", po czym próbujemy wnieść je na pokład. Następnie kończy się ich konfiskatą już przy kontroli. Kinga uczula na przedmioty, które bywają także nieoczywiste, takie jak scyzoryki, czy kosmetyki oznaczone "płomieniem", co oznacza, że są łatwopalne.

Do tego dochodzi stres, który - jak podkreśla ekspertka - jest tutaj kluczowy. Istnieją nawet badania pokazujące, że to właśnie kontrola bezpieczeństwa, a nie sam lot, jest najbardziej stresującym etapem podróży. Nagle zaczynamy się zastanawiać, czy na pewno wszystko spakowaliśmy zgodnie z zasadami. Czy w torbie nie ma czegoś, czego tam być nie powinno? W efekcie logiczne myślenie zawodzi. Zapominamy, co trzeba wyjąć z plecaka, gubimy się w procedurach, działamy chaotycznie. A jeśli dodatkowo czas nagli i boarding już trwa, to napięcie tylko rośnie.

Co dzieje się z zabranymi rzeczami?

Wielu pasażerów zadaje sobie pytanie: co właściwie dzieje się z rzeczami odebranymi podczas kontroli? Czy da się je odzyskać po powrocie? Niestety nie. Jak wyjaśnia Kinga, takie przedmioty są utylizowane - trafiają do specjalnych pojemników, a następnie są trwale niszczone. Nie ma możliwości ich przechowania ani odbioru. Dlatego przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić aktualne zasady dotyczące bagażu. Aby uniknąć nieporozumień i rozwiać wątpliwości związane z pakowaniem, należy zapoznać się z pełną listą przedmiotów zabrionionych zarówno przez lotnisko, jak i przez przewoźnika. Podstawowe zasady na temat bezpiecznego bagażu dostępne są na stronie internetowej: www.bezpiecznybagaz.ulc.gov.pl.

Przed kontrolą bezpieczeństwa zawsze w osobnym pudełku umieść leki, płyny do 100 ml i elektronikę

Tego lepiej na lotnisku nie robić

Nie tylko zawartość walizki może sprawić problem. Dużym wyzwaniem dla obsługi są również zachowania pasażerów. Szczególnie źle odbierana jest agresja - zarówno otwarta, jak i narastająca. Osoby, które gwałtownie zmieniają nastrój lub reagują impulsywnie, mogą zostać uznane za potencjalnie problematyczne. W skrajnych przypadkach może to nawet skutkować odmową wejścia na pokład.

Niedopuszczalne są też żarty dotyczące bezpieczeństwa - nawet te "niewinne". Sugestie o niebezpiecznych przedmiotach w bagażu czy zagrożeniu dla innych pasażerów traktowane są bardzo poważnie. Lotnisko to przestrzeń, w której wszystko opiera się na współpracy i wzajemnym zaufaniu. Jedna nieodpowiedzialna reakcja może zakłócić pracę wielu osób. Dlatego - jak podkreśla ekspertka - kluczowe są spokój, szacunek i odrobina przygotowania.

Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze