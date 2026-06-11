Tekst jest częścią cyklu "Mały budżet-wielka podróż" - wakacyjnej akcji redakcji lifestyle Interii, w ramach której co tydzień radzimy jak zorganizować niedrogie wakacje w popularnych miejscach. Zabierzemy Was nad Bałtyk, w góry, do Chorwacji, Grecji, Turcji i w wiele innych miejsc. Zaproponujemy atrakcje dla aktywnych i dla tych, którzy lubią poleniuchować. A to wszystko, bez zaciskania pasa. Bądźcie z nami przez całe lato!

Co warto kupić sobie nad Bałtykiem i z jakich atrakcji skorzystać?

Pobyt nad polskim morzem to nie tylko spacery po plaży, najpiękniejsze na świecie zachody słońca i terapia jodem. To także kulinarna uczta, w której główną rolę odgrywają oczywiście ryby. Przebywając nad Bałtykiem warto więc skosztować zarówno tych świeżych, prosto "z kutra" (np. śledź, flądra, szprota) jak i wędzonych. Warto szukać lokalnych ryb takich jak: sielawa, turbot, węgorz lub tradycyjna bałtycka makrela. Pamiętajmy, że najlepsze ryby kupimy bezpośrednio w portach u rybaków lub w certyfikowanych wędzarniach.

Nad Bałtykiem powinniśmy koniecznie skosztować soku z rokitnika - serwuje go wiele nadmorskich kawiarni i restauracji, zarówno na ciepło, np. z imbirem i miodem jak i w formie chłodnych, orzeźwiających lemoniad. Nadmorski deser to oczywiście, kultowe już, gofry z ulubionymi dodatkami, lody włoskie i kawa po kaszubsku (Kaszëbskô Błëcha), zaparzana z dodatkiem śmietanki i szczyptą prawdziwego kakao.

Gdy już spełnimy wszystkie swoje kulinarne zachcianki, skorzystajmy z lokalnych zabiegów takich jak talasoterapia (czyli po prostu leczenie klimatem i morskimi surowcami) oraz zabiegi bazujące na bogactwach Bałtyku. Będąc nad polskim morzem warto przetestować:

inhalacje solankowe , wzmacniające odporność oraz układ oddechowy,

kąpiele solankowe , wykorzystujące naturalne, silnie zmineralizowane wody, które rozluźniają mięśnie, poprawiają krążenie i kondycję skóry,

okłady i kąpiele borowinowe , czyli zabiegi z użyciem leczniczych torfów, działające przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz przynoszące ulgę w bólach reumatycznych i stawów,

zabiegi na bazie alg i morskich minerałów, które głęboko nawilżają i regenerują skórę, szczególnie tą podrażnioną mocnym słońcem.

Co odważniejsi, mogą oczywiście skorzystać z nadmorskich kąpieli. Nad polskim morzem działa mnóstwo klubów "morsów", których członkowie chętnie zaopiekują się nami podczas pierwszych prób morsowania. W sezonie taka kąpiel jest oczywiście mniejszym wyzwaniem, ale Bałtyk to zimne morze i jego temperatura sięga zazwyczaj maksymalnie 22 stopni.

Podczas pobytu nad polskim morzem warto wypożyczyć rower i przetestować liczne nadmorskie trasy, ciągnące się wzdłuż całego wybrzeża. Relaks zagwarantują nam także odwiedziny w tężniach solankowych oraz kontakt z lokalną kulturą i rękodziełem. W sezonie, w nadmorskich miejscowościach organizowane są liczne koncerty i wydarzenia, zarówno odpłatne jak i całkowicie darmowe. Warto skorzystać z tej kulturalnej oferty!

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Co warto przywieźć sobie z urlopu nad Bałtykiem?

Trudno wyobrazić sobie powrót z wakacji nad polskim morzem bez pamiątkowych drobiazgów. W ostatnich latach jedną z najpopularniejszych i najczęściej przywożonych z dalekich i tych trochę bliższych podróży pamiątką są magnesy. Nic dziwnego - zajmują niewiele miejsca, są tanie i nawet po wielu latach przypominają nam o miejscowościach, które odwiedziliśmy. Magnesy wieszamy najczęściej na lodówce, ale niektórzy mają w domach specjalne ściany na te urocze drobiazgi. Są one zresztą nie tylko ciekawą ozdobą, ale także praktycznym rozwiązaniem - można przypiąć z ich pomocą zdjęcia, listy zakupów czy karteczki z wiadomościami dla domowników. W sklepach i na nadmorskich straganach nie brakuje też magnesów z otwieraczem do butelek czy korkociągiem. W tym miejscu warto dodać, że magnesy to dziś często prawdziwe, małe dzieła sztuki - niektóre robione są ręcznie, inne zaskakują wyglądem - to naprawdę świetna pamiątka znad Bałtyku.

Z wakacji nad Bałtykiem warto przywieźć sobie także jego największy skarb, czyli bursztyn. Tutaj wybór jest spory - możemy kupić buteleczki wypełnione małymi bursztynkami, ozdobne świece bursztynowe, figurki zwierząt lub biżuterię. W nadmorskich miejscowościach nie brakuje sklepików z ręcznie wykonanymi naszyjnikami, bransoletkami czy kolczykami z tym szlachetnym kamieniem. To piękna pamiątka znad morza, ale warto sprawdzić czy użyty bursztyn jest naturalny i poprosić sprzedawcę o odpowiedni certyfikat.

- W tym roku byłam już nad morzem. W maju spędziłam dwa tygodnie w nadmorskich Dąbkach i przywiozłam sobie stamtąd piękną bransoletkę z bursztynem. Myślę, że biżuteria to doskonały wybór, bo jest nie tylko pamiątką, ale też praktyczną ozdobą, którą możemy się cieszyć przez wiele lat. Nad morzem wybór takich błyskotek jest ogromny - mówi Janina, która wróciła niedawno znad polskiego morza.

Świetnym pomysłem na pamiątkę znad Bałtyku są też oczywiście lokalne przysmaki oraz naturalne kosmetyki. Z pobytu nad polskim morzem warto więc przywieźć sobie np. śledzie lub szproty w zalewach i olejach, tradycyjne trunki na bazie lokalnych owoców czy słynną Kaszubską Kordię (czereśnia Kordia, która w regionie Pomorza cieszy się ogromną popularnością). Dobrym wyborem będą także świeże, ciągnące się krówki pakowane w tradycyjne papierki.

Nadmorskim hitem są już od dekad zdrowotne nalewki z bursztynu, które stosować możemy zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie, preparaty z solą morską, borowiną i oczywiście bursztynem. Nie ma nic lepszego, niż wieczór spa, który po powrocie do domu przypomni nam o wspaniałych wakacjach nad polskim morzem.

Piękną i praktyczną pamiątką znad polskiego morza mogą być też oczywiście spersonalizowane gadżety. Kubek z naszym zdjęciem, brelok czy ręcznik to przedmioty, z których możemy korzystać na co dzień, a przy okazji wspominać udany urlop. Znad Bałtyku warto przywieźć także piękną pocztówkę lub plakat lokalnego twórcy, który zawiesimy w domu - jedno spojrzenie na ten obrazek, a piękne chwile wrócą "w mgnieniu oka".

Najważniejsza pamiątka znad polskiego morza to jednak niezmiennie wspomnienia - zadbajmy o to, by były wyjątkowe!

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