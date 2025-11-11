Spis treści: Gdzie najchętniej wyjeżdżamy na Boże Narodzenie? Ile kosztują noclegi w Polsce w czasie świąt? Polacy coraz chętniej wyjeżdżają z domu na święta

Gdzie najchętniej wyjeżdżamy na Boże Narodzenie?

Choć grudniowa pogoda nad Bałtykiem nie sprzyja plażowaniu, to właśnie wybrzeże króluje w tegorocznych rezerwacjach. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się Kołobrzeg, Mielno, Świnoujście, Gdańsk.

- Choć grudniowa aura nie sprzyja plażowaniu, Polacy doceniają przestrzeń, ciszę i ofertę nadmorskich hoteli, które z jednej strony przygotowują kompleksowe pakiety z kolacją wigilijną, zabiegami spa i animacjami dla dzieci, a z drugiej oferują dostęp do rozbudowanego zaplecza rekreacyjno-rozrywkowego, w tym basenów, saun czy game roomów - tłumaczy dla Interii Eliza Maćkiewicz, dyrektorka komercyjna portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Ile kosztują noclegi w Polsce w czasie świąt?

Średnia cena świątecznego noclegu w Polsce w tym roku wynosi 645 zł za dobę dla dwóch osób ze śniadaniem lub wyżywieniem. To o 2 proc. więcej niż w 2024 roku, co odpowiada mniej więcej wzrostowi inflacji. W porównaniu z 2023 rokiem (530 zł) widać jednak wyraźną różnicę - rosną zarówno ceny usług hotelowych, jak i oczekiwania turystów.

Jednocześnie zmienia się długość pobytu. W 2025 roku Polacy spędzą w hotelach średnio trzy noce, podczas gdy w poprzednich latach były to cztery.

Jak zauważa Eliza Maćkiewicz:

- To dowód na to, że coraz częściej wybieramy krótsze, ale bardziej komfortowe formy wypoczynku - bez pośpiechu, ale też bez wielodniowej nieobecności w domu.

W okresie świąt Bożego Narodzenia Polacy wyjeżdżają średnio na 3 dni Marek Bazak East News

Polacy coraz chętniej wyjeżdżają z domu na święta

Trend wyjazdów w okresie Bożego Narodzenia w Polsce z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Hotele dostrzegają rosnące potrzeby gości i coraz częściej przygotowują oferty łączące tradycję z relaksem - wigilijne kolacje, wspólne kolędowanie i świąteczne dekoracje idą w parze z komfortem i atrakcjami wellness.

Dla wielu rodzin taka forma spędzenia świąt to nie tylko wygoda, lecz także sposób na wspólne spędzenie czasu bez stresu i obowiązków. W rezultacie rośnie liczba rezerwacji w kraju, zwłaszcza w nadmorskich i uzdrowiskowych miejscowościach. Boże Narodzenie w hotelu przestaje być ekstrawagancją - staje się nowoczesnym sposobem na odpoczynek, w którym magia świąt łączy się z troską o siebie i najbliższych.

