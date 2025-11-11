Coraz więcej Polaków wyjeżdża na Boże Narodzenie. Króluje jeden kierunek i nie chodzi o góry
Bożonarodzeniowe wyjazdy stają się coraz popularniejsze wśród Polaków, którzy zamiast świątecznych przygotowań, wybierają wypoczynek z dala od domu. Jednak gdzie najchętniej wyjeżdżamy w tym okresie? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Elizy Maćkiewicz z Travelist.pl. Jak się okazuje, zamiast górskich klimatów Polacy dużo częściej obierają zupełnie inny kierunek.
Spis treści:
- Gdzie najchętniej wyjeżdżamy na Boże Narodzenie?
- Ile kosztują noclegi w Polsce w czasie świąt?
- Polacy coraz chętniej wyjeżdżają z domu na święta
Gdzie najchętniej wyjeżdżamy na Boże Narodzenie?
Choć grudniowa pogoda nad Bałtykiem nie sprzyja plażowaniu, to właśnie wybrzeże króluje w tegorocznych rezerwacjach. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się Kołobrzeg, Mielno, Świnoujście, Gdańsk.
- Choć grudniowa aura nie sprzyja plażowaniu, Polacy doceniają przestrzeń, ciszę i ofertę nadmorskich hoteli, które z jednej strony przygotowują kompleksowe pakiety z kolacją wigilijną, zabiegami spa i animacjami dla dzieci, a z drugiej oferują dostęp do rozbudowanego zaplecza rekreacyjno-rozrywkowego, w tym basenów, saun czy game roomów - tłumaczy dla Interii Eliza Maćkiewicz, dyrektorka komercyjna portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.
Ile kosztują noclegi w Polsce w czasie świąt?
Średnia cena świątecznego noclegu w Polsce w tym roku wynosi 645 zł za dobę dla dwóch osób ze śniadaniem lub wyżywieniem. To o 2 proc. więcej niż w 2024 roku, co odpowiada mniej więcej wzrostowi inflacji. W porównaniu z 2023 rokiem (530 zł) widać jednak wyraźną różnicę - rosną zarówno ceny usług hotelowych, jak i oczekiwania turystów.
Jednocześnie zmienia się długość pobytu. W 2025 roku Polacy spędzą w hotelach średnio trzy noce, podczas gdy w poprzednich latach były to cztery.
Jak zauważa Eliza Maćkiewicz:
- To dowód na to, że coraz częściej wybieramy krótsze, ale bardziej komfortowe formy wypoczynku - bez pośpiechu, ale też bez wielodniowej nieobecności w domu.
Polacy coraz chętniej wyjeżdżają z domu na święta
Trend wyjazdów w okresie Bożego Narodzenia w Polsce z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Hotele dostrzegają rosnące potrzeby gości i coraz częściej przygotowują oferty łączące tradycję z relaksem - wigilijne kolacje, wspólne kolędowanie i świąteczne dekoracje idą w parze z komfortem i atrakcjami wellness.
Dla wielu rodzin taka forma spędzenia świąt to nie tylko wygoda, lecz także sposób na wspólne spędzenie czasu bez stresu i obowiązków. W rezultacie rośnie liczba rezerwacji w kraju, zwłaszcza w nadmorskich i uzdrowiskowych miejscowościach. Boże Narodzenie w hotelu przestaje być ekstrawagancją - staje się nowoczesnym sposobem na odpoczynek, w którym magia świąt łączy się z troską o siebie i najbliższych.
Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże