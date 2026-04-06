Spis treści: Dlaczego Piaski są wyjątkowe? Cisza i natura Co robić w Piaskach? Idealne miejsce na "slow travel" Noclegi bez kurortowego zgiełku Jak przygotować się na dziką plażę? To obszar chroniony

Dlaczego Piaski są wyjątkowe? Cisza i natura

Piaski to najbardziej na wschód wysunięta miejscowość nad polskim Bałtykiem, położona tuż przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Ta lokalizacja sprawia, że kończy się tu nie tylko droga, ale i turystyczny zgiełk. Brak dużych hoteli, promenad i głośnych atrakcji sprawia, że plaże w Piaskach pozostają szerokie, puste i naturalne, nawet w środku sezonu.

Miejscowość leży na terenie Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej, objętego także ochroną w ramach sieci Natura 2000. To obszar o wyjątkowej różnorodności przyrodniczej. Znajdziemy tu pasy wydm, nadmorskie bory sosnowe i rzadkie gatunki roślin oraz ptaków. Spacerując plażą, łatwo poczuć, że przyroda wciąż ma tu pierwszeństwo.

Wiosna i wczesna jesień to momenty, gdy Piaski pokazują swoje najlepsze oblicze. Jest jasno, spokojnie i bez letnich tłumów. Wtedy można korzystać z samotnych spacerów i wycieczek rowerowych. Latem miejscowość również pozostaje oazą ciszy, choć zainteresowanie nią stopniowo rośnie. Na straży spokoju stoi tu jednak stosunkowo niewielka baza noclegowa. To jedno z ostatnich miejsc nad Bałtykiem, gdzie nawet w sezonie zrobisz piękne zdjęcia plaż bez parawanów i tłumów w kadrze.

Co robić w Piaskach? Idealne miejsce na "slow travel"

Największą atrakcją Piasków jest… nicnierobienie. Długie spacery brzegiem morza, obserwowanie fal i zachodów słońca to codzienność tego miejsca. Warto wybrać się pieszo lub rowerem w kierunku granicy z Rosją, wypożyczalnia rowerów jest na miejscu. To jedna z nielicznych tras nadmorskich, gdzie przez długi czas można nie spotkać nikogo. To również świetne miejsce dla miłośników przyrody i fotografii. Wydmy, ptaki i zmieniające się światło nad wodą tworzą wyjątkowe kadry.

W Piaskach jest też plaża dla naturystów i parking przy plaży. Choć to niewielka miejscowość, są tu dwa sklepy spożywcze i trzy restauracje. Miłośnicy historii mogą zwiedzić jeden z ostatnich cmentarzy mennonickich z XVIII wieku. Z kolei przy wejściu do plaży ostało się stanowisko niemieckiego radaru z czasów II wojny. Znajduje się tu również stara, poniemiecka latarnia morska.

Noclegi bez kurortowego zgiełku

Baza noclegowa w Piaskach jest niewielka i kameralna. Dominują pokoje gościnne i małe pensjonaty, często prowadzone przez mieszkańców. Kto liczy na duże hotele i rozbudowane zaplecze SPA, zwykle wybiera Krynicę Morską i przyjeżdża do Piasków na jednodniowe wypady. Dla wielu osób to jednak zaleta, nocleg w Piaskach oznacza ciszę także po zmroku. Można tu przyjechać kamperem i zatrzymać się na Campingu 182 "Piaski". Jest tu dostęp do wody, prądu i sanitariatów, a ceny caravaningu są jednymi z najtańszych nad Bałtykiem.

Koszt noclegów w miejscowości jest kuszy w porównaniu z popularnymi kurortami. Poza sezonem dwuosobowy pokój to wydatek rzędu 150-230 zł za noc. W sezonie ceny rosną do 230-280 zł za pokój dwuosobowy, wynajem domków jest droższy, około 350-440 zł za noc. Podobnie kształtują się ceny apartamentów rodzinnych. O nocleg warto jednak zadbać wcześniej. Ze względu na niewielką bazę, wolne miejsca w sezonie schodzą, jak świeże bułeczki.

Jak przygotować się na dziką plażę? To obszar chroniony

Wybierając się do Piasków na Mierzei Wiślanej, warto pamiętać, że to miejsce pozbawione rozbudowanej infrastruktury. Dobrze zabrać ze sobą zapas wody, przekąski, krem z filtrem i coś chroniącego przed wiatrem. Przyda się także koc lub mata plażowa, bo naturalna plaża nie oferuje leżaków ani parasoli.

Plaże w Piaskach nie zawsze są strzeżone, dlatego kąpiel w morzu wymaga ostrożności i obserwowania warunków pogodowych. Należy zwracać uwagę na prądy wsteczne i unikać wchodzenia do wody przy silnym wietrze. Równie ważne jest poszanowanie przyrody. Piaski leżą na obszarze objętym ochroną krajobrazową i przyrodniczą. Obowiązuje tu zakaz niszczenia roślinności, rozpalania ognisk poza wyznaczonymi miejscami oraz płoszenia zwierząt. To właśnie dzięki tym zasadom Piaski zachowały swój dziki charakter - i od odwiedzających zależy, czy tak pozostanie.

