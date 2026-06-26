Spis treści: Jak zorganizować podróż do Ołomuńca? Mała Praga, czeski Hogwart i masa zabytków? Witaj w Ołomuńcu! 6000 metrów podziemnych cudów. Odkryj Jaskinie Jaworzyckie Miasto kontrastów. Tak zmienia się Ostrawa

Jak zorganizować podróż do Ołomuńca?

Mój wyjazd do Czech był dowodem na to, że do udanego city breaku nie potrzeba własnego auta. Wszystko można zorganizować pociągami i komunikacją miejską, a przy okazji uniknąć stresu związanego z parkowaniem czy jazdą nieznanymi trasami. Z Krakowa wsiadłam do Leo Expressu i obrałam kurs na Ołomuniec. Ku mojemu zaskoczeniu, była to jedna z przyjemniejszych podróży kolejowych, jakie pamiętam - sporo miejsca, klimatyzacja działająca z umiarem, a nie w trybie "arktycznej bryzy", i menu, w którym można było znaleźć wszystko, czego potrzeba na drogę. Pięć godzin później byłam już zameldowana w hotelu Central Park Flora, położonym zaledwie kilka minut od dworca. Gdy wrzuciłam na Instagrama relację z informacją, że dotarłam na miejsce, odezwała się znajoma. W podobnym czasie wsiadała do pociągu z Krakowa, ale do Poznania. "A ja ciągle siedzę w pociągu" - napisała. Wtedy dotarło do mnie, że czasem naprawdę szybciej można dostać się do Czech, niż do niektórych polskich miast.

Kolejna warta uwagi kwestia to Olomouc Region Card, która znacząco obniża koszty wyjazdu. Karta zapewnia bezpłatny wstęp do ponad 100 atrakcji w Ołomuńcu, regionie Moraw Środkowych i Jesionikach - od zabytków i muzeów po ogrody zoologiczne i inne popularne miejsca. Dodatkowo, jej posiadacze mogą korzystać ze zniżek w ponad 80 punktach, a także bezpłatnie poruszać się komunikacją miejską. Do wyboru są dwa warianty: karta 48-godzinna o wartości 120 CZK dla dzieci i 240 CZK dla dorosłych (około 20 i 40 zł) oraz karta 5-dniowa w cenie 240-480 CZK (około 40-80 zł). Jeśli planujecie intensywne zwiedzanie, wydatek zwróci się naprawdę szybko.

Olomouc Region Card Karolina Burda Archiwum autora

Mała Praga, czeski Hogwart i masa zabytków? Witaj w Ołomuńcu!

Jeśli wydaje wam się, że w Czechach wszystko kręci się wokół Pragi, czas poznać Ołomuniec. To szóste co do wielkości miasto w kraju, położone w samym sercu Moraw, które przez wieki pełniło rolę ich stolicy. Co więcej, było jedną z najważniejszych siedzib Królestwa Czeskiego, a dziś może pochwalić się drugim, zaraz po Pradze, największym obszarem ochrony zabytków w całych Czechach. Miłośnicy historii będą tu w swoim żywiole!

Ołomuniec nie zachwyca wyłącznie monumentalnymi zabytkami. To przede wszystkim miasto z wyjątkową atmosferą. Wystarczy zgubić się w jego brukowanych uliczkach, by poczuć ten nieśpieszny, niemal filmowy klimat. Nie bez powodu wielu nazywa go "małą Pragą". Mnie również od razu przyszło to porównanie do głowy. Podobieństw jest zresztą więcej. Tak jak stolica Czech, Ołomuniec ma swój słynny zegar astronomiczny. Jego historia sięga XV wieku i do dziś zdobi północną fasadę ponad 600-letniego ratusza. Tuż obok, na rynku Horní náměstí, znajduje się wykonany z brązu model miasta. To świetny sposób, by spojrzeć na Ołomuniec z lotu ptaka i szybko zorientować się, jak kompaktowe jest to miejsce. A to jedna z jego największych zalet - niemal wszędzie można dojść pieszo w kilkanaście minut.

Zegar Astronomiczny w Ołomuńcu Karolina Burda Archiwum autora

Urok Ołomuńca tkwi także w detalach. W uliczkach wciąż można dostrzec dawne szyldy z nazwami takimi jak "U Czarnego Psa" czy "U Złotego Jelenia". Zanim pojawiły się numery budynków, właśnie one pełniły funkcję adresów. To drobiazg, ale świetnie pokazuje, jak mocno miasto pielęgnuje swoją historię. Na uwagę zasługują również rozsiane po centrum fontanny inspirowane mitologią. Spotkamy tu Herkulesa, Neptuna czy Ariona.

Fontanna Herkulesa w Ołomuńcu Karolina Burda Archiwum autora

Spacerując po centrum, trzeba zatrzymać się przy Kolumnie Trójcy Przenajświętszej, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To prawdziwe barokowe dzieło sztuki i symbol miasta. Kilkanaście minut dalej czeka kolejna perełka - monumentalna Katedra św. Wacława. Jej dwuwieżowa fasada robi ogromne wrażenie, ale największą uwagę przyciąga najwyższa wieża na Morawach, mierząca aż 100,65 metra. Patrząc na nią, miałam tylko jedno skojarzenie - czeski Hogwart. Może nie aż tak rozbudowany, ale zdecydowanie w podobnym klimacie.

Tuż obok katedry znajduje się Pałac Arcybiskupi. To jeden z najważniejszych wczesnobarokowych budynków na Morawach, od pięciu wieków pełniący funkcję siedziby ołomunieckich biskupów. Zwiedza się go z przewodnikiem, a już na wejściu każdy odwiedzający dostaje miękkie bambosze. Dzięki temu zabytkowe drewniane podłogi pozostają w doskonałym stanie. Trzeba też przyznać, że ciche skrzypienie desek podczas zwiedzania tylko dodaje temu miejscu klimatu. Można poczuć się, jakby czas naprawdę się tu zatrzymał.

Pałac Arcybiskupi w Ołomuńcu Karolina Burda Archiwum autora

Na koniec ciekawostka, która chyba nikogo nie powinna dziwić. Według przewodnika "Lonely Planet" to właśnie Ołomuniec jest najpiękniejszym miastem Czech. Po spacerze jego ulicami trudno z tym polemizować. To miejsce, które zachwyca nie tylko zabytkami, ale przede wszystkim atmosferą - spokojniejszą niż w Pradze, bardziej kameralną i autentyczną. Idealne na weekendowy city break, z którego wraca się z poczuciem, że odkryło się jeden z najlepiej skrywanych sekretów Czech.

6000 metrów podziemnych cudów. Odkryj Jaskinie Jaworzyckie

Aby lepiej poznać Czechy warto zejść pod ziemię. I to dosłownie. W całym kraju zarejestrowano około 4000 jaskiń - od niewielkich pieczar po imponujące, wielokilometrowe systemy. Jednym z największych skarbów natury są bez wątpienia Jaskinie Jaworzyckie. Znajdują się na terenie Jaworzyckiego Krasu - jednego z najważniejszych obszarów krasowych w Republice Czeskiej. Już sama droga do nich robi wrażenie. Gęste lasy, śpiew ptaków i cisza, której na co dzień tak bardzo nam brakuje, sprawiają, że można odnieść wrażenie, jakby cywilizacja została daleko za plecami.

Na kolor nacieków jaskiniowych wpłuwają zawarte w nich substancje chemiczne Karolina Burda Archiwum autora

Prawdziwa magia zaczyna się jednak po przekroczeniu wejścia do jaskini. To najdłuższy system jaskiniowy na Morawach, liczący około 6000 metrów długości i sięgający 108 metrów w głąb ziemi. Trzypiętrowy labirynt korytarzy zachwyca bogactwem nacieków i skalnych formacji. Co ciekawe, jaskinie odkryto stosunkowo niedawno, bo w 1938 roku. Jeszcze w tym samym roku zostały udostępnione zwiedzającym i od tamtej pory niezmiennie przyciągają miłośników przyrody oraz podziemnych przygód.

Zwiedzanie trwa od 40 do 60 minut - wszystko zależy od tempa grupy i liczby pytań zadawanych przewodnikowi. A tych zwykle nie brakuje, bo opowieści o powstawaniu jaskiń, ich mieszkańcach i geologicznych ciekawostkach potrafią naprawdę wciągnąć. Warto przygotować się na niewielki wysiłek. Trasa prowadzi przez około 250 schodów, a temperatura przez cały rok utrzymuje się na poziomie około 8 stopni Celsjusza.

Trasa po jaskiniach Jaworzyckich Karolina Burda Archiwum autora

I jeszcze jedno - podczas zwiedzania nie będziecie jedynymi gośćmi. Jaskinie zamieszkują nietoperze, które upodobały sobie to miejsce jako bezpieczne schronienie. Na szczęście są całkowicie niegroźne, a możliwość obserwowania ich w naturalnym środowisku jest dodatkową atrakcją. Rekord tamtejszych podziemi pod względem nietoperzy to aż 5709 osobników podkowca małego w 2015 roku oraz 375 osobników nocka orzęsionego. Jaskinie Jaworzyckie to jedno z tych miejsc, które przypominają, że najpiękniejsze cuda często kryją się tam, gdzie na pierwszy rzut oka ich nie widać.

Jaskinie Jaworzyckie są największym znanym zimowskiem podkowca małego Karolina Burda Archiwum autora

Miasto kontrastów. Tak zmienia się Ostrawa

Warto obrać kurs na bardziej nowoczesną i tętniącą życiem Ostrawę, do której bez problemu dojedziemy pociągiem Leo Express. Nie brakuje tu miejsc z duszą. Jednym z nich jest Willa Grossmanna - prawdziwa perełka dla miłośników architektury. Powstała w latach 1922-1924 z inicjatywy znanego ostrawskiego architekta i budowniczego, Františka Grossmanna. Otoczona zadbanym ogrodem, zachwyca eleganckimi wnętrzami, które bardziej przypominają pałac niż prywatny dom. Willa była symbolem sukcesu jej właściciela i świadectwem jego kunsztu. Niestety, zaledwie kilka lat po ukończeniu budowy los rodziny diametralnie się zmienił. Wielki Kryzys doprowadził Grossmannów do bankructwa. W jednym z pomieszczeń można nawet przeczytać list pożegnalny jednego z członków rodziny. Dziś, spacerując po wnętrzach, można nie tylko podziwiać wyjątkową architekturę, ale także poczuć historię miejsca, które było świadkiem zarówno wielkiego sukcesu, jak i bolesnego upadku.

Willa Grossmanna Karolina Burda Archiwum autora

Jeśli Ołomuniec zachwyca historią, to Ostrawa udowadnia, że przeszłość i nowoczesność mogą iść ze sobą w parze. Najlepszym przykładem są Dolne Witkowice - dawny kompleks przemysłowy, w którym od 1828 do 1998 roku wydobywano węgiel i produkowano nawet 1200 ton surówki żelaza dziennie. Dziś to jedno z najciekawszych miejsc na mapie Czech, które zamiast maszyn przemysłowych, tętni kulturą i przyciąga turystów nowoczesnymi atrakcjami.

Dolne Witkowice Karolina Burda Archiwum autora

Punktem obowiązkowym jest wejście na Bolt Tower - nadbudowę Wielkiego Pieca, udostępnioną zwiedzającym w 2015 roku. Na szczycie znajduje się najwyżej położona kawiarnia w Ostrawie, a widoki wynagradzają każdy krok. Panorama obejmuje całe Witkowice i Ostrawę, a przy dobrej pogodzie na horyzoncie można dostrzec także Beskidy. Na górę wjeżdża się windą, ale część trasy powrotnej prowadzi po ażurowych schodach. Osoby z lękiem wysokości mogą wtedy zastosować prostą zasadę: nie patrzeć w dół. Choć brzmi ekstremalnie, to miejsce pokochały nawet szkolne wycieczki.

Będąc w Dolnych Witkowicach, warto zarezerwować sobie więcej czasu na wizytę w Świecie Techniki. To nowoczesne centrum pełne interaktywnych wystaw, które pokazują, że nauka wcale nie musi być nudna. Cztery strefy, czyli Świat Dziecka, Świat Nauki i Odkryć, Świat Cywilizacji oraz Świat Przyrody, angażują zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. To jedno z tych miejsc, gdzie łatwo stracić poczucie czasu, a ręce aż rwą się do pracy.

Świecie Techniki - stanowisko stacji kosmicznej Karolina Burda Archiwum autora

To właśnie różnorodność jest największą siłą Czech. W ciągu zaledwie kilku dni można przenieść się od gotyckich katedr i barokowych placów, przez podziemne labirynty, aż po industrialne wieże z panoramą Beskidów. A wszystko to bez tłumów, świetną komunikacją i charakterystycznym czeskim spokojem, który sprawia, że zwiedzanie staje się prawdziwą przyjemnością.

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