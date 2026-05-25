W hotelu liczy się nie tylko savoir-vivre

Podczas pobytu w hotelu obowiązują normy dobrego zachowania. Część z nich to niepisane zasady, część znajdziemy w oficjalnych regulaminach. Uprzejmość wobec obsługi, przestrzeganie ciszy nocnej oraz szacunek dla wspólnej przestrzeni wpływają na komfort wszystkich gości.

Jednocześnie warto pamiętać o zasadach związanych z własnym bezpieczeństwem i higieną. Niektóre błędy podczas nocowania w hotelu wydają się zupełnie niewinne, ale mogą prowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Na co uważać?

Nie kładź walizki na łóżku

Po dotarciu do miejsca noclegowego chcesz jak najszybciej się rozpakować i w stu procentach wczuć w wakacyjny klimat. Oto moment, w którym wiele osób popełnia błąd po wejściu do pokoju hotelowego. Z automatu stawiasz walizkę na łóżku, aby wygodnie wyciągnąć jej zawartość? Pomyśl, ile przeszła w czasie podróży i z jak brudnymi powierzchniami miała do czynienia.

Bagaż zamienia się w siedlisko brudu, bakterii, a czasem nawet owadów przeniesionych nieświadomie z lotniska, luku bagażowego albo dworca. Nie chcesz, by to wszystko miało styczność z pościelą, w której już niedługo będziesz odpoczywać. Korzystaj więc ze specjalnych stojaków na bagaże, w które wyposażone są hotele.

Łóżko to nie miejsce na walizkę 123RF/PICSEL

Sprawdź pokojowe zakamarki

Nawet elegancki hotel i pokój wyczyszczony na błysk nie daje stuprocentowej gwarancji, że w trudno dostępnych miejscach nie zagnieździły się pluskwy. Te niewielkie owady potrafią ukrywać się w materacach, zagłówkach łóżek i szczelinach mebli, zwłaszcza tapicerowanych.

Po wejściu do pokoju dobrze jest poświęcić kilka minut na szybkie sprawdzenie najbardziej problematycznych miejsc. Szczególną uwagę zwróć na szwy materaca, narożniki łóżka i ciemne punkty przypominające plamki. Myślisz, że to przesada? Wczesne zauważenie problemu może uchronić przed przywiezieniem niechcianej pamiątki do domu. Usuwanie pluskiew jest bowiem trudne i kosztowne.

Chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje

Zdarza się, że podczas krótkiego wyjścia na korytarz albo do innego pokoju zajmowanego np. przez znajomych zostawiamy na chwilę uchylone lub tylko lekko przymknięte drzwi. Taki zwyczaj zwiększa ryzyko wejścia niepowołanych osób do pokoju i kradzieży.

W hotelach codziennie przebywa wiele osób poza gośćmi i obsługą. Dostawcy, serwis techniczny i inne osoby postronne nie są rzadkim widokiem. Krótka chwila beztroski może więc skończyć się utratą portfela, dokumentów, telefonu i innych cennych przedmiotów. To nie tylko zepsuje humor, ale może nawet utrudnić powrót z wakacji.

Rozwaga podczas korzystania w hotelowego wi-fi

Darmowy dostęp do internetu to dziś standard w większości hoteli. Trzeba mieć jednak z tyłu głowy, że publiczne wi-fi może stanowić zagrożenie dla prywatności. Korzystanie z niezabezpieczonych połączeń zwiększa prawdopodobieństwo przechwycenia danych, haseł czy informacji bankowych.

O ile bez obaw możemy sprawdzić opinie pobliskich restauracji albo rozkłady pociągów, o tyle podczas podróży lepiej unikać logowania do bankowości internetowej przez publiczną sieć hotelową. W poważniejszych sprawach lepiej korzystać z własnego internetu mobilnego.

Uważaj na hotelowe wyposażenie

Ozdobne poduszki może ładnie wyglądają, ale nie zawsze są pierwszej świeżości 123RF/PICSEL

Jedni zupełnie nie zaprzątają sobie tym głowy, drudzy zaraz po wejściu do pokoju hotelowego zastanawiają się, które przedmioty są najrzadziej czyszczone i dezynfekowane. Do puli takiego wyposażenia z pewnością należą piloty do telewizorów, klimatyzacji, telefony stacjonarne i dekoracyjne poduszki.

Podróżni coraz częściej zabierają ze sobą poręczne opakowania chusteczek antybakteryjnych i przecierają najczęściej dotykane przez wcześniejszych gości powierzchnie. To prosty i niezbyt uciążliwy sposób na zwiększenie komfortu i ograniczenie kontaktu z drobnoustrojami.

