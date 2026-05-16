Tanie wyjazdy na Boże Ciało. Ceny zaczynają się już od 220 zł

Boże Ciało w 2026 roku przypada 4 czerwca, tradycyjnie w czwartek. To oznacza, że biorąc jeden dodatkowy dzień urlopu w piątek, zyskamy aż cztery dni wolnego. To wystarczy, by zaplanować wypoczynek za granicą, idealny na krótki reset.

Jak wynika z danych Travelist.pl, ceny zagranicznych pobytów dla dwóch osób zaczynają się już od 220 zł. Wśród dostępnych propozycji nie brakuje zarówno nadmorskich kurortów, jak i górskich regionów, uzdrowisk termalnych czy europejskich miast idealnych na szybki city break.

- Początek czerwca sprzyja zarówno wypoczynkowi nad morzem, jak i city breakom, wyjazdom do term, w tym podróżom do krajów sąsiadujących z Polską. Przy czterech dniach za granicą nie musimy planować pełnego urlopu: wystarczy dobrze dobrany kierunek, dogodny dojazd i hotel, który pozwoli odpocząć niezależnie od pogody. Aktualnie w ofertach widać, że nawet w popularnych krajach południa Europy wciąż można znaleźć bardzo przystępne cenowo propozycje - twierdzi Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Początek czerwca to jeden z najlepszych momentów na podróż. Pogoda w wielu częściach Europy sprzyja wypoczynkowi na plaży oraz zwiedzaniu, a ceny wciąż pozostają wyraźnie niższe niż w szczycie sezonu.

Najtańszy kierunek na czerwcówkę? Czarnogóra nie ma konkurencji

Wśród najtańszych propozycji na długi weekend zdecydowanie wyróżnia się Czarnogóra. Ten niewielki kraj nad Adriatykiem od lat zyskuje popularność, a jednocześnie wciąż pozostaje spokojniejszą i tańszą alternatywą dla Chorwacji czy włoskiego wybrzeża.

Najkorzystniejsze oferty można znaleźć w Budvie, gdzie pobyt dla dwóch osób dostępny jest już od około 220 zł. To jeden z najbardziej znanych kurortów w kraju, który zachwyca połączeniem szerokich plaż, klimatycznej starówki i lokalnej kuchni.

Niewiele droższy jest Kaluderac, gdzie ceny zaczynają się od 230 zł. To propozycja dla osób szukających spokojniejszych plaż i bardziej kameralnej atmosfery.

Rodzinom przypadnie do gustu Petrovac, z ofertami od około 310 zł. Kurort słynie z zadbanej promenady, wygodnej plaży i spokojnego klimatu. Z kolei Dobra Voda, gdzie ceny zaczynają się od 430 zł, zachwyca widokami na Adriatyk i świetnie sprawdza się jako baza wypadowa do zwiedzania południowej części kraju.

Oczywiście do cen wypoczynku musimy doliczyć koszty podróży. Najtańsze loty znajdziemy od 500 zł w dwie strony do Podgoricy z Katowic, jednak jest to opcja z przesiadką. Możemy również skusić się na podróż samochodem, która zajmie nieco ponad 15 godzin (z Krakowa).

Czarnogóra oferuje niezwykle malownicze widoki i urokliwe miasteczka Darryl Brooks 123RF/PICSEL

Dlaczego warto postawić na Czarnogórę? Powodów jest kilka

To jeden z tych kierunków, które potrafią zaskoczyć różnorodnością. W ciągu jednego dnia można wypoczywać na plaży, spacerować po zabytkowych uliczkach Kotoru, a kilka godzin później podziwiać górskie krajobrazy lub odwiedzać jeden z parków narodowych.

Szczególne wrażenie robi Zatoka Kotorska, uznawana za jeden z najpiękniejszych zakątków Europy. Miłośnicy natury docenią także Park Narodowy Biogradska Gora, gdzie znajduje się jeden z ostatnich pierwotnych lasów na kontynencie.

Na uwagę zasługuje również Cetinje - dawna stolica kraju, pełna zabytków i śladów bogatej historii regionu.

Czarnogóra wciąż pozostaje mniej zatłoczona niż najpopularniejsze kurorty południowej Europy. Dzięki temu pozwala cieszyć się prawdziwym klimatem Adriatyku, spokojem i autentyczną atmosferą - a wszystko to w cenach, które w tym sezonie mogą pozytywnie zaskoczyć wielu podróżnych.

