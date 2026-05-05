Spis treści: Najwyższy wodospad w Czechach zachwyca o każdej porze roku Malowniczy szlak do Wodospadu Panczawy to atrakcja sama w sobie Wodospad Panczawy uchodzi za jeden z cudów natury Europy Środkowej W okolicy wodospadu czekają kolejne niezwykłe widoki i atrakcje

Najwyższy wodospad w Czechach zachwyca o każdej porze roku

Wodospad Panczawy, nazywany także Wodospadem Panczawskim, znajduje się w czeskiej części Karkonoszy, na wysokości około 1300 m n.p.m. Jego wody spadają z wysokości aż 148 metrów, co czyni go najwyższym wodospadem w Czechach. To właśnie ta imponująca wysokość sprawia, że każdego roku przyciąga turystów z różnych stron Europy.

Wodospad powstał w wyniku działalności lodowca, który pogłębił dolinę Łaby. Potok Panczawa pozostał na wyżej położonym terenie, tworząc tzw. dolinę wiszącą nad Labskim Dołem. Dzięki temu woda spływa po stromych skałach w kilku widowiskowych kaskadach, tworząc niezwykle malowniczy krajobraz.

Na wodospad składają się cztery główne kaskady o wysokości 36, 39, 23 i 20 metrów. Szerokość strumienia zmienia się w zależności od ilości wody i wynosi od 4 do 8 metrów, jednak niezależnie od tego, widok pozostaje niezwykle efektowny.

Malowniczy szlak do Wodospadu Panczawy to atrakcja sama w sobie

Do Wodospadu Panczawy można dotrzeć zarówno od strony polskiej, jak i czeskiej, ale szczególnie popularna jest trasa rozpoczynająca się w miejscowości Horní Mísečky. To jedna z najkrótszych i jednocześnie najbardziej malowniczych tras prowadzących do wodospadu - liczy około 15,5 km.

Początek szlaku prowadzi asfaltową drogą, która następnie przechodzi w leśną ścieżkę. Po drodze turyści mijają rozległe panoramy górskie oraz schronisko Vrbatova bouda, skąd rozpościera się widok na Śnieżkę i Śnieżne Kotły. Już sam marsz tym odcinkiem stanowi dużą atrakcję i pozwala podziwiać piękno karkonoskiej przyrody.

Końcowy fragment czerwonego szlaku prowadzi łagodnie w dół w stronę wodospadu. To właśnie tutaj otwierają się szerokie panoramy gór, a widok opadających kaskad robi coraz większe wrażenie. Wielu turystów uważa ten odcinek za jeden z najpiękniejszych w całych Karkonoszach.

Po drodze obserwować możemy piękne panoramy, w tym widok na Śnieżkę GERARD East News

Wodospad Panczawy uchodzi za jeden z cudów natury Europy Środkowej

Widok Wodospadu Panczawy potrafi zachwycić nawet osoby, które widziały już wiele górskich atrakcji. Woda spadająca po stromych skałach tworzy spektakularne kaskady, które szczególnie efektownie prezentują się wiosną, gdy topnieją śniegi i zwiększa się poziom wody.

Dla porównania najwyższy wodospad w Polsce - Wielka Siklawa - ma około 70 metrów wysokości, czyli niemal dwa razy mniej niż Panczawa. Dzięki temu czeski wodospad uznawany jest za jeden z najbardziej imponujących wodospadów Europy Środkowej poza obszarem Alp.

Wodospad Penčavski to prawdziwa perełka Karkonoszy 123RF/PICSEL

W okolicy wodospadu czekają kolejne niezwykłe widoki i atrakcje

Wycieczka do Wodospadu Panczawy nie musi kończyć się na samym punkcie widokowym. Szlak można kontynuować w stronę Labskiej Boudy, skąd rozciągają się kolejne imponujące panoramy czeskich Karkonoszy. W pobliżu znajdują się także Wodospady Łaby, które można podziwiać z przygotowanego tarasu widokowego.

Dla osób lubiących dłuższe wędrówki ciekawym punktem na trasie są Harrachovy kameny - skalisty szczyt położony na wysokości 1421 m n.p.m. Rozciągają się stamtąd szerokie widoki na karkonoskie grzbiety, które wynagradzają trud podejścia.

Cała trasa pozwala odkryć jedne z najpiękniejszych krajobrazów czeskich Karkonoszy. Wodospad Panczawy jest jej największą atrakcją, ale otaczające go górskie panoramy, schroniska i punkty widokowe sprawiają, że wycieczka staje się niezapomnianą przygodą. To miejsce, które zdecydowanie warto wpisać na listę najpiękniejszych górskich atrakcji Europy Środkowej.

