Czy Polacy chętnie podróżują w świeta wielkanocne?

Coraz częściej pojawia się pytanie: czy Wielkanoc musi oznaczać wyłącznie święta przy rodzinnym stole? Dla części Polaków to wciąż czas nierozerwalnie związany z tradycją - wizytą w kościele, spotkaniami z bliskimi i dobrze znanymi wszystkim potrawami. Są jednak i tacy, którzy traktują te dni bardziej elastycznie - jak zwykły długi weekend albo moment, w którym na samą myśl o świątecznej rutynie czują lekkie zmęczenie.

Podróżowanie w okresie świąt staje się coraz wyraźniejszym trendem, choć motywacje są bardzo różne. Jedni wybierają wyjazd, by na chwilę odetchnąć od rodzinnych rozmów i presji tradycji. Inni wykorzystują ten czas, by wydłużyć urlop i naprawdę odpocząć. Są też osoby, które traktują Wielkanoc jako okazję do poznania zwyczajów panujących w innych krajach i spojrzenia na święta z zupełnie nowej perspektywy. Jedno jest pewne, nie ma jednego właściwego sposobu na spędzenie Wielkanocy. Dla jednych będzie to dom i tradycja, dla innych podróż i nowe doświadczenia.

Kasia wspomina, że tylko raz spędziła Wielkanoc poza domem i to w dość nietypowych okolicznościach. Wyjechała wtedy na wesele, które odbywało się w Wielką Niedzielę. Atmosfera uroczystości sprawiła, że zapomniała, że w ogóle trwają święta wielkanocne. Najwidoczniej świąteczny klimat odczuwamy najmocniej wtedy, gdy faktycznie go celebrujemy. W innych warunkach może to być po prostu kolejny dzień w kalendarzu. Dla wielu osób Wielkanoc to także moment, w którym pojawia się potrzeba zatrzymania i prawdziwego odpoczynku. Łukasz żartuje, że najchętniej "rzuciłby wszystko i wyjechał w Bieszczady". Z kolei Aleksandra postanowiła nie poprzestawać na marzeniach. Zaplanowała już swój wyjazd i ma zamiar spędzić ten czas dokładnie tak, jak chce.

Karolina, która większą część swojego życia poświęca podróżom, przyznaje, że trudno jej sobie przypomnieć, kiedy ostatnio okres świąteczny spędziła w Polsce. Podchodzi do tego czasu raczej jak do tradycji, ponieważ nie jest osobą religijną. Nie przywiązuje dużej wagi do Wielkanocy, choć docenia przygotowywane wtedy potrawy, które sprawiają jej największą radość. Barbara i Jordi podjęli kiedyś decyzję o przemierzaniu świata na dwóch kółkach i w taki sposób spędzają również święta. Z kolei Zuzanna, jako osoba wierząca, podkreśla, że nie wyobraża sobie podróżowania w tym okresie. Jak tłumaczy, przez siedem dni codziennie udaje się do kościoła. Z uśmiechem dodaje, że to swego rodzaju "maraton", w którym bierze udział razem z rodziną. Pokazuje to, jak różnorodnie można przeżywać święta, w zależności od stylu życia i osobistych przekonań.

Gdzie polecieć na Wielkanoc? Przegląd tanich połączeń lotniczych

Świąteczne przygotowania potrafią solidnie nadwyrężyć domowy budżet. Nic więc dziwnego, że część osób zamiast inwestować w kolejne potrawy, woli przeznaczyć pieniądze na krótki wyjazd. Okazuje się, że wielkanocny city break może kosztować mniej, niż się wydaje. Sprawdziliśmy dostępne połączenia lotnicze w terminie 3-6 kwietnia 2026 roku (stan na 5 lutego 2026).

Jedną z najtańszych propozycji jest Budapeszt. Loty z Katowic można znaleźć już od około 140 zł za osobę. Atutem są poranne godziny wylotu i przylotu, które pozwalają w pełni wykorzystać czas na miejscu i spokojnie wrócić do codziennych obowiązków. Zbliżone ceny oferują również połączenia z Warszawy.

Atrakcyjnie prezentuje się także Mediolan. Bezpośrednie loty z Warszawy kosztują około 140 zł od osoby, co czyni to włoskie miasto idealnym kierunkiem na krótki, świąteczny wypad bez straty czasu na przesiadki. Pozostając we Włoszech, z tego samego lotniska można polecieć także do Wenecji - bilety dostępne są w cenach od około 225 zł.

Miłośnicy Skandynawii również znajdą coś dla siebie. Z Gdańska i Krakowa można polecieć do Göteborga w cenach od 130 do 200 zł. Z kolei Sztokholm jest dostępny zarówno z Gdańska, jak i Warszawy - tu ceny zaczynają się od około 130 zł i sięgają 170 zł za osobę.

Ciekawą i niedrogą alternatywą jest także Wilno. Loty z Krakowa można kupić już za około 127 zł od osoby, co czyni litewską stolicę jednym z najtańszych kierunków na wielkanocny wyjazd. Jak widać, święta poza domem nie muszą oznaczać dużych wydatków.

