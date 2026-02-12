Dlaczego Polacy podróżują w Wielkanoc? "Nie mam kiedy podrapać się po nosie"
Wielkanoc kojarzy się z domowym ciepłem, tradycją i chwilą wytchnienia - przynajmniej w teorii. W praktyce bywa, że nie ma kiedy podrapać się po nosie. Staje się istnym maratonem między kuchnią a stołem, gdzie lista zadań rośnie szybciej niż drożdżowe ciasto. Nic więc dziwnego, że część osób zamiast szukać kolejnej patelni, zaczyna szukać biletów lotniczych. Bo relaks może mieć wiele twarzy, czasem nawet w formie wielkanocnej walizki. Co Polacy myślą o świątecznych wyjazdach i gdzie warto się wybrać?
Spis treści:
- Czy Polacy chętnie podróżują w świeta wielkanocne?
- Gdzie polecieć na Wielkanoc? Przegląd tanich połączeń lotniczych
Czy Polacy chętnie podróżują w świeta wielkanocne?
Coraz częściej pojawia się pytanie: czy Wielkanoc musi oznaczać wyłącznie święta przy rodzinnym stole? Dla części Polaków to wciąż czas nierozerwalnie związany z tradycją - wizytą w kościele, spotkaniami z bliskimi i dobrze znanymi wszystkim potrawami. Są jednak i tacy, którzy traktują te dni bardziej elastycznie - jak zwykły długi weekend albo moment, w którym na samą myśl o świątecznej rutynie czują lekkie zmęczenie.
Podróżowanie w okresie świąt staje się coraz wyraźniejszym trendem, choć motywacje są bardzo różne. Jedni wybierają wyjazd, by na chwilę odetchnąć od rodzinnych rozmów i presji tradycji. Inni wykorzystują ten czas, by wydłużyć urlop i naprawdę odpocząć. Są też osoby, które traktują Wielkanoc jako okazję do poznania zwyczajów panujących w innych krajach i spojrzenia na święta z zupełnie nowej perspektywy. Jedno jest pewne, nie ma jednego właściwego sposobu na spędzenie Wielkanocy. Dla jednych będzie to dom i tradycja, dla innych podróż i nowe doświadczenia.
Kasia wspomina, że tylko raz spędziła Wielkanoc poza domem i to w dość nietypowych okolicznościach. Wyjechała wtedy na wesele, które odbywało się w Wielką Niedzielę. Atmosfera uroczystości sprawiła, że zapomniała, że w ogóle trwają święta wielkanocne. Najwidoczniej świąteczny klimat odczuwamy najmocniej wtedy, gdy faktycznie go celebrujemy. W innych warunkach może to być po prostu kolejny dzień w kalendarzu. Dla wielu osób Wielkanoc to także moment, w którym pojawia się potrzeba zatrzymania i prawdziwego odpoczynku. Łukasz żartuje, że najchętniej "rzuciłby wszystko i wyjechał w Bieszczady". Z kolei Aleksandra postanowiła nie poprzestawać na marzeniach. Zaplanowała już swój wyjazd i ma zamiar spędzić ten czas dokładnie tak, jak chce.
Karolina, która większą część swojego życia poświęca podróżom, przyznaje, że trudno jej sobie przypomnieć, kiedy ostatnio okres świąteczny spędziła w Polsce. Podchodzi do tego czasu raczej jak do tradycji, ponieważ nie jest osobą religijną. Nie przywiązuje dużej wagi do Wielkanocy, choć docenia przygotowywane wtedy potrawy, które sprawiają jej największą radość. Barbara i Jordi podjęli kiedyś decyzję o przemierzaniu świata na dwóch kółkach i w taki sposób spędzają również święta. Z kolei Zuzanna, jako osoba wierząca, podkreśla, że nie wyobraża sobie podróżowania w tym okresie. Jak tłumaczy, przez siedem dni codziennie udaje się do kościoła. Z uśmiechem dodaje, że to swego rodzaju "maraton", w którym bierze udział razem z rodziną. Pokazuje to, jak różnorodnie można przeżywać święta, w zależności od stylu życia i osobistych przekonań.
Zobacz również: Podróże osobiste: Przewyższała Paryż i Londyn. Nie wszyscy wiedzą, że była największą metropolią świata
Gdzie polecieć na Wielkanoc? Przegląd tanich połączeń lotniczych
Świąteczne przygotowania potrafią solidnie nadwyrężyć domowy budżet. Nic więc dziwnego, że część osób zamiast inwestować w kolejne potrawy, woli przeznaczyć pieniądze na krótki wyjazd. Okazuje się, że wielkanocny city break może kosztować mniej, niż się wydaje. Sprawdziliśmy dostępne połączenia lotnicze w terminie 3-6 kwietnia 2026 roku (stan na 5 lutego 2026).
Jedną z najtańszych propozycji jest Budapeszt. Loty z Katowic można znaleźć już od około 140 zł za osobę. Atutem są poranne godziny wylotu i przylotu, które pozwalają w pełni wykorzystać czas na miejscu i spokojnie wrócić do codziennych obowiązków. Zbliżone ceny oferują również połączenia z Warszawy.
Atrakcyjnie prezentuje się także Mediolan. Bezpośrednie loty z Warszawy kosztują około 140 zł od osoby, co czyni to włoskie miasto idealnym kierunkiem na krótki, świąteczny wypad bez straty czasu na przesiadki. Pozostając we Włoszech, z tego samego lotniska można polecieć także do Wenecji - bilety dostępne są w cenach od około 225 zł.
Miłośnicy Skandynawii również znajdą coś dla siebie. Z Gdańska i Krakowa można polecieć do Göteborga w cenach od 130 do 200 zł. Z kolei Sztokholm jest dostępny zarówno z Gdańska, jak i Warszawy - tu ceny zaczynają się od około 130 zł i sięgają 170 zł za osobę.
Ciekawą i niedrogą alternatywą jest także Wilno. Loty z Krakowa można kupić już za około 127 zł od osoby, co czyni litewską stolicę jednym z najtańszych kierunków na wielkanocny wyjazd. Jak widać, święta poza domem nie muszą oznaczać dużych wydatków.
Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże