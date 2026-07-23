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Spis treści: Sielska wieś na Słowacji. Tego miejsca się nie zapomina Jak dotrzeć do wieży widokowej przy polsko-słowackiej granicy? Dociera tu niewielu turystów. Wieża widokowa kilka minut od polskiej granicy Miejsce z historią. Tak wyglądały początki przygranicznej wsi

Sielska wieś na Słowacji. Tego miejsca się nie zapomina

Jedni je uwielbiają, inni niekoniecznie. Wież widokowych jest w Polsce coraz więcej, nie brakuje ich również u naszych południowych sąsiadów. Drewniane konstrukcje zazwyczaj przyciągają tłumy turystów. Na Słowacji, w małej miejscowości Novot', znajduje się wieża mierząca ok. 10 m wysokości. Rozpościerają się z niej widoki na Babią Górę, Rochacze, Malý Rozsutec, Veľký Rozsutec, Tatry i Orawę.

Jeśli wybierasz się na weekend w Beskid Żywiecki i będziesz w okolicach Żywca, Rajczy, Milówki czy Ujsół, warto wybrać się z krótką wizytą na Słowację. Do Novoti najszybciej dotrzesz przez przejście graniczne Ujsoły-Novot' w Glince. Z miejscowości Ujsoły to 15-20 minut samochodem. Po przekroczeniu granicy tylko chwila dzieli cię od sielskiej krainy wiodącej przez malownicze polany pełne kwiatów.

Novot' to niewielka słowacka miejscowość. Słynie z pięknych widoków archiwum prywatne archiwum prywatne

Jak dotrzeć do wieży widokowej przy polsko-słowackiej granicy?

Do wieży widokowej prowadzi prosta i przyjemna trasa. Warto zaparkować w dole, by jak podczas spaceru jak najdłużej rozkoszować się tymi widokami. Króluje tu cisza i spokój, dzięki czemu można złapać oddech i chociaż na moment oderwać się od szybkiego tempa codzienności. Turystów praktycznie tu nie ma, ale od czasu do czasu będą mijali was mieszkańcy, którzy z pewnością przywitają się słowami: "Dobrý deň".

Pobyt w Beskidzie Żywieckim spędzasz na górskich wędrówkach? Przy polsko-słowackiej granicy znajduje się niewielkie schronisko Krawców Wierch. Jeśli akurat masz w planach je odwiedzić i dysponujesz większą ilością czasu, odwiedź Novot'. Wystarczy podążać trasą od schroniska, prowadzącą grzbietem granicznym (w kierunku szczytu Vlkov vrch). Można nią zejść wprost do słowackiej miejscowości.

Dociera tu niewielu turystów. Wieża widokowa kilka minut od polskiej granicy

Wieża widokowa znajduje się na Moldovym Wierchu (Modlový Vrch) liczącym 915 m n.p.m., a wejście na nią jest bezpłatne. W przeszłości pełnił rolę wojskowego punktu obserwacyjnego, został zlikwidowany w 1956 roku. Malownicze wzniesienie znajduje się w słowackiej części Beskidu Orawskiego, tuż za polsko-słowacką granicą. Wieża powstała w 2019 roku i jest owocem współpracy polsko-słowackiego mikroprojektu "Łączy nas przyroda i kultura" gmin Ujsoły i Novot'.

Nie musisz jechać do Zakopanego, by mieć piękny widok na Tatry Natalia Grygny archiwum prywatne

Drewniana konstrukcja może i nie jest zbyt wysoka, ale widoki mówią same za siebie. Wcale nie musicie jechać do Zakopanego, by popatrzeć na Tatry. Stąd prezentują się równie majestatycznie - w zależności na jakie piętro uda wam się wspiąć. Konstrukcja ma trzy poziomy, na które można wejść po schodkach. Przeszkodą w podziwianiu widoków - zwłaszcza jesienią, mogą być gęste mgły. Dlatego lepiej nie zwlekać i wybrać się tu jeszcze w wakacje. Wiosną i latem wieża w Novoti jest popularna szczególnie o zachodzie słońca. Mieszkańcy często przychodzą tu, by podziwiać górskie szczyty układające się do snu.

Po trudach wspinaczki można odpocząć pod wieżą. Znajduje się tu wiata turystyczna i huśtawka. Przy okazji można też zapoznać się z historią, zwyczajami i obrzędami tutejszych górali.

Ukryte miejsce tuż przy granicy polsko-słowackiej. Dociera tu mało turystów Natalia Grygny archiwum prywatne

Miejsce z historią. Tak wyglądały początki przygranicznej wsi

Novot' znajduje się w powiecie Namiestów w kraju żylińskim. W miejscowości używana jest gwara orawska, która przez polskich językoznawców zaliczana jest do dialektu małopolskiego języka polskiego. Słowacy zaliczają ją jako przejściową gwarę polsko-słowacką.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1691 roku. To właśnie wtedy została lokowana gmina Novot'. We wspomnianym roku była nazywana Gyurkov, w 1712 jako Novotty. W 1920 roku była już znana jako Novot' zgodnie z węgierską nazwą. Miejscowość należała do Państwa Orawskiego i znajdowała się pod władzą dziedzicznych sołtysów Jurczaków. W 1715 roku zamieszkiwało ją zaledwie 250 osób. W 1828 roku było to już 168 domów i 1180 mieszkańców. Osada Novotský Dúľov liczyła 13 domów i 74 mieszkańców. Górale zajmowali się uprawą lnu, produkowali gonty, zajmowali się wyrębem drzewa, spławianiem i produkcją drewnianych naczyń.

Novot' do dziś skrywa kilka charakterystycznych drewnianych obejść reprezentujących podbeskidzką architekturę ludową. W miejsce drewnianego kościoła z lat 1942-1948, wzniesiono murowaną świątynię według projektu architekta M.M. Harmnica.

Z poprzedniego kościoła zachowało się kilka cennych rzeczy, m.in. obraz Narodzenia Marii Panny, posąg św. Wendelina, drewniane rzeźby ludowe z XIX wieku czy słupy kamienne Trójcy Świętej z 1806.

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