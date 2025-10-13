Spis treści: Toskania. 20 tys. euro za przeprowadzkę do malowniczej wioski Ceny domów w Radicondoli. Burmistrz wspomina o dodatkowym remoncie Tylko godzinę od Florencji. Toskańska wioska jak z obrazka

Dom pod słońcem Toskanii? Radcondoli to malownicza wioska położona niedaleko Sieny. Chociaż krajobraz wygląda jak ze znanych filmów i pocztówek, władze miejscowości w ostatnich latach mierzą się ze stopniowym jej wyludnianiem. Wioskę zamieszkiwało niegdyś niemal 3 tys. osób, obecnie to już tylko 966 mieszkańców. Niemal 100 z 450 domów obecnie stoi pustych. Lokalne władze robią co mogą, by odwrócić ten trend. Teraz kuszą potencjalnie zainteresowanych nową ofertą.

Toskania. 20 tys. euro za przeprowadzkę do malowniczej wioski

Cofnijmy się do 2023 roku, kiedy to Radicondoli stworzyło program dedykowany osobom, które chcą kupić i zamieszkać w jednym z pustych domów na terenie miejscowości. W ofercie było 20 tys. euro za przeprowadzkę i dodatkowe 6 tys. euro na pokrycie kosztów, wśród których znajdowały się transport i ogrzewanie. Teraz władze postanowiły pójść krok dalej i proponują nie tylko wspomniane kwoty. Nowi najemcy mogą liczyć na pokrycie czynszu za pierwsze dwa lata. Nowy punkt programu wejdzie w życie wraz z początkiem 2026 roku.

Burmistrz Francesco Guarguaglini, cytowany przez CNN, podkreśla, że uruchomiony dwa lata temu program jest rozwijamy.

"W tym roku przeznaczyliśmy ponad 400 tys. euro na wsparcie zakupu nowych domów i wynajem, a także na inne kluczowe działania, takie jak pomoc finansowa dla studentów, osób dojeżdżających do pracy komunikacją miejską i osób korzystających z zielonej energii" - tłumaczy.

W Toskanii można się zakochać 123RF/PICSEL

Ceny domów w Radicondoli. Burmistrz wspomina o dodatkowym remoncie

Guarguaglini podkreśla, że to zupełnie nowe podejście, jakie znamy z realizowanego we Włoszech programu "Domy za euro". Zwraca uwagę, że nieruchomości na terenie wioski "mają wartość". To zarówno mieszkania jednopokojowe w historycznym centrum wioski, jak i charakterystyczne toskańskie domy na obrzeżach. Są dostępne zarówno na wynajem, jak i na sprzedaż.

Cena? Od około 50 tys. euro za mniejsze lokale lub ponad 100 tys. euro za większe domu. Większość z oferowanych nieruchomości jest w dobrym stanie, ale burmistrz nie ukrywa, że niektóre z nich mogą wymagać remontu. To z kolei dodatkowy koszt za ok. 10 tys. euro.

Rozwiń

W praktyce wygląda to mniej więcej tak. Nabywca, który wykorzysta 20 tys. euro, może kupić niewielkie mieszkanie za ok. 30 tys. euro. Z kolei najemcy domu o powierzchni 60 - 80 mkw., dzięki dopłacie, zamiast 400 euro miesięcznie czynszu będą płacić 200 euro.

Burmistrz - oprócz atrakcyjnej lokalizacji, wymienia też inne zalety. Jego zdaniem Radcondoli słynie też z gościnności i wielu inicjatyw kulturalnych.

Od momentu startu programu w 2023 roku, w Radcondoli osiedliło się 60 nowych mieszkańców (w tym kilku obcokrajowców). Burmistrz liczy, że liczba ludności znowu przekroczy tysiąc.

Problem z malejącą liczbą ludności zaczął się w latach 50. XX wieku. Młodzi mieszkańcy wioski zaczęli wyjeżdżać do pracy do większych ośrodków. Guarguaglini zwraca uwagę, że każdego roku umiera 15 starszych mieszkańców i rodzi się tylko troje dzieci.

Tylko godzinę od Florencji. Toskańska wioska jak z obrazka

Toskania to jeden z najpopularniejszych regionów we Włoszech. Na jej barwny pejzaż składają się wzgórza z winnicami i cyprysami, gaje oliwne, charakterystyczna architektura, wyborna kuchnia i bogate dziedzictwo kulturowe. Ze względu na zapierające dech krajobrazy, Toskania często jest scenerią dla produkcji filmowych. Do tej pory nakręcono tu m.in. "Pod słońcem Toskanii", "Pokój z widokiem" czy "Listy do Julii". Włoski region był również tłem dla niektórych scen w słynnym filmie "Gladiator".

Toskania to oczywiście historyczne miasta, takie jak np. Florencja i oczywiście wplecione w krajobraz wioski. Wspomniana Radicondoli znajduje się ok. 40 minut od Sieny i nieco ponad godzinę od Florencji. To z pewnością o wiele spokojniejsze miejsce pod względem turystycznym niż bardziej znane miasta i wsie. Radicondoli słynie z dobrego wina, oliwy z oliwek i innych lokalnych specjałów.

"Byłeś kiedyś w Radicondoli? Ta urocza wioska to idealne miejsce, którego szukałeś w Toskanii. Tutaj czas się zatrzymuje, a piękno krajobrazu komponuje się z urokliwymi średniowiecznymi uliczkami" - podaje na Instagramie Visit Tuscany.

Rozwiń

***

Źródło: CNN/instagram.com/visittuscany/

Matteo Brunetti: We Włoszech trudno wyszukać dobrą włoską restaurację, bo oceny turystów wprowadzają w błąd INTERIA.PL