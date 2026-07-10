Nowoczesne maszyny przyspieszą kontrole na lotnisku w Warszawie

Na stołecznym lotnisku już na początku maja br. rozpoczęto skomplikowaną wymianę skanerów kontroli bezpieczeństwa na najnowocześniejsze urządzenia w technologii C3. Zapowiadano wówczas, że na przełomie czerwca i lipca pierwsze urządzenia zostaną oddane do użytku. Z uwagi na ogromne gabaryty maszyn, potocznie nazywa się je "smoczycami".

"Przyniosą one (skanery - przyp. red.) natychmiastową ulgę i przyspieszą odprawę, ponieważ pasażerowie nie będą musieli wyciągać z bagażu żadnej dużej elektroniki. Z kolei decyzję o podniesieniu limitu płynów podejmiemy niezwłocznie, gdy będzie taka możliwość" - mówił w połowie czerwca br. Łukasz Chaberski - Prezes Zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A.

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Dwa urządzenia zostały właśnie uruchomione, a docelowo w stołecznym porcie ma pracować 15 takich nowoczesnych maszyn.

"Uruchomiliśmy operacyjnie dwa nowe skanery bezpieczeństwa - określane przez nas jako >>smoczyce<<. Urządzenia obsługują pasażerów Fast Track (korzystających z usługi szybszej kontroli - przyp. red.), choć w sytuacji spiętrzenia jeden ze skanerów będzie również wykorzystywany do kontroli pozostałych podróżnych w strefie AB" - poinformował p.o. rzecznika Lotniska Chopina Piotr Rudzki, cytowany przez PAP.

Urządzenia działają w standardzie C3, a to oznacza, że pasażerowie Fast Track nie muszą już wyjmować elektroniki i płynów z bagażu. Limit dozwolonych płynów jest podniesiony ze 100 ml do 2 l tylko dla tych urządzeń i nadal obowiązuje on na pozostałych skanerach. "Apelujemy do pasażerów, aby byli odpowiednio przygotowani do kontroli i podróży" - dodał Piotr Rudzki.

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Skanery EDSCB C3 działają również na lotniskach w Rzeszowie, Poznaniu i Lublinie 123 123RF/PICSEL

Inne, polskie lotniska również z nowoczesnymi skanerami

Najnowszej generacji skanery EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) kilka dni temu zostały uruchomione na lotnisku w Gdańsku.

"Nowe prześwietlarki generują bardzo dokładny obraz 3D wnętrza walizki. Zaawansowane algorytmy automatycznie rozpoznają materiały niebezpieczne. Pasażer nie musi tracić czasu na wypakowywanie laptopów, tabletów ani kosmetyczek" - informował oficjalny seriws miasta gdansk.pl.

"Jesteśmy na etapie sprawdzania skuteczności działania nowych skanerów. Testy wypadają obiecująco. Mamy nadzieję, że to nowe rozwiązanie technologiczne znacząco przyspieszy i ułatwi kontrolę bezpieczeństwa (...). Takie są dotychczasowe doświadczenia innych lotnisk" - powiedział Łukasz Kunowski, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym Gdańsk.

Skanery EDSCB C3 działają również na lotniskach w Rzeszowie, Poznaniu i Lublinie.

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