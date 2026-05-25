Duże utrudnienia dla turystów. Droga do Morskiego Oka zamknięta

Łukasz Piątek

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego poinformowały o całkowitym zamknięciu drogi do Morskiego Oka dla ruchu pieszych oraz e-busów i wozów konnych na odcinku od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza. "Osobom planującym wycieczkę do Morskiego Oka w dniach 25-29 maja sugerujemy przełożenie jej na termin po zakończeniu prac i ponownym otwarciu drogi" - wskazuje TPN.

Od poniedziałku 25 maja do piątku 29 maja droga do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta

Kilka dni temu Starostwo Powiatowe w Zakopanem rozpoczęło kolejny etap remontu drogi prowadzącej do Morskiego Oka. Od 18 maja do 22 maja e-busy i wozy konne tam nie kursowały, ale turyści nadal mogli przejść pieszo remontowany odcinek.

Natomiast dziś, czyli od 25 maja nastąpiło całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka. Władze TPN informują, że w tym czasie droga prowadząca w kierunku Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta na odcinku od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza, zarówno dla ruchu kołowego jak i pieszego, z powodu prac związanych z układaniem nowych warstw asfaltu.

"Osobom planującym wycieczkę do Morskiego Oka w dniach 25-29 maja sugerujemy przełożenie jej na termin po zakończeniu prac i ponownym otwarciu drogi" - wskazuje TPN.

W komunikacie dodano, że dojście do schronisk w Morskim Oku i Roztoce oraz do zielonego szlaku do Doliny Pięciu Stawów będzie możliwe z Zazadniej lub Wierchu Poroniec przez Rusinową Polanę, następnie czarnym szlakiem do połączenia z czerwonym szlakiem z Równi Waksmundzkiej i dalej w kierunku Wodogrzmotów Mickiewicza oraz Morskiego Oka lub Doliny Pięciu Stawów. Ponadto władze TPN przypominają o zamkniętym do końca września parkingu na Zazadniej.

Trasa obejściowa omija remontowany odcinek drogi, ale wydłuża dojście o ok. 1,5-2 godziny w jedną stronę względem standardowej trasy z Palenicy Białczańskiej. Powrót również jest możliwy tylko przez wyżej opisane trasy - czytamy w komunikacie na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Wszystkie terminy prac są uzależnione od warunków pogodowych i mogą ulec zmianie - zaznaczono.

Turyści wybierający się w Tatry, muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami

Kolejne utrudnienia już w czerwcu

Od 8 czerwca do 10 czerwca (poniedziałek-środa) ponownie wystąpią utrudnienia na drodze do Morskiego Oka, ale droga będzie otwarta dla pieszych. Nie będą kursować e-busy i wozy konne.

Na te dni zaplanowane są prace przy poboczach. Prowadzone będą wahadłowo, dlatego należy liczyć się z utrudnieniami i okresowymi wstrzymaniem ruchu na remontowanym odcinku drogi - informuje TPN.

