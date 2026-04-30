Nowe skanery na lotnisku w Gdańsku. Pierwsze zmiany już w czerwcu

Pierwsze nowoczesne skanery mają pojawić się na lotnisku już w czerwcu 2026. Przed wakacjami zainstalowane zostaną dokładnie dwa takie urządzenia.

Skanery CT umożliwiają dokładniejsze prześwietlanie bagażu, dzięki czemu pasażerowie nie muszą wyjmować płynów ani ograniczać ich do pojemności 100 ml.

Zmiany, które obejmą tylko wybrane linie kontroli bezpieczeństwa to etap testowy, który pozwoli ocenić, jak nowe rozwiązania wpływają na tempo odprawy i długość kolejek. Zarząd lotniska zapewnia jednak, że inwestycja nie skończy się na dwóch nowych skanerach.

- Podjęliśmy decyzję, że lotnisko w Gdańsku wymieni wszystkie linie kontroli bezpieczeństwa i zakupi nowoczesne skanery CT, dzięki którym będziemy mogli znieść limit płynów w bagażu podręcznym - mówi w rozmowie z Fly4free.pl Tomasz Kloskowski, prezes lotniska w Gdańsku.

Te lotniska już bez limitów płynów. Pasażerowie mogą zabierać z domu napoje

Podobne rozwiązania funkcjonują już na lotniskach w kilku innych miastach - między innymi w Poznaniu i Krakowie. Tam pasażerowie mogą mieć przy sobie dowolną ilość płynów pod warunkiem, że maksymalna pojemność każdego opakowania wynosi 2 l. Nie muszą też wyjmować ich z bagażu podczas kontroli.

W praktyce, dla podróżnych oznacza to ogromny komfort pakowania - latając z bagażem podręcznym nie musimy już przelewać kosmetyków w miejsze buteleczki, czy też specjalnie kupować ich w mniejszych formatach.

Na lotnisko możemy też zabrać dużą wodę oraz inne napoje w butelkach, które do tej pory musieliśmy kupować w strefie bezcłowej za niemałe pieniądze.

Inwestycja w komfort podróżnych. Kiedy nastąpi pełna modernizacja?

Pełna modernizacja systemu kontroli bezpieczeństwa w Gdańsku to duże przedsięwzięcie. Szacowany koszt inwestycji wynosi około 40 milionów złotych. Władze lotniska zapowiadają jednak, że projekt zostanie zrealizowany w najbliższym czasie, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w planach inwestycyjnych.

Zgodnie z zapowiedziami nowe skanery mają zostać zainstalowane na wszystkich liniach kontroli bezpieczeństwa do połowy przyszłego roku, jeszcze przed sezonem wakacyjnym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pasażerowie będą mogli zapomnieć o ograniczeniach dotyczących przewozu płynów i znacznie szybciej przechodzić przez kontrolę.

