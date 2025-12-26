Spis treści: Marrakesz - egzotyczna kultura i niebieskie niebo Najgorętsze europejskie miasto bez tłumów Zielona "perła Atlantyku" Gorąca egzotyka i mieszanka kultur

Marrakesz - egzotyczna kultura i niebieskie niebo

Maroko, a w szczególności Marrakesz położony u podnóża Atlasu Wysokiego to prawdziwa turystyczna perła. Miasto zachwyca nie tylko feerią barw, smaków i aromatów, ale też bogatą kulturą i zabytkami. Jego najstarsza część została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W styczniu temperatury sięgają 18°C, a niebo najczęściej jest niebieskie. 12 stycznia świętuje się tam berberyjski nowy rok, co samo w sobie jest ogromną atrakcją. Najtańsze loty można kupić na początku stycznia już za nieco ponad 400 zł.

Marrakesz jest bogaty w wiele zabytków i atrakcji Canva Pro INTERIA.PL

Najgorętsze europejskie miasto bez tłumów

Sewilla to najcieplejsze hiszpańskie i europejskie miasto - dociera tu gorące powietrze z Afryki. Nawet w styczniu nie ma tu mowy o zimnie - temperatury sięgają 15-18°C. Za to urokliwe miasto pełne zabytków i deptaków można zwiedzać bez tłumów, a ceny noclegów są znacznie niższe. Czekają na ciebie mauretańskie pałace na czele z Alcazarem, kluby flamenco i bary tapas. W styczniu andaluzyjskie miejscowości są jeszcze świątecznie przystrojone, a szczególnie atrakcyjnym wydarzeniem jest kolorowa parada Trzech Króli, która odbywa się wieczorem 5 stycznia. Ceny lotów na styczeń zaczynają się od 400 zł.

Sewilla to jedno z najgorętszych i najpiękniejszych europejskich miast 123RF/PICSEL

Zielona "perła Atlantyku"

Madera nie bez przyczyny bywa nazywana "perłą Atlantyku" - portugalska wyspa słynie z zielonych klifów, spektakularnych gór i unikatowych lewad, czyli szlaków wzdłuż kanałów z wodą. To raj dla piechurów i miłośników zjawiskowych widoków. Do odpoczynku zachęcają czarne wulkaniczne plaże i naturalne baseny. Obowiązkowym punktem zwiedzania jest "dach Madery", czyli szlak między dwoma najwyższymi szczytami wyspy, a także półwysep Sao Lorenco. W styczniu koniecznie trzeba odwiedzić stolicę - Funchal zachwyca świątecznymi dekoracjami i mnóstwem innych atrakcji. Madera to "wyspa wiecznej wiosny" - łagodny klimat panuje tu przez cały rok. W styczniu i lutym temperatury wynoszą 16-20°C, a dzień jest znacznie dłuższy niż w Polsce. Trzeba się jednak liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Ceny lotów na tygodniowy pobyt zaczynają się od 1300 zł w obie strony.

Gorąca egzotyka i mieszanka kultur

Rajska wyspa należąca do Tanzanii kusi lazurową wodą, białymi plażami i tropikalnymi temperaturami. W styczniu i lutym zarówno temperatura powietrza, jak i wody oscyluje w okolicach 30°C. Ogromną atrakcją Zanzibaru jest historyczna dzielnica stolicy wyspy, która jest mieszanką kultur - afrykańskiej, arabskiej, indyjskiej i europejskiej. Miłośnicy przyrody muszą wybrać się do Parku Narodowego Jozani, by zobaczyć endemiczny las deszczowy. Ceny lotów na tygodniowy pobyt zaczynają się od 4 tys. zł w obie strony (lot z Warszawy z jedną przesiadką).

Na Zanzibarze można poczuć rajski klimat 123RF/PICSEL

