Gdzie lecieć na najlepszy i najtańszy citybreak w 2026 r.? Najnowszy ranking

Ze względu na coraz wyższe ceny lotów i bezpieczeństwo podróży większość turystów będzie wybierać sprawdzone europejskie kierunki. Jak jednak uniknąć wysokich cen i tłumów? Pomocny może być najnowszy ranking opracowany przez City Costs Barometer na zlecenie Travel Money. Porównano w nim najczęstsze koszty, jakie muszą ponieść turyści w czasie weekendowego wyjazdu do miasta.

Specjaliści wzięli więc pod uwagę ceny 2 noclegów w 3-gwiazdkowym hotelu, koszty transferu z lotniska, 48-godzinnego biletu komunikacji miejskiej, trzydaniowej kolacji z winem, a nawet cenę biletu do najpopularniejszej galerii sztuki czy przejazdu turystycznym autobusem. Uwzględniono też średnie ceny najpotrzebniejszych artykułów spożywczych w sklepach.

Oto najtańsze miasta na citybreaki w 2026 r.

Według raportu niektóre europejskie miasta są znacznie tańsze i bardziej przystępne dla turystów po przyjeździe. Ceny w restauracjach i sklepach spożywczych są niższe, podobnie jak koszty biletów na najpopularniejsze atrakcje. W rankingu wciąż królują miasta z Europy Wschodniej - zajmują aż 8 miejsc w pierwszej dziesiątce.

Zwycięzcą rankingu zostało Sarajewo - doceniono je za niskie koszty ogólne podróży, przystępne ceny noclegów oraz atrakcji, a także tani transport publiczny. Stolica Bośni i Hercegowiny jest idealna ze względu na bogactwo historii i mieszankę kultur, niezwykłą atmosferę oraz różnorodność widoków, które gwarantują otaczające miasto góry. Nie będą się tu nudzić nawet najbardziej wymagający turyści, zwłaszcza że Sarajewo słynie też z pysznego i niedrogiego jedzenia.

Drugie miejsce zajął Bukareszt, jako jedno z najciekawszych i najtańszych europejskich miast. Stolica Rumunii oferuje niskie ceny noclegów, wyżywienia i transportu, a jednocześnie wysoką jakość usług. "Paryż Wschodu" zachwyca m.in. wyjątkową architekturą w stylu belle époque.

Budynek Pałacu Parlamentu w Bukareszcie robi ogromne wrażenie, jednak skrywa trudną dla tego miasta historię

Podium zamyka Tirana, która zyskała miano "miasta kontrastów". Zobaczyć można tu kolorowe place, zabytkowe meczety i zjawiskowe punkty widokowe, ale też pozostałości tragicznej historii. Autorzy rankingu podkreślają, że stolica Albanii ma wszystko, co jest niezbędne dla współczesnych turystów - bogatą ofertę kulturalną, lokalne jedzenie oraz wspaniałe widoki, a wszystko to w przystępnych cenach.

Oto lista najtańszych europejskich miast na citybreak w 2026 r. wraz z kosztami weekendowego pobytu dla 2 osób:

Sarajewo, Bośnia i Hercegowina: 287 euro Bukareszt, Rumunia: 299 euro Tirana, Albania: 304,50 euro Belgrad, Serbia: 307 euro Trenczyn, Słowacja: 315 euro Ryga, Łotwa: 322 euro Lille, Francja: 334 euro Wilno, Litwa: 334 euro Strasburg, Francja: 369 euro Podgorica, Czarnogóra: 384,50 euro

Tirana, stolica Albanii, potrafi urzekać swoją barwnością

Które europejskie miasta są najdroższe na krótki wypad?

Najdroższym europejskim miastem według rankingu opracowanego dla Travel Money zostało Oslo. Stolica Norwegii może odstraszać zarówno wysokimi kosztami noclegów, jak i miejskiego transportu, a także żywności. Jednocześnie przyciąga różnorodnością i łatwym dostępem do natury. Nietrudno tu o miejsca odludne, co jest niespotykane w większości europejskich stolic.

Wysokie ceny mogą zniechęcać do podróżowania do stolicy Norwegii

A oto lista najdroższych europejskich miast wraz z kosztami weekendu dla 2 osób:

Oslo, Norwegia: 850 euro Kopenhaga, Dania: 777 euro Edynburg, Szkocja: 773 euro Genewa, Szwajcaria: 746 euro Barcelona, Hiszpania: 742 euro Dublin, Irlandia: 707 euro Amsterdam , Holandia: 705 euro Cork, Irlandia: 697 euro Wenecja, Włochy: 672 euro Madryt, Hiszpania: 672 euro

źródło: euronews.com

