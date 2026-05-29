Gdzie na citybreak w Europie? Oto ranking najtańszych i najdroższych miast
Ze względu na rosnące koszty życia i wzrost cen paliw podróżowanie staje się coraz droższe. Zmniejsza się też liczba bezpiecznych kierunków, dlatego tańsze destynacje stają się "produktami" na wagę złota. Sporym ułatwieniem przy wyborze okazyjnego wyjazdu może być najnowszy ranking najtańszych i najdroższych europejskich miast, idealnych na wyjątkowy citybreak. Sprawdź, dokąd najlepiej pojechać w 2026 r.
Gdzie lecieć na najlepszy i najtańszy citybreak w 2026 r.? Najnowszy ranking
Ze względu na coraz wyższe ceny lotów i bezpieczeństwo podróży większość turystów będzie wybierać sprawdzone europejskie kierunki. Jak jednak uniknąć wysokich cen i tłumów? Pomocny może być najnowszy ranking opracowany przez City Costs Barometer na zlecenie Travel Money. Porównano w nim najczęstsze koszty, jakie muszą ponieść turyści w czasie weekendowego wyjazdu do miasta.
Specjaliści wzięli więc pod uwagę ceny 2 noclegów w 3-gwiazdkowym hotelu, koszty transferu z lotniska, 48-godzinnego biletu komunikacji miejskiej, trzydaniowej kolacji z winem, a nawet cenę biletu do najpopularniejszej galerii sztuki czy przejazdu turystycznym autobusem. Uwzględniono też średnie ceny najpotrzebniejszych artykułów spożywczych w sklepach.
Oto najtańsze miasta na citybreaki w 2026 r.
Według raportu niektóre europejskie miasta są znacznie tańsze i bardziej przystępne dla turystów po przyjeździe. Ceny w restauracjach i sklepach spożywczych są niższe, podobnie jak koszty biletów na najpopularniejsze atrakcje. W rankingu wciąż królują miasta z Europy Wschodniej - zajmują aż 8 miejsc w pierwszej dziesiątce.
Zwycięzcą rankingu zostało Sarajewo - doceniono je za niskie koszty ogólne podróży, przystępne ceny noclegów oraz atrakcji, a także tani transport publiczny. Stolica Bośni i Hercegowiny jest idealna ze względu na bogactwo historii i mieszankę kultur, niezwykłą atmosferę oraz różnorodność widoków, które gwarantują otaczające miasto góry. Nie będą się tu nudzić nawet najbardziej wymagający turyści, zwłaszcza że Sarajewo słynie też z pysznego i niedrogiego jedzenia.
Drugie miejsce zajął Bukareszt, jako jedno z najciekawszych i najtańszych europejskich miast. Stolica Rumunii oferuje niskie ceny noclegów, wyżywienia i transportu, a jednocześnie wysoką jakość usług. "Paryż Wschodu" zachwyca m.in. wyjątkową architekturą w stylu belle époque.
Podium zamyka Tirana, która zyskała miano "miasta kontrastów". Zobaczyć można tu kolorowe place, zabytkowe meczety i zjawiskowe punkty widokowe, ale też pozostałości tragicznej historii. Autorzy rankingu podkreślają, że stolica Albanii ma wszystko, co jest niezbędne dla współczesnych turystów - bogatą ofertę kulturalną, lokalne jedzenie oraz wspaniałe widoki, a wszystko to w przystępnych cenach.
Oto lista najtańszych europejskich miast na citybreak w 2026 r. wraz z kosztami weekendowego pobytu dla 2 osób:
- Sarajewo, Bośnia i Hercegowina: 287 euro
- Bukareszt, Rumunia: 299 euro
- Tirana, Albania: 304,50 euro
- Belgrad, Serbia: 307 euro
- Trenczyn, Słowacja: 315 euro
- Ryga, Łotwa: 322 euro
- Lille, Francja: 334 euro
- Wilno, Litwa: 334 euro
- Strasburg, Francja: 369 euro
- Podgorica, Czarnogóra: 384,50 euro
Które europejskie miasta są najdroższe na krótki wypad?
Najdroższym europejskim miastem według rankingu opracowanego dla Travel Money zostało Oslo. Stolica Norwegii może odstraszać zarówno wysokimi kosztami noclegów, jak i miejskiego transportu, a także żywności. Jednocześnie przyciąga różnorodnością i łatwym dostępem do natury. Nietrudno tu o miejsca odludne, co jest niespotykane w większości europejskich stolic.
A oto lista najdroższych europejskich miast wraz z kosztami weekendu dla 2 osób:
- Oslo, Norwegia: 850 euro
- Kopenhaga, Dania: 777 euro
- Edynburg, Szkocja: 773 euro
- Genewa, Szwajcaria: 746 euro
- Barcelona, Hiszpania: 742 euro
- Dublin, Irlandia: 707 euro
- Amsterdam, Holandia: 705 euro
- Cork, Irlandia: 697 euro
- Wenecja, Włochy: 672 euro
- Madryt, Hiszpania: 672 euro
źródło: euronews.com
